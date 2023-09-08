Ağustos Ayı MX Bölgesi Etkinlikleri Performans Verileri









Ağustos ayında MEXC, 19 Launchpad etkinliği ve 136 Kickstarter etkinliği olmak üzere toplam 155 airdrop etkinliği gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlik sayısı Temmuz ayıyla karşılaştırıldığında 20 artmıştır. MEXC platformu her ay düzenli olarak bu tür airdrop etkinlikleri düzenlemektedir ve bu ücretsiz airdrop etkinlikleri yalnızca MX sahiplerine özeldir.





Ağustos ayındaki airdrop etkinliklerinde, %70'e varan yıllık getiri oranıyla 10 milyon doların üzerinde ödül dağıtıldı. 155 airdrop ödül etkinliği arasında MDI, %542,8 gibi önemli bir oranla en yüksek fiyat artışına ulaştı. Platform veri istatistiklerine göre, fiyat artışı açısından ilk 10 tokenin hepsinin fiyat artışı oranı %110'u aşarken, ilk üç token ise %200'ü aştı.





Proje İsmi Airdrop Tarihi

(MX Taahhüt Tarihi)

Fiyat Artışı

(1 Eylül verileri baz alınmıştır) MDI 30 Ağustos 2023 %542,8 FOG 5 Ağustos 2023 %322,7 BGT 16 Ağustos 2023 %284,6 MOCHI 23 Ağustos 2023 %192,6 TRIAS 31 Ağustos 2023 %152,93 UBX 30 Ağustos 2023 %137,6 PBX 17 Ağustos 2023 %133,8 TPY 21 Ağustos 2023 %131,07 RADA 23 Ağustos 2023 %122,33 PEEL 26 Ağustos 2023 %117,9









Launchpad ve Kickstarter, MX Sahiplerine özel etkinliklerdir. Eğer MX tutuyorsanız, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılmak için art arda en az 30 gün boyunca en az 1.000 MX tutmanız gerekir.





Resmi MEXC websitesi ana sayfasında, üst menü çubuğundan [Spot] seçeneğini seçin, ardından [Launchpad] ve [Kickstarter] seçeneklerine tıklayarak etkinlik sayfalarına ulaşabilirsiniz.









Etkinlik sayfasına girdikten sonra, devam eden tüm etkinliklere tek tıkla katılmak için [Tek Tıkla Taahhüt Et] butonuna tıklayabilirsiniz. Hem Launchpad hem de Kickstarter etkinliklerine aynı anda katılabilirsiniz. MX tokenleriniz kilitlenmez.













Henüz MX Sahibi değilseniz ve ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmak istiyorsanız, MEXC platformunda MX tokenleri satın almanız ve bunları belirli bir süre boyunca elinizde tutmanız gerekir. Bu koşulları yerine getirdiğinizde, etkinliklere katılmaya başlayabilirsiniz.





MX token satın alma hakkında daha fazla bilgi almak için " 1 Dakikada MX Satın Alın " içeriğini okuyabilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz.



