mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day
Ana Sayfa/Eğitim Rehberi/MX Bölgesi/Kazanç Etkinliği/Ağustos Ayı MX Bölgesi Etkinlikleri Performans Verileri

Ağustos Ayı MX Bölgesi Etkinlikleri Performans Verileri

#Temel
#Popüler Etkinlikler
#Spot
#MX
#Yeni Kullanıcılar
2023.09.8 MEXC
Paylaş

1. Ağustos Ayı Airdrop Etkinlikleri Performans Verileri


Ağustos ayında MEXC, 19 Launchpad etkinliği ve 136 Kickstarter etkinliği olmak üzere toplam 155 airdrop etkinliği gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlik sayısı Temmuz ayıyla karşılaştırıldığında 20 artmıştır. MEXC platformu her ay düzenli olarak bu tür airdrop etkinlikleri düzenlemektedir ve bu ücretsiz airdrop etkinlikleri yalnızca MX sahiplerine özeldir.

Ağustos ayındaki airdrop etkinliklerinde, %70'e varan yıllık getiri oranıyla 10 milyon doların üzerinde ödül dağıtıldı. 155 airdrop ödül etkinliği arasında MDI, %542,8 gibi önemli bir oranla en yüksek fiyat artışına ulaştı. Platform veri istatistiklerine göre, fiyat artışı açısından ilk 10 tokenin hepsinin fiyat artışı oranı %110'u aşarken, ilk üç token ise %200'ü aştı.

2023 Ağustos Ayının En Kaliteli 10 Tokeni

Proje İsmiAirdrop Tarihi
(MX Taahhüt Tarihi)
Fiyat Artışı
(1 Eylül verileri baz alınmıştır)
MDI30 Ağustos 2023%542,8
FOG5 Ağustos 2023%322,7
BGT16 Ağustos 2023%284,6
MOCHI23 Ağustos 2023%192,6
TRIAS31 Ağustos 2023%152,93
UBX30 Ağustos 2023%137,6
PBX17 Ağustos 2023%133,8
TPY21 Ağustos 2023%131,07
RADA23 Ağustos 2023%122,33
PEEL26 Ağustos 2023%117,9

2. Token Airdrop Etkinliklerine Nasıl Katılırım?


Launchpad ve Kickstarter, MX Sahiplerine özel etkinliklerdir. Eğer MX tutuyorsanız, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılmak için art arda en az 30 gün boyunca en az 1.000 MX tutmanız gerekir.

Resmi MEXC websitesi ana sayfasında, üst menü çubuğundan [Spot] seçeneğini seçin, ardından [Launchpad] ve [Kickstarter] seçeneklerine tıklayarak etkinlik sayfalarına ulaşabilirsiniz.



Etkinlik sayfasına girdikten sonra, devam eden tüm etkinliklere tek tıkla katılmak için [Tek Tıkla Taahhüt Et] butonuna tıklayabilirsiniz. Hem Launchpad hem de Kickstarter etkinliklerine aynı anda katılabilirsiniz. MX tokenleriniz kilitlenmez.

Launchpad ve Kickstarter etkinlikleri hakkında daha detaylı bilgi almak için "Launchpad Etkinliği Nedir?" ve "Kickstarter etkinliğine nasıl katılım sağlanır?" içeriklerini okuyabilirsiniz.

3. MX Satın Alma


Henüz MX Sahibi değilseniz ve ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmak istiyorsanız, MEXC platformunda MX tokenleri satın almanız ve bunları belirli bir süre boyunca elinizde tutmanız gerekir. Bu koşulları yerine getirdiğinizde, etkinliklere katılmaya başlayabilirsiniz.

MX token satın alma hakkında daha fazla bilgi almak için "1 Dakikada MX Satın Alın" içeriğini okuyabilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz.


Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırımlarınızı dikkatli bir şekilde yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.

Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.

Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
Uygulamayı İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM