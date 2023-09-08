Fiyat Uyarısı Nasıl Ayarlanır?





Birçok MEXC kullanıcısı, MEXC uygulamasını kullanarak spot veya sürekli vadeli işlem alım satımı yaparken, genellikle kendilerini ani piyasa hareketleriyle karşı karşıya bulurlar. Uygun giriş fırsatlarını yakalamak için, sıklıkla uzun süreler boyunca piyasayı izlemeleri gerekir. Alım satım tekniklerine aşina olan deneyimli yatırımcılar ve vadeli işlem alım satımına yeni başlayanlar için bu şüphesiz zihinsel olarak yorucu bir süreç haline gelir. Alım satım yazılımınız, yalnızca fırsat doğduğunda piyasaya derhal girmeniz için sizi uyarmakla kalmayıp aynı zamanda piyasanın hareketsiz olduğu veya konsolidasyon dönemlerinde başka konulara odaklanmanıza olanak tanıyan bir özelliğe sahipse, şüphesiz alım satım sürecinizin verimliliğini artırabilir. Bu özellik "Fiyat Uyarısı" olarak bilinir. Bu içerikte, MEXC uygulamasında Fiyat Uyarısı özelliğinin nasıl kullanılacağı anlatılacaktır.









Fiyat Uyarısı, MEXC Uygulamasının spot ve vadeli işlem sayfasında bulunan bir bildirim özelliğidir. Fiyat Uyarısını kullanmanın arkasındaki mantık şu şekildedir: Fiyat uyarısı için tetikleyici koşullar belirleyerek, fiyat önceden tanımlanmış bu koşullara ulaştığında, MEXC uygulaması kullanıcıları hem uygulama içi bildirimler hem de anlık bildirimler yoluyla mevcut fiyat seviyesi hakkında bilgilendirir ve fiyat uyarısı gönderir.









Fiyat Uyarısını kullanırken, çeşitli tetikleme koşulları ayarlamanız gerekir. Fiyat farklı koşulları tetiklediğinde MEXC'lilere bildirim gönderilir. Ancak, farklı tetikleme koşulları farklı alım satım senaryoları için uygundur. Bu tetikleyici koşulları ve uygulanabilir alım satım senaryolarını kullanmanın arkasındaki mantığı anlamanız gerekir.









MEXC spot alım satım sayfasında, Fiyat Uyarısı sayfasını ziyaret ettiğinizde, yalnızca bir tetikleyici koşul vardır. O da şu şekildedir:









Bu tür bir tetikleyici koşulu kullandığınızda, belirli bir işlem çiftinin piyasa fiyatının belirli bir fiyat seviyesine ulaşıp ulaşmadığını izlediğiniz anlamına gelir. Bu nedenle, bu arayüzde tetikleyici koşul olarak kesin bir fiyat belirlemeniz gerekir. Bu noktada, bazı yatırımcılar mevcut fiyat seviyesine göre piyasaya girmeyi seçebilir.





Örneğin





BTC/USDT alım satımı yaparken, 31.000 USDT için bir Fiyat Uyarısı belirlersiniz. O anda BTC/USDT'nin piyasa fiyatı 30.000 USDT ise, bu spot işlem çiftinin piyasa fiyatı 31.000 USDT'ye ulaştığında bir Fiyat Uyarısı bildirimi alırsınız.









MEXC vadeli işlemler sayfasında, Fiyat Uyarısı sayfasını ziyaret ettiğinizde, toplam altı tetikleyici koşul görüntülenir:





Fiyat yükseldi





Fiyat düştü





24 saatlik değişim yükselişte





24 saatlik değişim düşüşte





5 dakikalık değişim yükselişte





5 dakikalık değişim düşüşte









Bu iki tetikleme koşulundan birini kullandığınızda, belirli bir işlem çiftinin piyasa fiyatının belirli bir seviyeye ulaşıp ulaşmadığını izlediğiniz anlamına gelir. Bu nedenle, bu sayfada tetikleyici bir koşul olarak kesin bir fiyat belirlemeniz gerekir. Bu noktada, bazı yatırımcılar mevcut fiyat seviyesine göre piyasaya girmeyi seçebilir.





Örneğin





BTC/USDT sürekli vadeli işlemlerinde alım satım yaparken, "Fiyat yükseldi" seçeneğini 31.000 USDT olarak ayarlarsanız ve BTC/USDT sürekli vadeli işlemlerinin piyasa fiyatı 30.000 USDT ise, BTC/USDT sürekli vadeli işlemlerinin piyasa fiyatı 31.000 USDT'ye ulaştığında bir fiyat uyarısı alırsınız.









Bu iki tetikleme koşulundan birini kullandığınızda, belirli bir işlem çiftinin oynaklık seviyesini gözlemlediğiniz anlamına gelir. Ayrıca, bu iki tetikleme koşulu bir zaman dönemi, özellikle de 24 saatlik dönem kavramını ortaya çıkardığından, 24 saatlik bir salınım aralığında tetiklenen koşula dayanmaktadır. Özetle, bu tetikleme koşulunu yapılandırırken belirli bir yüzde değeri ayarlamanız gerekir.





Örneğin





BTC/USDT sürekli vadeli işlemlerinde alım satım yaparken, "24 saatlik değişim yükselişte" seçeneği için yüzde değerini %10 olarak ayarlarsanız ve BTC/USDT sürekli vadeli işlemlerinin piyasa fiyatı 30.000 USDT ise, BTC/USDT sürekli vadeli işlemlerinin piyasa fiyatı 24 saat içinde 33.000 USDT'ye ulaştığında bir fiyat uyarısı alırsınız.









Benzer şekilde, bu iki tetikleme koşulundan birini kullandığınızda, bu hala belirli bir işlem çiftinin oynaklık seviyesini gözlemlediğiniz anlamına gelir. Ancak, bu tetikleme koşulu için 24 saatten önemli ölçüde daha kısa olan 5 dakikalık bir süre vardır. Aynı şekilde, bu koşul 5 dakikalık bir salınım aralığına dayanır. Bu nedenle, bu tetikleme koşulunu yapılandırırken yine de belirli bir yüzde değeri ayarlamanız gerekir.





Örneğin





BTC/USDT sürekli vadeli işlemlerinde alım satım yaparken, "5 dakikalık değişim yükselişte" seçeneği için yüzde değerini %10 olarak ayarlarsanız ve BTC/USDT sürekli vadeli işlemlerinin piyasa fiyatı 30.000 USDT ise, BTC/USDT sürekli vadeli işlemlerinin piyasa fiyatı 5 dakika içinde 33.000 USDT'ye ulaştığında bir fiyat uyarısı alırsınız.

















































Fiyat uyarısı koşulu tetiklenirse, uygulama içi bir bildirim alırsınız ve ayrıca mobil cihazınızda ilgili bir bildirim alırsınız. Daha fazla ayrıntı için, bunları ana sayfadaki Gelen Kutusu bölümünde bulabilirsiniz.













Belirli bir fiyat uyarısı koşulunun yanlış ayarlandığını düşünüyorsanız ve bunu silip sıfırlamak istiyorsanız çöp kutusu simgesine dokunun.





















































Örnek olarak "Fiyat yükseldi" koşulunu ele alırsak, değeri belirledikten sonra (örneğin, 30.000 USDT), [Uyarı Oluştur] seçeneğine tıklayın.





Kurulum tamamlandığında, "Uyarı başarıyla oluşturuldu" şeklinde bir mesaj görüntülenir.













Örnek olarak "24 saatlik değişim yükselişte" koşulunu ele alırsak, değeri belirledikten sonra (örneğin, %10) [Uyarı Oluştur] seçeneğine tıklayın.





Kurulum tamamlandığında, "Uyarı başarıyla oluşturuldu" şeklinde bir mesaj görüntülenir.













Örnek olarak "5 dakikalık değişiklik yükselişte" koşulunu ele alırsak, değeri belirledikten sonra (örneğin, %10) [Uyarı Oluştur] seçeneğine tıklayın.





Kurulum tamamlandığında, "Uyarı başarıyla oluşturuldu" şeklinde bir mesaj görüntülenir.













Fiyat uyarısı koşulu tetiklenirse, uygulama içi bir bildirim alırsınız ve ayrıca mobil cihazınızda ilgili bir bildirim alırsınız. Daha fazla ayrıntı için, ana sayfada bulunan Gelen Kutusu bölümünü kontrol edebilirsiniz.













Belirli bir fiyat uyarısı koşulunun yanlış ayarlandığını düşünüyorsanız ve bunu silmek ve sıfırlamak istiyorsanız şu adımları izleyin. Örneğin, "5 dakikalık değişim yükselişte" koşulunu silmek istediğinizi varsayalım. Sil simgesine dokunun ve ardından açılır pencerede bulunan [Onayla] seçeneğine tıklayın.













Fiyat Uyarısı, çeşitli alım satım senaryolarında kullanılabilen son derece pratik yardımcı araçlardır. MEXC uygulamasının vadeli işlem sayfasında, fiyat uyarısı ayarlayarak giriş, pozisyon açma, kâr alma ve zarar durdurma hedeflerine ulaşabilirsiniz. Altı farklı fiyat uyarısı türü bulunur ve bunları özel ihtiyaçlarınıza göre kullanabilirsiniz. Örneğin, belirli fiyat seviyeleri konusunda endişeleriniz varsa, "Fiyat yükseldi / düştü" koşulu daha uygun olabilir. Gün içi veya kısa vadeli salınım aralıklarına odaklanıyorsanız, "24 saatlik değişim yükselişte / düşüşte" ve "5 dakikalık değişim yükselişte / düşüşte" koşulları daha uygun olabilir. İlki, piyasa fiyatı belirlenen fiyat koşuluna ulaştığında bir fiyat uyarısını tetiklerken, ikincisi bir fiyat uyarısı almanız için piyasa fiyatının belirlenen süre içinde belirlenen fiyat koşulunu karşılamasını gerektirir.









Fiyat Uyarısı özelliği şu anda websitesinde kullanılamamaktadır.





Mobil cihazlardaki anlık bildirimler ağ sorunları nedeniyle başarısız olabilir. Lütfen her zaman sabit bir internet bağlantısına sahip olduğunuzdan emin olun.





Fiyat bildirimlerinin zamanlaması, cep telefonunuzun modelinden ve işletim sisteminden etkilenir ve bu da olası gecikmelere yol açabilir. Bu nedenle, lütfen dikkatli olun ve riskinizi yönetin. Ayrıca, lütfen MEXC uygulamasının mobil cihazınızda arka planda çalıştığından ve bildirimlerin etkin olduğundan emin olun.





Risk Uyarısı: Kripto para alım satımı yüksek riskler içerir. Yatırım yaparken son derece dikkatli olunmalıdır. Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Lütfen yatırım kararlarınızı kişisel yatırım hedeflerinize, mali durumunuza ve risk toleransınıza göre verin.