MEXC'de Makro Veriler Nasıl Görüntülenir?





MEXC, kullanıcılar tarafından kripto para birimi alım satım platformu olarak tanınmaktadır. MEXC platformu, alım satım hizmetlerinin yanı sıra mevcut piyasadaki bazı önemli makro verileri de sağlayarak kullanıcıların yatırım kararları için veri desteği sunar.





MEXC uygulaması ana sayfasında, poster bölümünün altındaki kısayollar bölgesinde yer alan [Daha] seçeneğine dokunun. "Genel İşlevler" bölümünün altında [Piyasa Push] seçeneğine dokunun. Son olarak, Piyasa Push sayfasında yer alan [Makro Veriler] başlığına dokunun.



Websitesi kullanıcısıysanız, resmi MEXC websitesine giriş yapın ve [Piyasa] seçeneğine tıklayın. Ardından, veriler sayfasına erişmek için [Makro Veriler] seçeneğine tıklayın.







Makro Veriler sayfası, BTC Trend Tahmini, Trend Karşılaştırması, Önemli Bilgiler ve Gündem Haberleri olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.









BTC trendi, genel piyasa trendini belli bir ölçüde yansıtabilir. BTC fiyatı yükseldiğinde, piyasa yükseliş eğilimi gösterme eğilimindedir ve BTC fiyatı düştüğünde, piyasa düşüş eğilimi gösterme eğilimindedir.





BTC trendinin yükseliş ya da düşüş eğiliminde olması, kullanıcıların piyasada BTC'nin gelecekteki fiyat trendi hakkındaki değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Bu iki görüşün oranı sonuç olarak piyasanın BTC fiyat trendine ilişkin genel beklentilerini gösterir.





Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, Grayscale davasının kazanılmasının ardından Bitcoin fiyatı 26.000$ fiyatından toparlanarak yükselişe geçmiş ve 24 saatte %6,48 oranında bir artışla kısa bir süre içinde 28.000$ fiyatını aşmıştır. Bu olumlu haberin etkisiyle piyasadaki yükseliş eğilimi %63,63'e ulaşmıştır, dolayısıyla çoğu kişi Bitcoin fiyatının yükselmeye devam edeceğine dair bir inanç taşımaya devam ediyor.













MEXC platformu, Bitcoin fiyatı ile diğer altı veri noktası arasında bir karşılaştırma sağlar ve sağ taraftaki grafikte aynı anda üç satıra kadar görüntüleme desteği sunar.





ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (TNX): TNX yaygın olarak "risksiz getiri oranı" olarak kabul edilir ve küresel varlık fiyatlandırması için bir sabitleme görevi görür. Uzun vadeli faiz oranı değişikliklerini ölçebilen ve kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına daha az duyarlı olan orta-uzun vadeli devlet tahvillerinin en likit türüdür ve genellikle ekonomik beklentileri tahmin ederken kullanılır.





NASDAQ Endeksi (IXIC): NASDAQ, ABD hisse senedi piyasasındaki en kapsamlı piyasa endeksidir ve NASDAQ menkul kıymetler piyasasındaki değişiklikleri yansıtır.





Altın Vadeli İşlemleri (GC=F): GC, COMEX'te altın vadeli işlemlerinin işlem kodudur ve altın fiyatları için dünyanın gösterge vadeli işlem sözleşmesini temsil eder.





Bitcoin/ABD Borç Oranı (BTC/TNX): Güncel Bitcoin fiyatının güncel ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi değerine oranıdır.





Bitcoin/NASDAQ Oranı (BTC/IXIC): Güncel Bitcoin fiyatının güncel NASDAQ endeksi değerine oranıdır.





Bitcoin/Altın Oranı (BTC/Gold): Güncel Bitcoin fiyatının güncel spot altın değerine oranıdır.





Bu veri indikatörleri, farklı dalgalanmalar gösteren TNX verilerine sabitlenmiştir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere, mevcut Bitcoin fiyatı %3,39 oranında düşerken, NASDAQ endeksi %0,11 oranında yükselmiştir.













Bu bölümlerin her ikisi de bilgilendirici nitelikteki içerikler barındırmaktadır. Güncel Haberler bölümü, kronolojik olarak sıralanmış ve düzenlenmiş güncel sektör gelişmeleri, fiyat değişiklikleri ve diğer önemli bilgilerden oluşmaktadır.









Önemli Bilgiler bölümü, güncel haberlerin daha da geliştirilmiş şeklidir. Her bir bilginin yayınlanmasından 5 dakika önce ve sonra Bitcoin'in fiyat değişikliklerini derleyip analiz ederek Bitcoin fiyatları üzerindeki etkisini değerlendirir.









Piyasadaki güncel haberlere zamanında erişebilmek yatırım kararları açısından büyük önem taşımaktadır. Örneğin, Grayscale davasının kazanılmasıyla ilgili son haberlerde, bazı balinalar 380 milyon dolar değerinde Bitcoin'i önceden satın alırken, diğerleri haberin yayınlanmasından 15 dakika sonra 8.000 Ethereum satın aldı. Haberin yayınlanmasından bugüne kadar Bitcoin satın alan balinalar önemli getiriler elde ederken, Ethereum satın alanlar ise Ethereum'un zirve yaptığı bir dönemde Ethereum satın almış oldu.





Piyasa koşullarını değerlendirmek genellikle çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmayı gerektirir ve kararlar yalnızca tek bir veri noktasına veya bilgisine dayandırılmamalıdır. MEXC, ilgili verileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kullanıcılar, bilgileri tam olarak anladıktan ve riskleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdikten sonra kendi yatırım kararlarını ve stratejilerini belirlemelidir.



