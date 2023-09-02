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MEXC Hesabınıza Birden Fazla Cihazda Nasıl Giriş Yapabilirsiniz?

#Temel
#Yeni Kullanıcılar
2023.09.2 MEXC
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Kişisel varlıklarınızı korumak için yalnızca cüzdanınızın maruz kaldığı riskleri en aza indirmekle kalmamalı, aynı zamanda hesaplarınızı ve oturum açma bilgilerinizi de yönetmelisiniz. MEXC hesabınıza birden fazla cihazda giriş yapmış olabilirsiniz. Bu cihazlardan bazıları, hesabınıza giriş yapmak için başka birinin cihazını ödünç alarak kullanmış olma ihtimaliniz nedeniyle size ait olmayabilir.

MEXC hesabınızın ve varlıklarınızın güvenliğini korumak için MEXC, çoklu cihazlarda oturum açma yönetimi özelliğini kullanıma sunmuştur.

1. Giriş Bilgilerinizi Yönetme


1.1 Websitesi


Resmi MEXC websitesine giriş yapın ve sağ üst köşede bulunan profil simgesine tıklayın. Ardından, [Güvenlik] seçeneğini seçin.



Sayfayı aşağı kaydırın ve "Cihazlar ve Hareketler" bölümünden oturum açılmasına izin verilen cihazları yönetin.




Hesabınızda, son 30 gün içinde hangi cihazlardan ve IP adreslerinden oturum açıldığı gibi bilgileri görüntülemek için "Hesap Hareketleri" bölümünün yanında bulunan [Görüntüle] seçeneğine tıklayın.



Size ait olmayan cihazlar ve adresler tespit ederseniz, hesabınızın güvenliği konusunda dikkatli olmalısınız.

Bir önceki sayfaya geri dönün, "Cihaz Yönetimi" bölümünün yanında bulunan [Yönet] seçeneğine tıklayın. Bu sayfadan, hesabınıza giriş yapmış ancak size ait olmayan cihazları kaldırabilirsiniz.

Yakın zamanda telefonunuzu değiştirdiyseniz, hesabınıza yapılabilecek olan olası sızıntıları önlemek için artık kullanmadığınız eski telefonu da kaldırmanızı öneririz.



1.2 Uygulama


Uygulama ana sayfasında, sol üst köşede bulunan profil simgesine dokunun ve [Güvenlik] seçeneğini seçin. Ardından, [Cihaz Yönetimi] seçeneğine tıklayın.



"Cihaz Yönetimi" sayfasından, kişisel hesabınıza giriş yapmış ancak size ait olmayan cihazları kaldırabilirsiniz.



2. Hesap Giriş Kısıtlamaları Hakkında


MEXC, kullanıcılara birden fazla cihazda girişleri yönetme özelliği sağlamanın yanı sıra, kullanıcıların kişisel hesap güvenliğini daha iyi korumak için ilgili güvenlik mekanizmalarını da uygulamaya koymuştur.

Oturumunuz websitesinde 24 saat boyunca aktif kalır. Bu sürenin sonunda kişisel hesap bilgilerinize erişmek için tekrar giriş yapmanız gerekecektir. Bu, kişisel olmayan veya paylaşılan bir bilgisayarda hesabınıza giriş yapmış ve oturumu kapatmayı unutmuş olabileceğiniz durumları önlemek ve hesabın riske maruz kalma riskini azaltmak içindir.

Mobil uygulamada, herhangi bir zamanda, kişisel hesabınıza yalnızca tek bir mobil cihazdan giriş yapılabilir. Başka bir mobil cihazdan hesabınıza giriş yaparsanız, mevcut oturumunuz kapatılır.

3. Hesap İhlali Durumunda Yapılması Gerekenler


Hesabınız ele geçirildiyse, [Güvenlik] sayfasına gidip hesabınıza bağlı olan e-posta adresini ve cep telefonu numarasını değiştirmenizi ve şifrenizi güncellemenizi öneririz. Google Authenticator bağlanıtısını da kaldırılabilir ve yeniden bağlayabilirsiniz.

Ayrıca hesabınızı dondurabilir ve yardım için MEXC Canlı Destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.


Kişisel hesabınızın güvenliğini sağlamak varlıklarınızı korur. MEXC, hesap güvenliğini sağlamak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Günlük kullanım sırasında hesabınızı aktif olarak korumanız çok önemlidir. Varlıklarınızı etkin bir şekilde korumak için, şifrenizi paylaşmaktan veya hesabınızı başkalarına ödünç vermekten kaçının.

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