MEXC ile İlgili Ücretler

İster yıllardır kripto para birimi sektöründe deneyimli ve profesyonel bir yatırımcı, ister yeni başlayan acemi bir yatırımcı olun, yaptığınız işlemlerle ilgili ücretleri anlamak, alım satım kurallarında uzmanlaşmanız ve ticaret deneyiminizi geliştirmeniz için önemli bir adımdır. MEXC'yi takip edin ve alım satım ipuçlarını hep beraber keşfedelim.

















MEXC'de alım satım yaparken, MEXC'lilerin Piyasa Yapıcı ve Piyasa Alıcı olmak üzere iki rolü olabilir:





Piyasa Yapıcı emri, halihazırda verilmiş olan ve henüz mevcut bir Piyasa Yapıcı emriyle eşleştirilmemiş bir limit emridir. Emir defterinde işleme alınmayı bekleyen bir emir olarak kalır. Piyasa Yapıcı emirleri, hem alım hem de satım için emir defterine likidite ekler.





Piyasa Alıcı emri, mevcut bir Piyasa Yapıcı emriyle doğrudan eşleşen bir limit emri veya piyasa emridir. Likiditenin azalmasına neden olur.





MEXC'de, sürekli vadeli işlemlerde Piyasa Yapıcı işlem ücreti oranı %0,000 ve Piyasa Alıcı işlem ücreti oranı %0,010'dur.









Vadeli işlem hesabınıza MX transfer ederek tüm vadeli işlem çiftlerindeki işlem ücretlerinizi ödemek için MX kullanabilir ve %10 işlem ücreti indiriminden yararlanabilirsiniz.













BTC/USDT sürekli vadeli işlemleriyle, bir MEXC'li 1 BTC satarak short pozisyon açarsa ve sonuçta 30.000 USDT değerinde bir pozisyon oluşursa:









İşlem Ücreti = Pozisyon Değeri × İşlem Ücreti Oranı





Tüm emirler Piyasa Yapıcı emirleri olarak işleme alınırsa, MEXC'linin işlem ücreti olarak 30.000 * %0,000 = 0 USDT ödemesi gerekecektir.





Tüm emirler Piyasa Alıcı emirleri olarak işleme alınırsa, MEXC'linin işlem ücreti olarak 30.000 * %0,010 = 3 USDT ödemesi gerekecektir.





Son olarak, verilen ancak gerçekleşmeyen emirler, herhangi bir işlem ücretine tabi değildir ve emir iptalleri için herhangi bir işlem ücreti alınmaz.













Fonlama Oranı, vadeli işlem fiyatıyla dayanak varlığın fiyatı arasındaki dengeyi korumak için kripto para borsaları tarafından belirlenen ücreti ifade eder. Bu oran, genel olarak sürekli vadeli işlemlere uygulanır. Long ve short yatırımcılar arasında fon alışverişini sağlayan bir mekanizmayı temsil eder. Borsa, bu ücreti tahsil etmez. Vadeli işlem fiyatını dayanak varlığın fiyatına yakın tutmayı amaçlar ve yatırımcılar için tutulan sözleşmelerin maliyetini veya kârını ayarlamak için kullanılır.





MEXC platformu, sürekli vadeli işlemlerin piyasa fiyatını spot endeks fiyatına sabitlemek için fonlama oranı mekanizmasını kullanır.









Fonlama oranı pozitif ise, long pozisyonlar fonlama oranını öderken, short pozisyonlar fonlama oranını alacaktır. Fonlama oranı negatif ise, süreç tam tersi şekilde gerçekleşecektir. Kullanıcıların yalnızca, fonlama ücretinin uzlaştırıldığı zamanda pozisyonları mevcutsa, fonlama ücreti ödemeleri veya almaları gerekir. Fonlama ücreti alınmadan pozisyonların kapatılması durumunda fonlama ücreti ödenmez veya alınmaz.





Uzlaşma süreci belirli bir sürede gerçekleşmektedir, bu nedenle uzlaşma süresinin ±15 saniyesi içinde gerçekleşen emirler fonlama ücreti değişimine dahil edilemeyebilir. Fonlama ücreti, kullanıcılar arasındaki varlık değişimidir ve MEXC SWAP herhangi bir fonlama ücreti tahsil etmez.





[Fonlama Oranı] geçmişini kontrol etmek için lütfen bu bağlantıya tıklayın.





















Tıpkı vadeli işlem alım satımında olduğu gibi MEXC'de spot alım satım yaparken, MEXC'lilerin Piyasa Yapıcı ve Piyasa Alıcı olmak üzere iki rolü olabilir:





Piyasa Yapıcı emri, halihazırda verilmiş olan ve henüz mevcut bir Piyasa Yapıcı emriyle eşleştirilmemiş bir limit emridir. Emir defterinde işleme alınmayı bekleyen bir emir olarak kalır. Piyasa Yapıcı emirleri, hem alım hem de satım için emir defterine likidite ekler.





Piyasa Alıcı emri, mevcut bir Piyasa Yapıcı emriyle doğrudan eşleşen bir limit emri veya piyasa emridir. Likiditenin azalmasına neden olur.





MEXC'de, spot alım satımPiyasa Yapıcı işlem ücreti oranı %0,000 ve Piyasa Alıcı işlem ücreti oranı %0,100'dır.













Bir MEXC'linin, BTC/USDT spot işlem çiftinde 1 BTC sattığını ve 30.000 USDT aldığını varsayalım:





Tüm emirler Piyasa Yapıcı emirleri olarak işleme alınırsa, MEXC'linin ödemesi gereken işlem ücreti 30.000 * %0,000 = 0 USDT olacaktır.





Tüm emirler Piyasa Alıcı emirleri olarak işleme alınırsa, MEXC'linin işlem ücreti olarak 30.000 * %0,100 = 30 USDT olacaktır.





Son olarak, verilen ancak gerçekleşmeyen emirler, herhangi bir işlem ücretine tabi değildir ve emir iptalleri için herhangi bir işlem ücreti alınmaz.







































