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Aralık Ayına Özel MEXC İçerik Üreticisi Etkinliği

2023.08.31 MEXC
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Değerli MEXC'li,


Aylık MEXC İçerik Üreticisi etkinliklerine gösterdiğiniz yoğun katılım için teşekkür ederiz. Her ay birbirinden renkli ve bilgilendirici makaleler almaktan büyük heyecan duyuyoruz.İçerik üretimini kolaylaştırabilmek için bu ay etkinlik temasında ve kurallarında bazı değişiklikler yaptık. Detaylar aşağıdaki gibidir:


1. Katılım Yöntemi


1.1 Lütfen MEXC spot ve vadeli işlem alım satımı, MEXC etkinlikleriyle ilgili deneyimleriniz, MEXC ürünleri veya etkinlikleriyle ilgili rehberler ve diğer ilgili konular gibi MEXC ürünleriyle ilgili bir içerik teması seçin.


1.2 İçerikte makaleler, görsel grafikler, videolar, podcast'ler ve daha çeşitli içerik formatları kullanılabilir.


1.3 İçeriğinizi #MEXC etiketini kullanarak sosyal medya platformlarında paylaşın.


1.4 İçerik bağlantınızı aylık son teslim tarihinden önce sağlanan Google Formu aracılığıyla gönderin.


2. Ödüller


2.1 500 USDT En İyi İçerik Ödülü: Her ay, içerik kalitesi, sosyal medya etkileşimi ve yaratıcılığa dayalı olarak öne çıkan bir içeriğe en iyi içerik ödülü verilecektir. Her dilde yalnızca bir kazanan seçilecektir.


2.2 En İyi 10 Sosyal Medya Etkileşim Ödülü:


EN İYİ 1
500 USDT
EN İYİ 2-3
400 USDT
EN İYİ 4-5
300 USDT
EN İYİ 6-7
200 USDT
EN İYİ 8-10
100 USDT


2.3 Ek Avantajlar:
  • Her oturumda içeriklerini gönderen ilk 30 katılımcı, 20 USDT vadeli işlem bonusu kazanacaktır.
  • İçeriğin resmi sosyal medya hesaplarımızda yer alma fırsatı.
  • MEXC ile uzun vadeli ve kapsamlı içerik iş birliği fırsatı.


3. Değerlendirme Kriterleri


3.1 MEXC ürünleriyle uygunluğu.


3.2 MEXC ürünlerinin doğru tanıtımı.


3.3 İçerikte mantıksal bütünsellik.


3.4 İçeriğin eğitici ve bilgilendirici niteliği.


4. Hükümler ve Koşullar


4.1 Ödül dağıtımı: Her ayın 15'inden önce.


4.2 Son teslim tarihi: Her ayın 30'undan önce.


4.3 Desteklenen diller: Bu etkinlik sekiz dilde içerik üretilmesini desteklemektedir: Geleneksel Çince, İngilizce, Japonca, Korece, Türkçe, Vietnamca, Rusça ve Ukraynaca.


4.4 İçerik kullanımı: MEXC içerik üretim etkinliğine katılmak, telif hakkını otomatik olarak MEXC'ye devreder. MEXC, ödül kazanan çalışmaları değiştirme, düzenleme ve kullanma yetkisine sahiptir.


4.5 İntihal: MEXC orijinal çalışmalara saygı duyar. Teknolojik yollarla yapılan her türlü intihal veya dolandırıcılık, doğrulandıktan sonra, katılımcının tüm MEXC İçerik Üreticisi etkinliklerinden diskalifiye edilmesine neden olacaktır.


4.6 MEXC bu etkinlik hakkındaki son kararı verme ve kurallarda ileride değişiklik yapma yetkisine sahiptir.


5. Hatırlatma


MEXC markası Orman Yeşilinden Okyanus Mavisi olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, marka adı MEXC'dir, bu nedenle lütfen yanlış logoları kullanmaktan kaçının.


Herhangi bir sorunuz varsa mexcinfluencer@mexc.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

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