Derinlik Grafiklerini Anlama





Derinlik grafiği, adından da anlaşılacağı gibi, işlem derinliğinin grafiksel bir gösterimini ifade eder. Kullanıcılar, alım satım piyasasındaki mevcut alış ve satış emirleri miktarlarını gözlemlemek için derinlik grafiğini kullanabilirler. Bu grafik, emir defterine bağlı olan borsalarda yaygındır. Derinlik grafiği, borsadaki aktif kullanıcıları ve işlem hacmi verilerini temsil ederek piyasa derinliği ve likiditesinin görsel bir yansımasını sunar. Bu nedenle, bir derinlik grafiğinin nasıl okunacağını bilmek yatırımcılar için temel bir bilgidir.





Peki, derinlik grafiği nasıl yorumlanır? MEXC'deki MX spot alım satım derinlik grafiğine birlikte bakalım.





Yatay Eksen: Emirlerin fiyatını temsil eder

Dikey Eksen: Emirlerin miktarını temsil eder

Yeşil Alan: Alış emirlerini temsil eder

Kırmızı Alan: Satış emirlerini temsil eder

Kesişim: Mevcut fiyatı temsil eder

Aralık: Fiyat aralığını temsil eder









Derinlik grafikleri genel olarak ① Derinliğin Değerlendirilmesi, ② Long-Short Karşılaştırmasının Anlaşılması olmak üzere iki ana amaca hizmet eder.





① Derinliğin Değerlendirmesi





Bir derinlik grafiğine bakarak piyasa derinliğini değerlendirebilirsiniz. Derinlik seviyesi iyiyse, derinlik grafiğindeki alış ve satış alanlarının kenarları pürüzlü görünecek ve daha küçük pürüzlü kenarlar daha küçük fiyat farklarını gösterecektir. Derinlik seviyesi zayıf ise, derinlik grafiği net adım benzeri modeller gösterecektir.





② Long-Short Karşılaştırmasının Anlaşılması





Kırmızı ve yeşil renkli alanları karşılaştırarak long ve short piyasa güçlerini hızlı bir şekilde değerlendirebiliriz. Daha büyük bir yeşil alan daha güçlü bir alış baskısına işaret ederken, daha büyük bir kırmızı alan daha güçlü bir satış baskısına işaret eder. Alanlar büyük ölçüde eşitse bu, alış ve satış baskısının eşit derecede güçlü olduğunu gösterir.





Piyasa derinliği, alım satım maliyetlerini doğrudan etkilediği için kullanıcıların derinlik grafiklerinde uzmanlaşması önemlidir. İyi bir derinlik, önemli sayıda emir verildiği anlamına gelir ve alış veya satış fiyatı ile fiili fiyat arasında minimum fiyat farklılıklarına işaret eder. Buna karşılık, daha az sayıda emir verildiğini gösteren zayıf derinlik, yatırımcının emir fiyatı ile fiili gerçekleşen fiyat arasında önemli farklılıklar olduğunu gösterir. Sonuçta, daha yüksek fiyat farklılıklarına ve artan işlem maliyetlerine yol açabilir.



