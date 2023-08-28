Temel Vadeli İşlem Analizi





Vadeli işlem alım satımı, spot alım satımın aksine, "yüksek kaldıraç, yüksek risk ve yüksek getiri" özelliklerine sahiptir ve çok sayıda yatırımcı tarafından oldukça rağbet görmektedir. Bununla birlikte, vadeli işlem alım satımı daha yüksek bir giriş engeline ve kayıplarla karşılaşan daha fazla sayıda bireye sahiptir. Sonuç olarak, kayıp olasılığını en aza indirmek ve kâr elde etme fırsatlarını artırmak için vadeli işlem sözleşmelerinin dayanak varlıklarını kapsamlı bir şekilde anlamamız ve söz konusu vadeli işlem sözleşmelerinin temel analizini yapmamız gerekir.









Temel vadeli işlem analizi, yatırımcılar tarafından bir projenin temel yönlerine dayalı olarak vadeli işlem sözleşmesi fiyatlarının değerlemesini belirlemek için kullanılan bir yöntemi ifade eder. Yaygın temel unsurlar arasında projenin zincir içi göstergeleri ve tokenlerle ilgili veriler yer alır. Temel vadeli işlem analizi, bu veri boyutlarını yorumlayarak tokenlerin gerçek durumunun kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına olanak tanır ve gerçek değerlerinin belirlenmesini sağlar. Gerçek değer ve mevcut piyasa fiyatı farklı olabilir ve ikisi arasında önemli bir eşitsizlik olduğunda, yatırımcılar vadeli işlem alım satımı için fırsatlara sahip olur.









Birçok yatırımcı, vadeli işlem yaparken teknik analizden faydalanır ve mevcut vadeli işlem sözleşmesi türlerine yönelik alım satım fırsatlarını belirlemek için mum grafiği modellerine ve hacim-fiyat ilişkilerine güvenir. Ancak, teknik analiz kusursuz değildir ve bozulma potansiyeli taşır. Kökenlerini takip etmek gerekirse, teknik analiz tarihsel piyasa trendlerden, yüksek olasılıklı kalıplardan ve döngüsel eğilimlerden faydalanır. Sonuç olarak, çeşitli teknik analiz yöntemleri deneyimseldir ve sonuçlar işlenmiş bilgilerden elde edilir, bu da gecikmeli bir yapıya işaret eder. Ancak vadeli piyasa trendleri ortaya çıktıktan sonra harekete geçilir. Bu, teknik analizin en kötü yönü değildir, tam rekabetçi bir vadeli işlem piyasasında fiyat eğilimleri çeşitlidir ve farklı teknik analiz yöntemleri tutarsız ve hatta çelişkili sonuçlar verebilir. Bu da yatırımcıların pozisyon yönünü belirlemesini zorlaştırır.





Sonuç olarak, teknik analiz kesin doğruluk sağlamaz ve bozulmaya maruz kalabilir. Ancak temel analiz, teknik analizin yukarıda belirtilen eksikliklerini etkili bir şekilde telafi edebilir ve daha kapsamlı, uzun vadeli ve kesin bir analitik yaklaşım sunar. İlk olarak, temel vadeli işlem analizi zincir üzerindeki göstergeleri, token verilerini ve diğer kapsamlı piyasa faktörlerini dikkate alır. İkinci olarak, temel vadeli işlem analizi bir varlığın fiyatının uzun vadeli eğilimini genel olarak tahmin edebilir. Son olarak, teknik analizin belirsiz doğasının aksine, temel analizden çıkarılan sonuçlar genellikle olumludur.





Bununla birlikte, bazen güçlü proje temelleri olsa bile token fiyatlarının kısa bir süre içinde önemli artışlar sergileyemeyeceğini unutmamak önemlidir. Benzer şekilde, temelleri zayıf projelerin token fiyatlarında da ani düşüşler yaşanmayabilir. Bunun nedeni, temel vadeli işlem analizinin öncelikle uzun vadeli trend alım satım fırsatlarını belirlemeye odaklanmasıdır. Kısa vadeli alım ve satım noktalarını belirlemek için temel analizin teknik analizle tamamlanması tavsiye edilir.









Temel vadeli işlem analizi için beş veri noktası kullanabiliriz: ① Aktif Adresler ② Hash Oranı ③ Kilitlenmiş Toplam Değer (TVL) ④ Piyasa Değeri ve Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri ⑤ Token Arzı.





① Aktif Adresler

Aktif adresler, bir blok zinciri ağındaki aktif adreslerin analiz edilmesini içerir ve kullanıcı katılımı hakkında fikir verir. Aktif adreslerin sayısı zaman içinde arttıkça, bu durum gelişen bir proje ekosistemine işaret eder. Bu dönemde token fiyatları düşükse, projenin varlıklarının tutulması ve long pozisyonlarda pozisyon açmak tavsiye edilebilir. Tersine, aktif adreslerdeki bir azalma, kullanıcı sayısında bir azalmaya işaret eder ve bu da projenin varlıklarının azaldığını ve short pozisyon açılabileceğini gösterir. Genel olarak, aktif adreslerin takibi, Etherscan gibi proje blok zinciri gezgini aracılığıyla gerçekleştirilebilir.





② Hash Oranı

Hash oranı metriğinin yalnızca Bitcoin,Bitcoin Cash gibi İş İspatı (PoW) temelli kripto paralar için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir. İş İspatı ağlarında, madenciler güçlü bilgisayarlar yoluyla karmaşık matematiksel problemleri çözerek işlemleri doğrular ve ağı güvence altına alır. Hash verileri her bir bulmacanın çözümlerini temsil eder ve hash oranını işlemleri çözümleyen toplam hesaplama gücünün bir ölçüsü haline getirir.





Genel olarak hash oranı, bir kripto paranın uzun vadeli değeriyle olumlu yönde ilişkilidir. Daha yüksek bir hash oranı, madencilerin söz konusu kripto paranın temel altyapısına uzun vadeli sermaye yatırımı yapmaya istekli olduğunu gösterir. Bir kripto paranın hash oranı arttığında, madenci yatırımlarının arttığını gösterir ve tokenin değeri düşük tahmin edilebilir, bu da long pozisyonlarda işlem yapma fırsatı sunar. Tersine, hash oranının düşmesi madencilerin projeden çekildiğini, token değerinin potansiyel olarak abartıldığını ve short pozisyon fırsatı sunduğunu gösterir.





BTC Hash Oranı. Kaynak: Bitinfocharts.





③ Kilitlenmiş Toplam Değer (TVL)

Kilitlenmiş Toplam Değer (TVL) özellikle bir merkeziyetsiz finans (DeFi) projesinin gücünü ölçmek için kullanılır. TVL, kullanıcıların bir DeFi platformunda stake ettiği ya da kilitlediği kripto para varlıklarının toplam değerini kapsayan Total Value Locked (Kilitlenmiş Toplam Değer) ifadesinin kısaltmasıdır. Yatırımcılar TVL verilerini farklı DeFi projelerinin büyümesini karşılaştırmak için kullanabilir. TVL'yi sorgulamak için yaygın platformlar arasında DeFiLlama sayılabilir.





TVL tipik olarak bir projenin popülerliğini temsil eder. TVL'deki bir artış, long pozisyonlarda işlem yapmak için potansiyel fırsatlara işaret eder. TVL'nin düşmesi projeye yönelik piyasa ilgisinin azaldığını ve fonların hızla projeden çıktığını gösterir ve short pozisyonlar için fırsatlar sunar.





④ Piyasa Değeri ve Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri

Piyasa değeri ile tamamen seyreltilmiş değer arasında önemli bir fark vardır. Tamamen Seyreltilmiş Değer, tüm tokenlerin dolaşımda olduğu varsayılarak protokolün toplam piyasa değerini ifade eder. Bu ayrımı anlamak, vadeli işlem fırsatları arayanlar için değerli olabilir. Bir projenin piyasa değeri ile tamamen seyreltilmiş piyasa değeri arasında önemli bir fark varsa, bu durum tokenlerin önemli bir kısmının henüz dolaşıma girmediğini gösterir. Piyasaya yeni tokenlerin girmesi önemli bir satış baskısına yol açabilir.





Bu durum, dolaşımdaki token arzının genellikle toplam arzın yalnızca küçük bir kısmını temsil ettiği yeni piyasaya sürülen projelerde yaygındır. Örneğin, Curve, CRV tokeni piyasaya sürdüğünde, işlem fiyatı 15-20 dolara ulaşmış ve tamamen seyreltilmiş değeri 50 milyar doları aşmıştı. Bu, Ethereum'un o zamanki değerinden daha yüksekti. Açıkçası, bu kadar şişirilmiş bir değer mantıksızdır ve piyasanın düşüş yaşayarak kendi kendini düzeltmesi muhtemeldir. Bu nedenle, bu gibi durumlarda short pozisyon fırsatları mevcut olabilir. Tersine, düşük değerli bir projenin token fiyatında bir artışı tetikleyerek long pozisyon fırsatları sunabilir.





⑤ Token Arzı

Bir projenin diğer temel unsurları nispeten eşit olduğunda, token arzı varlık fiyatlarını önemli ölçüde etkiler. Maksimum arz ve dolaşımdaki arz temel token arz ölçütleridir ve dolaşımdaki arz özellikle önemlidir.





Temel vadeli işlem analizi bağlamında, dolaşımdaki arz, uzun vadeli elde tutarken temel kıstas görevi görür. Spesifik olarak, dolaşımdaki arz düşük olduğunda ve tokenler nispeten yoğunlaştığında, tokenin fiyat artış potansiyeli yüksektir ve bu da long pozisyon tutmayı uygun hale getirir. Token dolaşımı yüksekse ve tokenler dağıtılmışsa, fiyat artışı olasılığı azalır ve short pozisyonlar tercih edilir.









Yukarıda bahsedilen beş veri noktası, temel vadeli işlem analizinde çok önemlidir ve alım satım için uzun vadeli bir yön sağlayabilir. Özetlemek gerekirse, veriler iyi performans gösterir ancak token fiyatı yükselmezse, tokenin gerçek değeri olduğundan düşük görünebilir ve bu da long pozisyonlar için uzun vadeli bir fırsat sunar. Tersine, veriler düşer ancak token fiyatı sabit kalırsa, tokenin gerçek değeri yüksek değerlendirilebilir ve bu da short pozisyonlar için uzun vadeli bir fırsat sunar.





Vadeli işlemlerde temel analiz, teknik analizin eksikliklerini telafi edebileceğinden büyük önem taşır. Yatırımcıların kavraması gereken temel becerilerden biridir. Vadeli işlem pozisyonlarının yönü ve miktarıyla ilgili kararlar alırken, projenin temelleri hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olunması tavsiye edilir. Bununla birlikte, belirli alış ve satış noktalarını tespit etmek için tipik olarak teknik analiz yöntemlerini birleştirmemiz gerektiğini unutmamak önemlidir.





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