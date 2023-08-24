SocialFi Nedir?





DeFi ve GameFi'nin aksine, SocialFi henüz popülerlikte merkezi bir sıçrama yaşamamıştır. GameFi'nin ardından ortaya çıkan SocialFi kavramı, farklı alanları finans sektörü ile entegre ederek sosyal alanda SocialFi kavramının doğmasına neden olmuştur.





Adından da anlaşılacağı üzere SocialFi, Sosyal Finans terimini temsil etmektedir. Kullanıcılar merkeziyetsiz sosyal etkileşimlere katılırken aynı zamanda kâr elde edebilmektedir. Yani aynı anda hem gelir elde edebilir hem de sosyalleşebilirler.









Günümüzde kullanıcıların kişisel bilgileri internet devleri tarafından tekelleştirilmekte ve kontrol edilmekte, algoritmik mekanizmalar yoluyla kullanıcıları bilgi baloncukları içine hapsetmektedir. Ticarileşmiş viral reklamcılık ve pazarlama, interneti göz alıcı ve sansasyonel içeriklerle doldurarak kaygıyı beslemekte, derin ve anlamlı içeriklerin yaratılmasını engellemektedir. İnternet devleri kullanıcı verilerinden ve içerik üreticilerinin içeriklerinden kâr elde etmekte, ancak bu kârları içerik üreticiler ve kullanıcılar arasında adil bir şekilde dağıtmamaktadır.





Dahası, sosyal etkileşim her çağda olduğu gibi günümüzde de temel bir ihtiyaç olmaya devam etmektedir. İnsanlar doğaları gereği sosyal varlıklardır ve var oldukları sürece sosyal davranışlarda bulunmuşlardır.









SocialFi özellikleri arasında merkeziyetsizlik, açıklık ve kullanıcı kontrolü yer alır.





Kullanıcı Gizliliği ve Güvenliği: Geleneksel sosyal medya ağlarında, farklı platformlar kullanıcıların kayıt olmasını ve kişisel bilgilerini paylaşmasını gerektirir. Bu da bilgi sızıntılarına yol açar. SocialFi, kullanıcı verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korurken farklı platformlar arasında içerik paylaşımı ve aktarımı sağlar.





Veri Sahipliği: Geleneksel sosyal medya platformları kullanıcı verilerini toplar, depolar ve kullanır. Bu veriler platformların kendilerine aittir. Merkeziyetsiz sosyal platformlar, veri sahipliğini kullanıcıların kontrolüne sunar. Platformların, verileri kullanmak için kullanıcı yetkilendirmesine ihtiyacı vardır ve izin almaları gerektirir.





Teşvik Mekanizmaları: Geleneksel medya platformları kârlılık için reklama güvenir, bu da düzenli kullanıcıların gelir elde etmesini zorlaştırır. SocialFi, sosyal etkileşimi ekonomik teşviklerle ilişkilendirerek, kullanıcıların günlük sosyal etkileşimler yoluyla karşılık gelen ödüller kazanmasına olanak tanır.









3.1 Protokoller: Lens Protocol, CyberConnect, BBS Network ve RSS3.





3.2 Genel Zincir: DeSo.





3.3 Özel Yazılım: Mask Network ve Chainfeeds.





3.4 Uygulama Ürünleri: Nansen Connect, Mirror, Monaco, POAP, Friends With Benefits, Snapshot, Project Galaxy, vb.





Uygulama ürünleri, diğerlerinin yanı sıra araçlar, doğrudan sosyal etkileşimler, DAO ve platformlar gibi kategorilere ayrılabilir.









4.1 Kullanıcı Alışkanlıkları: Kullanıcılar, Twitter gibi geleneksel sosyal medya platformlarını kullanmaya alışkındır. Bu da yeni kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesini ve geçişi zorlaştırır. Ayrıca, gerçek isim sistemlerine sahip geleneksel sosyal medya ile karşılaştırıldığında, merkeziyetsiz sosyal medyanın anonimliği kullanıcıların sosyal aidiyet duygusunu azaltabilir. Ayrıca, birçok Web 3.0 sosyal ürünü özellikle kullanıcı dostu değildir, bu da onları kullanıcılar için daha az erişilebilir hale getirir.





4.2 Gelişmiş Protokol veya Ürün Eksikliği: SocialFi alanı şu anda erken keşif aşamasındadır ve sosyal protokoller alanında gelişmiş veya popüler ürünlerden yoksundur. Şu anki lider SocialFi ürünü Lens'in bile günlük aktif kullanıcı sayısı sadece binlerle ifade edilmektedir. Bu sayı geleneksel sosyal ürünlere kıyasla oldukça düşüktür.





4.3 Küçük Kullanıcı Tabanı: Blok zinciri alanındaki toplam aktif adres sayısının nispeten düşük olması, SocialFi için küçük bir hedef kullanıcı tabanına yol açmaktadır. Bu sayı, tipik olarak son derece popüler uygulamalarla ilişkili kullanıcı hacminin önemli ölçüde gerisinde kalmaktadır.





4.4 Mantıksız Değer Yakalama: Şu anda, SocialFi projelerindeki değer yakalama mekanizmaları iyi işleyen bir kapalı döngü oluşturmamıştır. Bazı proje token teşvik algoritmaları mantıksızdır, bu da vasatın altında içerik üretimine ve sosyal etkileşimlere yol açar.





4.5 Gelişmemiş İş Modeli: SocialFi platformları tarafından sunulan teşvikler, içerik üreticilerinin geçim ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmakta, dolayısıyla sürekli içerik üretimi için sürdürülebilir bir motivasyon sağlayamamaktadır.









Günümüzün internet ve kripto para ortamında, sosyal etkinin değeri sürekli olarak önem kazanmaktadır. Örneğin, Elon Musk sürekli Twitter paylaşımlarıyla Dogecoin'i ilk 10 kripto para arasına taşımıştır.





Ayrıca, çeşitli meme coinler, topluluk kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması yoluyla dikkat çekmiş ve piyasa eğilimleri doğrudan topluluk coşkusundan etkilenmiştir. Bu durum, bireylerin ve toplulukların gücünün nasıl önemli zenginlik etkileri yaratabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, SocialFi'deki sosyal ve finansal özelliklerin birleşiminin yeni bir eğilime yol açma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Temel teknolojinin sürekli geliştirilmesiyle, gelecekte patlayıcı bir büyüme elde edilebilir.





Bununla birlikte, SocialFi'nin geliştirilmesi de çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır. Bunlardan biri içerik üretimi için mantıklı ekonomik teşvikler oluşturmaktır. Piyasadaki mevcut merkeziyetsiz sosyal medya platformlarıyla ilgili ortak bir sorun, etki tekelidir. Erken giriş yapan veya önemli etkiye sahip hesaplar, platformdaki ilgiyi tekelleştirme eğilimindedir ve bu da daha az etkiye sahip yeni kullanıcıların görünürlük kazanmasını zorlaştırmaktadır.



