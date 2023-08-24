Vadeli İşlemlerde Kaldıraç









Kaldıracın en yaygın tanımı, bir şeyin kullanımını en üst düzeye çıkarmaktır. Finansal bağlamda da tanımı benzerdir. Kaldıraç, büyük miktardaki fonu kontrol ederken az miktarda sermaye ile çalışmanıza olanak tanıyarak kâr potansiyelini optimize edebilir ve böylece piyasadaki yatırım değerinizi artırabilir.





Vadeli alım satımda kaldıraç ilkesi temel olarak marjin sistemine dayanmaktadır. Vadeli alım satım yaparken, sermayenin %100'ünü yatırmanıza gerek yoktur. Bunun yerine, belirli bir oran dahilinde vadeli işlem değeri baz alınıp teminat olarak yalnızca küçük bir miktar varlık yatırmanız gerekir. Bu teminat, vadeli alım satımına katılmanıza olanak tanır ve marjin olarak adlandırılır. Kaldıraç, varlık kullanımını önemli ölçüde artırarak yüksek getiri sağlar. Ancak, aynı zamanda yüksek riskleri de beraberinde getirir. Teminat, bir pozisyon açmak için gereken miktardır, kaldıraç ise bu teminatın bir katıdır.





Sürekli vadeli işlemlerde kaldıracın amacı, ilk yatırımınızı aşan bir değere sahip sözleşmeleri elinizde tutabilmenizdir: MEXC sürekli vadeli işlemleri 200 kata kadar kaldıraç sunar. MEXC kullanıcıları, ilgili varlığın sürekli vadeli sözleşmelerini alım satım yaparak, varlığı fiilen ellerinde tutmadan, ilgili varlığın fiyat artışından veya azalışından kâr elde edebilirler.









Sürekli vadeli işlemlerde kaldıraç kullanmak daha yüksek getiri sağlayarken, aynı zamanda artan riskleri de beraberinde getirir. Kaldıraç kullanmadan önce risk toleransınızı değerlendirmeli ve piyasa risklerini analiz etmelisiniz. Piyasa görünümünün olumlu olduğuna inanıyorsanız, potansiyel olarak daha yüksek kârlar elde etmek için kaldıraç kullanmayı düşünebilirsiniz. Ancak, piyasa görünümü belirsiz veya önemli ölçüde oynaksa, kaldıraç kullanmak riskli bir seçenek olabilir.





Kaldıraç ne kadar yüksek olursa risk de o kadar büyük olur: Sürekli vadeli işlemlerde kaldıraç kullanırken, kaldıraç çarpanı ayarlarına dikkat etmek önemlidir. Farklı vadeli işlem çiftleri farklı kaldıraç ayarları sunar. MEXC sürekli vadeli işlemleri 200 kata kadar kaldıraç sunarak alım satım ihtiyaçlarınıza göre esneklik sağlar. MEXC, risk kontrolleri sağlarken yatırımcılar için en iyi alım satım deneyimini sunmaktadır. Alım satım yaparken, risk toleransınıza ve piyasa koşullarına göre uygun bir kaldıraç çarpanı seçmelisiniz. Aşırı yüksek veya düşük kaldıraç kullanmak, alım satım risklerini artırabilir veya endişe du

ygularına yol açabilir.









Örneğin, BTC/USDT sürekli vadeli sözleşme fiyatının yükseleceğine dair güçlü bir kanaatiniz olduğunu varsayalım. Mevcut durumda alım satım yapmak için 100 USDT'niz var, ancak potansiyel getirilerinizi artırmak istiyorsunuz. MEXC'nin 200 kata kadar kaldıraç oranı sunmasıyla, 20.000 USDT değerinde bir pozisyonda alım satım yapmak için marjin olarak yalnızca 100 USDT kullanmanız yeterlidir.













Alım satım işlemi sırasında BTC/USDT sürekli vadeli sözleşme fiyatı %10 artarsa, pozisyon değeriniz 110 USDT yerine 22.000 USDT olacaktır. Ancak, BTC/USDT sürekli vadeli sözleşme fiyatı %10 düşerse, alım satım kaybının toplam değeri 10 USDT yerine 2.000 USDT olacaktır.









Sürekli vadeli işlemlerde işlem yaparken şunları yapabilirsiniz:









Kaldıraç çarpanları, farklı sürekli vadeli işlem çiftleri için değişiklik göstermektedir. Seçiminizi kendi risk toleransınıza göre yapmalısınız.

















Farklı pozisyon modları, kayıp veya zorunlu likidasyon durumlarında pozisyon marjininin performansını etkiler.

















Sürekli vadeli işlemlerde alım satım yaparken, yatırım hedeflerinize ve piyasa koşullarına dayalı olarak rasyonel bir alım satım stratejisi oluşturmalısınız. Ayrıca, sermaye kullanımınızı ve risk kontrolünüzü stratejinizin spesifik uygulamasına uygun olarak planlamalısınız. Bu konuda daha fazla bilgi için MEXC Akademi'deki teknik analiz ve teknik göstergelerin nasıl kullanılacağı hakkındaki makalelere göz atarak yatırım stratejinizi akıllıca planlayabilirsiniz.













Long Pozisyon: Likidasyon Fiyatı = (Sürdürme Marjini - Pozisyon Marjini + Ortalama Açılış Fiyatı x Miktar x Büyüklük) / (Miktar x Büyüklük)

Short Pozisyon: Likidasyon Fiyatı = (Ortalama Açılış Fiyatı x Miktar x Büyüklük - Sürdürme Marjini + Pozisyon Marjini) / (Miktar x Büyüklük)

Tahmini likidasyon fiyatı olarak gösterilen fiyat, adil fiyattır.





Kaldıraçlı alım satım yapmak karar verme sürecinizi iyileştirmez. Kaldıraç kullansanız da kullanmasanız da PNL oranları aynı kalır. Kaldıraçlı alım satım yalnızca kârı artırır, bu da daha yüksek riskler ve potansiyel kazançları beraberinde getirir. Bu alım satım yaklaşımı herkes için uygun değildir. Kaldıraçlı alım satım yapmayı düşünüyorsanız, bunun alım satım tarzınızla uyumlu olduğundan emin olmalı ve geliştirdiğiniz stratejilere güvenmelisiniz. Sürekli vadeli işlemlere katılırken, uygun bir kaldıraç oranı seçmek ve bireysel koşullarınıza uygun bir işlem stratejisi formüle etmek çok önemlidir.





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