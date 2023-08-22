GameFi Nedir?





GameFi ilk olarak Yearn Finance'in kurucusu Andre Cronje tarafından yaratılmıştır. Oyunlaştırılmış unsurlara sahip DeFi protokollerini tanımlamak için bir terim olarak kullanılmaya başlanmış, ancak günümüze kadar blok zinciri oyunlarını ifade edecek şekilde gelişmiştir.





Yerleşik oyunlardaki eşyalar, kostümler ve paralar gerçek dünyada para karşılığında satılabilmekte, bu da özel stüdyoların kâr amacıyla oyunlarda çalışma, seviye yükseltme ve para yükleme gibi faaliyetlerde bulunmasına yol açmaktadır. Bu tür uygulamalar oyun geliştiricileri tarafından yasaklanmış olsa da, çok sayıda gri platform bu tür işlemleri kolaylaştırmaya devam etmektedir. Ayrıca, hesap yasaklama gibi eylemler oyuncuların oyun platformlarından memnuniyetsizliğine katkıda bulunabilir.





Blok zinciri oyunları, oyun içi eşyaların değerinde önemli bir artış meydana getirmektedir. Kendi benzersizlikleri, nadirlikleri, aktarılabilirlikleri ve sahiplikleri ile bu eşyalar tamamen oyunculara aittir. Oyun içi eşyaların bu özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, GameFi'nin temel bileşenleri olarak hizmet veren NFT'lerin doğasında bulunan özelliklerle uyumlu oldukları açıkça görülmektedir.









1.1 Doğal ekonomik mekanizmalara sahip oyunlar doğal olarak çeşitli işlemler içerir ve oyunların çoğunun kendi ekonomik sistemleri vardır.





1.2 Oyun içi benzersiz varlıkların çeşitli amaçları (alım satım, spekülasyon ve koleksiyon) NFT'lerle yakından örtüşmektedir.





1.3 Oyun endüstrisi zincirindeki ilişkilerde devrim yaratarak, sanal oyun ekonomileri üzerine kurulu iş modelleri daha canlı ve zengin hale gelecektir.









Kasım 2017'de, CryptoKitties piyasa sürüldü ve Ethereum ağında tıkanıklığı tetikledi. Sanal kedilerin yetiştirilmesini içeren oyun, o dönemde ETH işlemlerinin yaklaşık %30'unu oluşturuyordu ve bu da ağ tıkanıklığına ve hızla artan gaz ücretlerine yol açıyordu. Bu durum, ekibin doğrudan oyunlara adanmış halka açık bir blok zinciri olan Flow'a odaklanmasına yol açtı.





2021 yazında Axie Infinity, Oyna-Kazan modeli ve yüksek getirisiyle büyük bir popülerlik kazanarak tüm blok zinciri oyun piyasasında bir çılgınlığa yol açtı.





2021'in ikinci yarısında, Axie Infinity'nin teşvikiyle, çeşitli halka açık zincirlerdeki diğer blok zinciri oyun projeleri de hızla aynı şeyi yaptı. Farmers World, RACA, CryptoMines, CyberDragon, Wolf Game ve Sunflower Farmers gibi oyunlar piyasaya sürüldü ve blok zinciri oyun çılgınlığına canlılık kattı.





2022 yılında, blok zinciri oyunlarının başarı noktasına ulaşma döngüsü uzadı ve kullanıcıların odağından giderek uzaklaştı.





Nisan 2022'de STEPN, ilk mobil Hareket Et Kazan NFT oyunu olarak tanıtıldı. Yılın ikinci yarısında, STEPN büyük bir popülerlik kazanarak daha fazla benzer oyunun ortaya çıkmasına neden oldu. "X-to-Earn" kavramı ilgi gördü.









3.1 Varlıkların Mülkiyeti: GameFi'de oyuncular oyun içi varlıkların mülkiyetine sahiptir ve bu da geleneksel oyunlardan önemli bir ayrımı işaret eder.





3.2 Açık Piyasa: GameFi, oyun içi varlıkların piyasada serbestçe alınmasına, satılmasına ve ticaretine izin vererek kâr potansiyeli sağlar.





3.3 Ödül Teşvikleri: Şu anda oyuncuları cezbeden en büyük itici güç, kâr elde etmek için GameFi projelerine katılma fırsatıdır.









4.1 Oyun Türüne Göre: Bu öncelikle beş türü içerir: kart oyunları, piyango tarzı oyunlar, yetiştirme oyunları, inşaat oyunları ve rekabetçi oyunlar.





4.2 Token Türüne Göre: Tek tokenli, çift tokenli ve çok tokenli modeller.





4.3 Endüstri Zincirine Göre: Piyasaya sürme platformları, oyun zincirleri, merkeziyetsiz bilgi işlem ve kâr getiren loncalar.









5.1 Bağımsız Geliştirme Seviyesinin Düşüklüğü: Piyasadaki mevcut GameFi türlerinin çoğu geleneksel oyunlarda bulunabilir, hatta bazıları geleneksel oyunlardaki ekonomik modelleri doğrudan entegre eder. GameFi ekipleri, geleneksel oyun şirketlerine kıyasla genellikle deneyimden yoksundur ve bu da iyileştirme için geniş bir alan bırakır.





5.2 Oyun Tasarımı ve Operasyon Deneyimi Eksikliği: Yerel kripto ekipleri genellikle oyun mekaniği tasarlama ve ekonomik modelleri ayarlama konusunda deneyimden yoksundur. İstikrarlı bir oyun ekonomisi sistemini sürdürmenin çeşitli yollarını iyi bilmemekte ve birçok GameFi projesinin sonuçta düşüşe geçmesine neden olmaktadırlar.





5.3 Geleneksel Dağıtım Kanallarına Bağlılık: GameFi projeleri geleneksel dağıtım kanallarından tamamen uzaklaşamamıştır. Hala App Store, Google Play Store ve Facebook gibi platformlarda tanıtıma ihtiyaç duymaktadır.









Blok zinciri meraklılarının bakış açısından GameFi, yeni değer ve deneyimler yaratmak için geleneksel oyunların sınırlamalarını aşarak daha verimli, yüksek kaliteli ve bağımsız bir alım satım deneyimi sunuyor.





Oyuncular oyun karakterleri, varlıklar ve eşyalar üzerinde tam kontrole sahip olduğundan, blok zinciri oyunlarında token odaklı yönetim, oyuncuların oylama yoluyla oyunları optimize etmelerine ve yükseltmelerine olanak tanır. Ayrıca, oyuncuların merkeziyetsiz blok zinciri oyunlarının yürütülmesine ve sürdürülmesine katılımı da dahil olmak üzere çeşitli operasyonel avantajlarla birlikte gelir. Sonraki oyuncu kullanıcılarının sayısı arttıkça, ilk oyuncuların elde ettiği faydalar da önemli ölçüde artacaktır.





Ayrıca, diğer blok zinciri endüstrilerinde, GameFi'nin belirli merkezi bankacılık yönleri üstün olmaya devam ediyor. Bununla birlikte oyuncular hisse senetleri, fonlar ve vadeli işlemler gibi geleneksel finansta bulunan çeşitli finansal araçları keşfedebilirler. Genel olarak, GameFi projeleri blok zinciri oyun endüstrisinde hala erken keşif aşamasındadır, ancak genel görünüm umut vericidir.



