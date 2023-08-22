Metaverse Nedir?









1992'de Amerikalı bilim kurgu yazarı Neal Stephenson, "Metaverse" terimini ilk olarak "Snow Crash" adlı romanında tanıttı. Bu çalışma, dijital avatarlar aracılığıyla insanların sanal üç boyutlu bir uzayda yaşadığı vizyonu tasvir ediyordu. "Metaverse" adı verilen bu sanal dünyada, tamamen işleyen bir ekonomi, veriler, içerik, fikri mülkiyet (IP) ve daha fazlası vardı.





Metaverse, gerçek dünyaya paralel ancak ondan bağımsız sanal bir alandır. Gerçek dünyayı yansıtan ve dijital dünyada giderek daha gerçekçi hale gelen çevrimiçi bir sanal dünyadır.





"İlk Metaverse Stoku" - Roblox, platformunun özelliklerine göre Metaverse'nin sahip olması gereken sekiz özelliği tanımlar: Kimlik, Arkadaşlık, Sürükleyicilik, Düşük Sürtünme, Çeşitlilik, Her Yerde Olma, Ekonomi ve Nezaket.





Temelde Metaverse, büyük ölçüde ölçeklenebilir ve etkileşimli bir 3 boyutlu sanal ortam oluşturmak için blok zinciri, bulut bilgi işlem, AI ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yeni teknolojileri kullanmakla ilgilidir. Kullanıcılar bu ortam içerisinde diğer gerçek kullanıcılar ile sürekli ve senkronize etkileşimler yapabilirler. Her kullanıcı, kimliği, geçmişi, mülkiyeti, nesneleri, iletişimi, işlemleri ve daha fazlasını kapsayan bağımsız bir 3 boyutlu temsile sahiptir. Bu şekilde, kapsamlı bir insan toplumu ve kendi kendine yeten bir ekonomik ekosistem oluşturulur.









Sürükleyici Deneyim: Kullanıcılar, AR (Artırılmış Gerçeklik), VR (Sanal Gerçeklik) ve MR (Karma Gerçeklik) gibi teknolojiler aracılığıyla Metaverse'nin her alana nüfuz etmesini deneyimler. Metaverse dünyasında, tümü sürükleyici deneyimlerle geliştirilmiş, oyun oynama, sosyalleşme ve çalışma gibi çok çeşitli gerçek hayattaki çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerle meşgul olabilirler.





Süreklilik: Bu, verilerin uzun süreli saklama yeteneğine sahip depolama cihazlarında saklanması anlamına gelir.





Merkeziyetsizlik: Bu özellik için bir benzetme yapmak gerekirse, ödeme sistemleri örneğini verilebilir. Bir transfer yaparken, geleneksel yöntemler, her ikisi de transferi kolaylaştırmak için merkezi bir varlık gerektiren banka kartlarını veya PayPal gibi ödeme hizmetlerini kullanmayı içerir. Bununla birlikte, merkeziyetsizlik ile arasındaki temel fark, merkezi bir yapının olmamasıdır, dolayısıyla tüm etkileşimler bir merkezi aracıya ihtiyaç olmaksızın doğrudan ilgili taraflar arasında gerçekleşir.





Çevrimiçi 3 Boyutlu Sanal Ortam: Metaverse dünyası, temelde gerçek dünyanın bir yansımasıdır ve sanal ortam, gerçek dünyanın sayısallaştırılmış bir temsilidir.









Blok Zinciri Teknolojisi: Blok zinciri teknolojisi, ekonomik sistemin işleyişinde istikrar, verimlilik, şeffaflık ve kesinlik sağlayarak değer aktarım sisteminin bütünlüğünü sağlar. Metaverse içinde sahip olduğumuz varlıkların gerçek dünyada mülkiyetimiz altında kalmasını garanti eder.





Duyusal Simülasyon Teknolojisi: Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR), Karma Gerçeklik (MR), Sanal Tat (VT) ve Genişletilmiş Gerçeklik (XR) teknolojileri, duyusal algıyı ve etkileşimi derinleştirir.





Yapay Zeka (AI): Metaverse, veri gizliliğinin korunması, ağ güvenliği bakımı, güvenlik açığı kontrolleri ve daha fazlası büyük miktarda bilginin işlenmesini içerir. Bu görevlerin yapay zekaya atanması verimliliği artıracak ve Metaverse'in sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır.





Bulut Bilişim: Metaverse, gerçek zamanlı ağ iletimini, GPU sunucularını, uç bilişim, uzamsal konumlandırma algoritmalarını ve daha fazlasını kapsayan önemli depolama maliyetleri ve hesaplama gücü gerektirir. Bulut bilişim, kullanıcılara kesintisiz ve sorunsuz bir oyun deneyimi sağlamak için çok önemlidir.





Video Oyun Teknolojisi: Bu teknoloji, oyunlar için gereken program kodunu ve kaynakları (grafikler, sesler ve animasyonlar) destekleyen oyun motorlarını kapsar.









2021 yılı genellikle "Metaverse Yılı" olarak anılır. Metaverse konseptinin popülaritesi, sermaye akışıyla yakından bağlantılıydı ve bu da çok sayıda Metaverse projesinin doğuşuyla sonuçlandı.





9 Mart 2021'de ABD'li VR sosyal oyun platformu Rec Room, 100 milyon dolarlık bir değerleme elde etti.





10 Mart 2021'de Roblox, New York Borsasında halka arz edildi ve 40 milyar doları aşan piyasa değeriyle bunu başaran ilk Metaverse hissesi oldu.





13 Nisan 2021'de Epic Games, Metaverse inşa etmek için 1 milyar dolarlık fon sağladı.





29 Ağustos 2021'de ByteDance, VR girişimi Pico'yu 900 milyon Çin Yuan'ine satın alarak kendisini donanım sektörüne girecek şekilde konumlandırdı.





29 Ekim 2021'de Facebook, Meta olarak yeniden markalaştı ve Mark Zuckerberg, Metaverse'e içerik oluşturmayı desteklemek için 15 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını duyurdu.





2 Kasım 2021'de Microsoft, Metaverse'ü geliştirmek için Dynamics 365 Connected Spaces ve Meth for Teams adlı iki ürünü tanıttı.





9 Kasım 2021'de NVIDIA, Omniverse platformunu mühendislerin Metaverse'ü olarak konumlandıran "GPU+CPU+DPU" üç çekirdek stratejisi ürün yol haritası yükseltmesini duyurdu.





10 Kasım 2021'de Unity, görsel efekt şirketi Weta Digital'i 1.6 milyar dolara satın alarak Metaverse'teki varlığını genişletti.





9 Aralık 2021'de Meta'nın VR sosyal platformu Horizon Worlds, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 18 yaş ve üstü bireylerin erişimine açıldı.









Metaverse'de ölçeklenebilir ve etkileşimli eksiksiz bir sanal dünya yaratmak, ekonomi, sosyal etkileşimler, perakende satış, eğlence, reklamcılık, kültür, seyahat ve sağlık gibi çeşitli alanları kapsamayı gerektirir.









Blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir finansal sistem olan DeFi (Merkeziyetsiz Finans), 2020 yazında muazzam bir büyüme sergiledi. Çeşitli uygulamalarda önemli ilerlemeler sağlayarak büyük ilgi görmeye devam etmiştir. Uygulamaları, merkeziyetsiz borç verme, merkeziyetsiz borsalar, ödemeler ve diğer alanları kapsar.









NFT'ler veya Nitelikli Fikri Tapu'lar, Metaverse'nin temel bir unsuru olmaya hazırlanan benzersiz ve bölünmez dijital tokenlerdir. Şu anda, NFT'ler diğerlerinin yanı sıra oyun, sanat, koleksiyon, dijital müzik, sanal varlıklar, kimlik özellikleri ve dijital sertifikalar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uygulama alanları bulmaktadır. Cryptopunks ve Bored Ape Yacht Club (BAYC) gibi bir dizi NFT çalışması yaygın bir popülerlik ve kabul gördü. Oyun, DeFi ve NFT'lerin kesiştiği noktada bir iş modeli olan GameFi, blok zinciri oyunu Axie Infinity'nin "Oyna-Kazan" (P2E) konseptinin başarısı nedeniyle büyük ilgi topladı. Axie'nin günlük geliri, Honor of Kings gibi popüler oyunların ortalama günlük gelirini birkaç kez geçerek büyük ilgi gördü. GameFi, insanların Metaverse'ü anlamaları için bir pencere görevi görüyor ve blok zinciri tabanlı oyunların gelişmesiyle birlikte, Metaverse'e ilişkin kamuoyu farkındalığı artmaya devam ediyor.









Günümüzün en popüler Metaverse oyun türlerinden biri, Sandbox oyunlarıdır. Sandbox oyunları, "Minecraft" oyununun blok zinciri tabanlı bir versiyonuna benzetilebilir. Bu oyunlarda, oyuncular oyunun içeriği üzerinde tam kontrole sahiptir ve her oyuncu yüksek kaliteli içerik oluşturma ve katkıda bulunma sürecine katılabilir. Ek olarak, oyuncular Sand'ı işlemlerinde oyun içi token olarak kullanabilirler. Alınıp satılabilir oyun içi varlıklar, oyun alanlarını ve oyun malzemelerini içerir.









Metaverse uygulama senaryosunun başka bir örneği de dijital emlaktır (MANA). Metaverse içindeki çok sayıda platform, VR tabanlı bir Metaverse dijital emlak projesi olan Decentraland gibi dijital emlaklar için fırsatlar sunar. Benzer şekilde, kullanıcılar kazanç elde etmek için Decentraland dünyasında platform içeriği oluşturabilir, bu içerikleri deneyimleyebilir ve geliştirebilir. Değerli sanatçı ve tasarımcılar bu tür projeleri benimsemiş ve yüksek kaliteli sanat eserleri ortaya çıkarmıştır. Decentraland, bu sanatçılara bir vitrin platformu sağlar ve oyunculara zengin bir premium içerik sunar.









Güçlü sosyal doğası, sürükleyici deneyimleri ve kuvvetli sanal kimlik tanıma özelliğiyle Metaverse, küresel teknoloji devlerinin dikkatini çekerek bu alana girmeye yöneltti. Yatırım kurumları ve sektör liderleri için rekabetin bir sonraki odak noktası haline geldi. Bununla birlikte, Metaverse şu anda evrilen ve gelişen bir konsepttir ve hala gelişiminin ilk aşamalarındadır. Uygulamaların parçalara ayrılması, farklı sektörler arasındaki zayıf bağlantı ve etkileşim deneyimleri ve düşük sürekli kullanıcı katılımı gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Bu nedenle, eksiksiz bir sanal dünya oluşturmak zor bir görev olmaya devam etmektedir.



