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Emir Sorunları Nasıl Çözülür?

#Spot
#Yeni Kullanıcılar
#Temel Kavramlar
2023.08.22 MEXC
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MEXC'de spot alım satım yaparken, emirlerinizle ilgili aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Lütfen bu sorunların her biri için ilgili çözümleri inceleyin.

1. İşleme Alınmamış Emirlere İlişkin Sorunlar


Emriniz işleme alınmayı bekliyor durumunda görünüyorsa, bu sorunun nedeni genellikle aşağıdaki iki nedenden biridir:


① Son fiyat, limit fiyatına ulaşmamış olabilir.


② Kısa bir süre içinde yaşanan hızlı fiyat dalgalanmaları nedeniyle, emrinizi karşılamak için yeterli pozisyona sahip bir karşı taraf olmayabilir. Emir defterindeki emirlerin fiyat önceliği ve zaman önceliği ilkelerine göre işleme alındığını lütfen göz önünde bulundurun. Sizden önce başka emirlerin verilmiş olması muhtemeldir.

2.Çözüm Önerileri


① Açık Emirler bölümünden emir fiyatı kontrol edilmeli ve emrin işleme alınması için gerekli pozisyona sahip bir karşı tarafla eşleşip eşleşilmediği incelenmelidir.


② Emirlerin daha hızlı işleme alınması için emir fiyatını ayarlayabilir ve daha rekabetçi bir fiyatla yeni bir emir vermeyi düşünebilirsiniz.


③ Diğer bir yöntemse, emrin anında işleme alınması için piyasa emri vermektir.

3. Emir Verirken Yaşanan Teknik Sorunlar


Bir emri iptal edememe veya varlıkların yatırılmaması gibi teknik sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen çevrimiçi canlı destek ekibimizle iletişime geçin ve daha fazla yardım alabilmeniz için geri bildirim sağlayın.

Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve dikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.

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