Emir Sorunları Nasıl Çözülür?





MEXC'de spot alım satım yaparken, emirlerinizle ilgili aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Lütfen bu sorunların her biri için ilgili çözümleri inceleyin.









Emriniz işleme alınmayı bekliyor durumunda görünüyorsa, bu sorunun nedeni genellikle aşağıdaki iki nedenden biridir:





① Son fiyat, limit fiyatına ulaşmamış olabilir.





② Kısa bir süre içinde yaşanan hızlı fiyat dalgalanmaları nedeniyle, emrinizi karşılamak için yeterli pozisyona sahip bir karşı taraf olmayabilir. Emir defterindeki emirlerin fiyat önceliği ve zaman önceliği ilkelerine göre işleme alındığını lütfen göz önünde bulundurun. Sizden önce başka emirlerin verilmiş olması muhtemeldir.









① Açık Emirler bölümünden emir fiyatı kontrol edilmeli ve emrin işleme alınması için gerekli pozisyona sahip bir karşı tarafla eşleşip eşleşilmediği incelenmelidir.









② Emirlerin daha hızlı işleme alınması için emir fiyatını ayarlayabilir ve daha rekabetçi bir fiyatla yeni bir emir vermeyi düşünebilirsiniz.





③ Diğer bir yöntemse, emrin anında işleme alınması için piyasa emri vermektir.









Bir emri iptal edememe veya varlıkların yatırılmaması gibi teknik sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen çevrimiçi canlı destek ekibimizle iletişime geçin ve daha fazla yardım alabilmeniz için geri bildirim sağlayın.





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