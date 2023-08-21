ETH 2.0 nedir?





ETH 2.0, 2015 yılında piyasaya sürülen ilk Ethereum sürümünün üzerine inşa edilmiştir ve yükseltilmiş bir Ethereum sürümünü temsil etmektedir. Bu yükseltmeyle birlikte platform 8 yaşına girmiştir.





ETH 2.0 ile öncekiler arasındaki en önemli fark, konsensüs algoritmasındaki değişikliktir. Ethereum, orijinal İş İspatı (PoW) mekanizmasından mevcut Hisse İspatı (PoS) mekanizmasına geçiş yapmıştır.





15 Eylül 2022'de Ethereum Merge yükseltmesi tamamlanmış ve PoS dönemine resmi geçiş yapılmıştır.













1.1 PoS aynı maliyetle daha yüksek güvenlik sunar.





1.2 PoS konsensüs mekanizması altında, saldırılardan korunmak daha kolaydır. Hisse İspatı, saldırganın fonlarının çoğunun (diğerlerinin fonları hariç) otomatik olarak yok edileceği yerleşik bir "kesme (Slahing)" mekanizması içerir.





1.3 ASIC ile karşılaştırıldığında, PoS daha merkeziyetsiz bir yapıya sahiptir ve düşük giriş engelinin olması, daha fazla kullanıcının katılımını kolaylaştırır.









Genellikle konsolidasyon olarak adlandırılan Birleştirme, Ethereum mainnet ve Beacon Zinciri'nin birleştirilmesini ifade eder. Bu konsolidasyonun sonucu, Ethereum'un konsensüs mekanizmasının orijinal PoW'dan mevcut PoS'a geçişidir.





Beacon Zinciri, yalnızca bir PoS konsensüs mekanizması blok zincirini işletmek için oluşturulmuş özel bir zincirdir. Herhangi bir uygulama veya token barındırmayan bu zincir, 1 Aralık 2020 gibi erken bir tarihte başlatılmıştır.





Bu nedenle, Beacon Zinciri ve Ethereum mainnet birleştiğinde, konsensüs mekanizmalarındaki değişiklik dışında hiçbir değişiklik meydana gelmemiştir.









Enerji Tüketiminde Önemli Azalma: Veriler ve hesaplamalar, birleştirmeden sonra Ethereum'un çalışmasını sürdürmek için gereken enerjinin temel bilgisayar kullanımına eşdeğer olduğunu ve eskisine kıyasla yaklaşık %99,95'lik bir azalmayla Ethereum'u dünyanın en çevre dostu finansal sistemi olarak konumlandırdığını göstermektedir.





ETH Basımında Azalma: Ethereum Vakfı verilerine göre, orijinal PoW zinciri madencileri günde yaklaşık 16.000 ETH ile ödüllendiriyordu. Bununla birlikte, birleştirmeden sonra, doğrulama düğümlerini telafi etmek için günde yaklaşık 1.600 ETH'ye ihtiyaç duyulmakta ve Ethereum basımını büyük ölçüde azaltmaktadır.





EIP-1559 Protokolü ve Yakma Mekanizmasının Tanıtımı: EIP-1559 protokolünün uygulanması ve bir yakma mekanizmasının eklenmesiyle, ETH'nin günlük ortalama yakımı 6.000 ETH veya civarında dalgalanarak ETH için genel bir düşüş eğilimiyle sonuçlanmaktadır.









Birleştirmenin gaz ücretleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.





Birleştirmenin ardından, Ethereum ekibinin ilk planı, Ethereum ağı içindeki gaz ücretlerini düşürecek bir çözüm olan sharding'i tanıtmaktı. Ancak Ethereum sharding planından vazgeçmiş ve odağını Rollup ve Danksharding gibi Katman 2 teknolojilerine yönlendirmiştir.





Mevcut durumda, Arbitrum One, OP Mainnet, Linea, zkSync Era, Polygon zkEVM ve diğerleri dahil olmak üzere faaliyet gösteren birçok Katman 2 ağı bulunmaktadır. Bu Katman 2 ağlarındaki gaz ücretleri Ethereum ağındakilerden önemli ölçüde düşüktür ve bu da kullanıcılar için daha düşük maliyetler sağlamaktadır. Ethereum'un gaz çözümü, kullanıcıları daha verimli ve uygun maliyetli işlem deneyimleri için Katman 2 ağlarına yönlendirmeyi amaçlamaktadır.









Staking, doğrulayıcı yazılımını etkinleştirmek için 32 ETH yatırma eylemini ifade eder. Bir doğrulayıcı olarak sorumluluklarınız arasında veri depolamak, işlemleri yürütmek ve blok zincirine yeni bloklar eklemek yer alır. Bu, Ethereum'un güvenliğini sağlar ve bu süreçte yeni ETH kazanmanıza olanak tanır.





PoW madenciliğinden farklı olarak, 32 ETH stake etmek sizi hesap tutma ve oylama kabiliyetine sahip bir doğrulayıcı düğüm olarak nitelendirir, ne kadar çok ve ne kadar uzun süre ETH stake ederseniz, kazanabileceğiniz ödüller de o kadar büyük olur.





ETH 2.0, yeni staking hizmetlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Artık 32 ETH'nin maliyeti önemli bir tutardır ve birçok kullanıcı tarafından kolayca elde edilemeyebilir. Ödüllerden pay kazanmak isterseniz, üçüncü taraf staking havuzlarına katılmayı tercih edebilirsiniz. Örneğin Lido, Ethereum'daki en büyük staking hizmeti sağlayıcılarından biridir.









Ödül Kazanma: Ağ konsensüsüne ulaşılmasına katkıda bulunan eylemler ödüllendirilir. İşlemleri yeni bloklara doğru şekilde paketleyen ve diğer doğrulayıcıların çalışmalarını onaylayan yazılımları çalıştırarak ödüller kazanabilirsiniz, çünkü bu blok zincirinin güvenliğini korumaya yardımcı olmaktadır.





Artırılmış Güvenlik: Stake edilen ETH miktarı arttıkça, ağın gücü artar ve ağın çoğunluğunu kontrol etmek için önemli miktarda ETH gerekir. Ağa yönelik bir saldırı başlatmak için doğrulayıcıların çoğunluğunu kontrol etmek gerekir ve bu da sistem içinde önemli miktarda ETH'yi kontrol etmek anlamına geldiğinden neredeyse imkansızdır.





Sürdürülebilirlik: Doğrulayıcıların ağ güvenliğine katılmak için yoğun enerji gerektiren PoW hesaplamaları yapmasına gerek yoktur. Bu, staking düğümlerinin minimum enerji tüketimi ile nispeten basit donanımlarda çalışabileceği anlamına gelir.