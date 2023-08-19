Merkeziyetsiz Borç Verme Nedir?





DEX'lere benzer şekilde, merkeziyetsiz borç verme de DeFi'nin temel bileşenlerinden biridir. 2020 yılının DeFi Yazı, çeşitli DEX'ler arasındaki rekabetle alevlenip bir likidite yarışını tetikledi. Compound borç verme ve DEX'lerin entegrasyonu heyecan verici bir trendin başlangıcını işaret ediyor.









Geleneksel finansal sistemde, kullanıcıların finansal hizmetlere erişmek için bir banka hesabına sahip olması ve kimlik doğrulamasını tamamlaması gerekir. Borç verme söz konusuysa, inceleme için çok sayıda kişisel ve ikincil bilgi sağlamaları gerekmektedir ve bu da çok zahmetli bir süreçtir.





Merkeziyetsiz Finans (DeFi) hizmetlerinde, teminat sağlayabilen herkes, üçüncü bir tarafa bilgi vermeden doğrudan borç alabilir. Borç alanlar, kripto varlıklarını teminat göstererek borç alır ve faiz öderler. Borç verenler, varlıklarını platforma yatırarak faiz kazanırlar.





DeFi'nin herhangi bir onaya ihtiyaç duymadan çalışabilme özelliğinin özü, borç verme ilişkisini akıllı bir sözleşme ile tamamlamaktır. Bu, tüm borç verme koşullarının önceden akıllı sözleşmeye kodlandığı ve koşullar yerine getirildiğinde, sözleşmenin iki tarafı arasındaki borç ilişkisinin tamamlanacağı anlamına gelir. Bu süreçler, üçüncü tarafların bakım ve yönetimine ihtiyaç duymadan otomatik olarak yürütülür.





Merkeziyetsiz borç verme, geleneksel finansa girişin önündeki ağır engelleri ortadan kaldırarak, bir yandan kripto para varlıklarının kullanımını artırırken, diğer yandan daha fazla kullanıcının kripto para birimlerini elinde bulundurarak düzenli gelir elde etmesine olanak sağlar. Bu durum, DeFi'nin güçlü bir şekilde büyümesini ve kripto para birimi dünyasının gelişiminin arkasındaki kilit itici güç olmuştur.









Şu anda DeFi’de mevcut olan ana borç verme türleri aşağıdaki üç kategoriye ayrılmıştır:









Borç verme sürecinde, borç almak ve borç vermek isteyenler platforma emir verir ve platform, eşleştirme rolünü yerine getirir. Bu arada borç alanın, borcunu zamanında ödeyememesi durumunda likidasyon süreci platform tarafından otomatik olarak yürütülür. dYdX ve dharma gibi platformlar bu tür hizmetleri sağlar. Eşler arası model eşleştirmeyi gerektirir, bu nedenle nispeten verimsizdir.









Bu modeldeki en iyi bilinen platformlardan biri, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş Maker'dır. Maker'da kullanıcılar, ABD dolarına sabitlenmiş bir stabil coin olan DAI'yi borç almak için ETH yatırabilirler. Platform, teminat oranının %150 veya daha yüksek tutulmasını şart koşmaktadır.





Maker’ın ayırt edici özelliklerinden biri, ne kadar faiz ödeyeceğine MKR token sahiplerinin ortak oyu ile karar verilmesidir. Ancak, bu merkeziyetsiz yönetim yaklaşımı, faiz oranındaki volatiliteyi artırır. Örneğin, faiz oranı bir aydan biraz uzun bir sürede %2,5’ten %19,5’e kadar yükseldi.









Bu model, mevcut piyasadaki en yaygın DeFi borç verme ve borç alma modelidir. Önde gelen iki platform olan Compound ve Aave, bu modeli kullanır.





Likidite havuzu alım satım modeli, daha çok, kullanıcıların istedikleri gibi para yatırıp çekebilecekleri, borç verenlerin fonlarını likit havuzlar şeklinde toplayabilecekleri geleneksel banka kredisi yöntemine benzer. Havuzda yeterli varlık olduğu sürece, borç alanlar istedikleri zaman varlıklara erişebilirler ve sistem arz ve talebi dengeleyecek bir algoritma aracılığıyla faiz oranını belirler.





Compound





Compound platformu, herhangi bir kullanıcının platformun likidite havuzuna varlık yatırmasına izin verir ve hisse ispatı (PoS) token mekanizmasının tasarımı da sektörde geniş çapta benimsenmiştir. Kullanıcılar varlık sağladığında, hisse ispatı olarak Compound platformundan cToken alırlar. cToken, varlıklar üzerindeki faiz tarafından belirlenen bir döviz kuruna sahiptir ve zamanla değeri artar. Para yatıran kullanıcılar, yalnızca cToken’ı tutarak otomatik olarak faiz kazanabilirler.





Aave





Aave ayrıca likidite havuzu modeline dayalı bir borç verme protokolü platformudur. Kullanıcılar, faiz kazanmak veya başka bir varlık türünü borç vermek için istedikleri zaman varlık yatırabilir. Buna ek olarak Aave, DeFi alanında teminatsız krediler olan "flaş krediler" olarak bilinen öncü bir ürün tanıttı.





Flaş krediler, faiz ödemesi de dahil olmak üzere kredi ve geri ödeme işlemlerinin tek bir Ethereum bloku (15 saniye) içinde tamamlanması şartıyla, herhangi bir teminata ihtiyaç duymadan borç almaya izin verir. İşlemler blok içinde tamamlanmazsa akıllı sözleşme, genel protokol ve varlık güvenliğini sağlamak için önceki tüm işlemleri iptal eder.





Flaş krediler, çeşitli DeFi Dapp'lerinde arbitraj işlemleri gerçekleştirmek için sermaye verimliliği sağladıkları için özellikle arbitraj yatırımcıları için kullanışlıdır.





Maker





Maker, en eski DeFi kredilendirme protokollerinden biridir. Kullanıcıların, aşırı teminatlandırılmış krediler sağlayarak, tokenleri aşırı teminatlandırarak DAI oluşturmasına olanak tanır. Mevcut durumda Maker, teminatlandırma için 30'dan fazla farklı tokeni desteklemektedir. DAI, ABD dolarına sabitlenmiş merkeziyetsiz bir stabil coindir. Maker, bir kredilendirme protokolü olmasının yanı sıra, aynı zamanda stabil coin DAI'nin piyasaya sürücüsü olarak da hizmet vermektedir.









Yukarıdaki birkaç modelin tanıtılmasıyla, merkeziyetsiz finans (DeFi) ürünleri hakkında temel bir anlayış kazandık. Bununla birlikte, DeFi alanındaki varlık hareketinin gözetimsiz ve verimli doğası göz önüne alındığında, DeFi'nin hem borç verenlerin hem de platformların güvenliğini nasıl sağladığını hiç merak ettiniz mi?





DeFi'de geleneksel borç göstergelerinin olmaması nedeniyle, tüm büyük platformların temel ilkesi aşırı teminatlandırmadır. Bu, katı likidasyon süreçleri uygulayan akıllı sözleşmeler aracılığıyla uygulanır.





Aşırı teminatlandırma, temerrüt risklerini bir dereceye kadar azaltmaya yardımcı olur. Örneğin, bir kişi 100 USDT borç alırsa, platform teminat olarak en az 150 USDT değerinde ETH teminatı isteyebilir. Teminatın değeri 100 USDT'ye düşerse, borç alanın daha fazla teminat yatırması gerekir veya akıllı sözleşme, borç verenin varlıklarını korumak için teminatı satabilir. Platformlar, teminat değeri 120 USDT'nin altına düştüğünde borç alana teminat yüklemeleri için hatırlatmalar yapmak veya kısmi likidasyon başlatmak gibi daha katı önlemlere sahip olabilir.





Bununla birlikte, kripto para birimlerinin yüksek volatilitesi, risklerini de beraberinde getirmektedir. Flaş çökme olasılığı düşük olsa da, siyah kuğu olayı olması durumunda yine de DeFi platformlarının üzerinde bir etkisi olacaktır. Ayrıca, Defi platformlarında, sözleşme güvenlik açığı sorunları nedeniyle varlık hırsızlığı da zaman zaman olmuştur. Bu nedenle kullanıcılar, DeFi'nin esnekliğinden ve rahatlığından yararlanırken, hem faiz kazançlarını hem de ilk yatırımı kaybetme olasılığı olduğundan, ana paralarını korumak için uygun fon yönetimine dikkat etmelidirler.









Merkeziyetsiz finans (DeFi), üçüncü taraf doğrulama ihtiyacını ortadan kaldırarak akıllı sözleşmeler yoluyla borç verme ve borç alma hizmetlerinde devrim yaratıyor. Bu, kullanıcılar için giriş engellerini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, DeFi alanı, sermaye kullanımını daha da artırabilecek kaldıraçlı borç verme gibi birçok yenilikçi borç verme modelinin ortaya çıkmasıyla gelişmeye devam ediyor. DeFi borç piyasasının gelecekte daha fazla yenilik için hâlâ büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanılıyor.





Elbette, DeFi ekosistemindeki borç verme konusundaki mevcut sorunları da kabul etmeliyiz. Birçok borç verme protokolü hâlâ aşırı teminatlandırmaya dayanmakta ve bu da verimsiz sermaye kullanımına yol açmaktadır. Yetersiz teminatlandırılmış krediler, muhtemelen DeFi borç verme protokollerinin geliştirilmesinde bir sonraki aşama olacaktır. Daha az teminatlı krediler sunmak, DeFi borç verme protokollerinin sermaye verimliliğini artırabilir ve geleneksel borç verenlerle etkin bir şekilde rekabet edebilir.