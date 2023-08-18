Web 3.0 nedir?





2014 yılında Dr. Gavin Wood devrim niteliğinde bir konsept tanıttı: Web 3.0. Vizyonu, Web 3.0'ın interneti daha merkeziyetsiz, doğrulanabilir ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan bir hareketler ve protokoller dizisini temsil etmesi gerektiğiydi. Web 3.0 konsepti, kullanıcıların kendi kimlikleri, verileri ve kaderleri üzerinde kontrol sahibi olduğu, sunucusuz, merkeziyetsiz bir internet elde etmeyi içerir. Web 3.0, yeni bir küresel dijital ekonomi sistemi başlatmaya, yeni iş modelleri ve piyasalar yaratmaya, platform tekellerini kırmaya ve aşağıdan yukarıya yaygın inovasyonu yönlendirmeye hazırdır.









İnternetin ortaya çıkışının sonuçları, içinde bulunduğumuz çağda aşikâr olduğu için, internetin ayrıntılı kökenine ve gelişim tarihine girmeyeceğiz.





Web 1.0 dönemi, geleneksel medyanın elektronik versiyonu olarak anlaşılabilir. Websiteler bilgi sağladı ve kullanıcılar pasif olarak bilgi aldı. Bu dönem, Yahoo ve Sina gibi portal websiteleri ile karakterize edildi. İnternet hızındaki sınırlamalar nedeniyle, canlı akış çoğunlukla metin tabanlı yayına dayanmaktaydı.





Web 2.0 döneminde, teknoloji ve donanımdaki gelişmeler, bilgi dağıtımını daha önce sınırlı bir izleyici kitlesinden evrensel bir kitleye dönüştürdü. İletişim kanalları, web sayfalarından çeşitli içerik platformlarına dönüştü ve resimler, metinler, videolar ve canlı akış dahil olmak üzere çok çeşitli formatlar sundu. Kullanıcılar, içerik üretimine katkıda bulunma becerisi kazandı. Kullanıcılar ve internet arasındaki ilişki, pasif alımdan iki yönlü etkileşime dönüştü.





Şu anda internetin büyük kolaylıklar getirdiği ama aynı zamanda zorlukları da beraberinde getirdiği Web 2.0 çağındayız. Aşırı bilgi yüklemesi, kanal doygunluğu, dikkat eksikliği ve değer ihtiyaçlarımızı karşılayamama gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Ayrıca, kişisel bilgiler büyük internet şirketleri tarafından giderek daha fazla kontrol edilir hale geldikçe, verilerin kötüye kullanılması ve kişisel verilerin korunmaması gibi acil çözümler gerektiren yeni sorunlar ortaya çıkmıştır.





Web 3.0'ın ortaya çıkışı, bu sorunları ele almayı ve bizi daha verimli, adil, güvenilir ve değer odaklı bir internet dünyasına götürmeyi amaçlıyor. Burada, dijital kimlikler, varlıklar ve veriler bireylere geri döner ve daha merkeziyetsiz bir hale gelir. Bu model, kullanıcı tarafından oluşturulur, kullanıcıya aittir, kullanıcı tarafından kontrol edilir ve dağıtılır. Web 3.0, Merkeziyetsiz Değer İnterneti olarak da adlandırılır.









2.1 Güven Gerektirmeyen: Blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilen merkeziyetsiz formlar, güvensizliğin teknik temelini oluşturur. Kullanıcıların, merkezi üçüncü taraf kurumlara güvenmek yerine yalnızca bağımsız olarak doğrulayabileceklerine güvenmeleri gerekir.





2.2 Veri Sahipliği: Blok zinciri tabanlı veri sahipliği ve kontrol mekanizmalarıyla, kişisel verilerin toplandığı ve potansiyel olarak baskın internet şirketleri tarafından kötüye kullanıldığı mevcut durumda devrim yaratacaktır. Kullanıcılar, kendi verileri üzerinde mülkiyet ve kullanım haklarına sahip olacak ve bu da kişisel gizliliğin etkin bir şekilde korunmasını sağlayacaktır.





2.3 Ortak Kimlik, veri depolarını ortadan kaldırmak: Kullandığınız her yeni platformda, yeni hesaplar ve parolalar oluşturmanız gerekir. Bu kimlik bilgilerini hatırlamanın dışında, platformlar arasındaki veriler birlikte çalışmaz. Web 3.0 döneminde, çeşitli merkeziyetsiz uygulamalarda (DApp'ler) kullanılabilen ortak kimliğe sahip olacaksınız. Oluşturduğunuz tüm veriler, ortak kimliğinize bağlı olacak ve platformlar arasında sorunsuz erişim sağlayacaktır.





2.4 Tekeli Kırmak: Web 2.0 çağında, internet devleri kendi ekosistemlerini oluşturdular; ana internet şirketleri bu ekosistemleri "yönetiyor" ve veri, değer ve ağ etkilerini tekelleştiriyor. Web 3.0 ekosisteminde refahlık, içindeki tüm uygulamalar tarafından toplu olarak inşa edilmektedir. Kullanıcılar için mevcut olan uygulama yelpazesi ne kadar çeşitliyse, bu ekosistemdeki refah seviyesi de o kadar yüksek olur.













Web 3.0, şeffaf ve güvenilir bir internet ekonomik modeli getirecektir.





Web 3.0 dünyasında üretilen veriler kullanıcılara aittir. Tüketiciler, üreticilerin izin ve onayı almadan verileri kullanma hakkına sahip değildirler. Aynı zamanda içerik sahipleri de oluşturdukları yüksek kaliteli içeriklerden faydalanabilmektedirler. Bir dereceye kadar kullanıcılar, ekosistemin hem tüketicisi hem de koruyucusudur.





Web 3.0'da, kullanıcılar oluşturdukları tüm içeriğin tam sahibidir.





Geleneksel internet ortamında, içerik üreticileri olarak kullanıcılar genellikle ilgili avantajlardan yararlanamazlar. Örneğin, bir kullanıcının Twitter'da paylaştığı bir yazı, Twitter'ın kendi kararıyla silinebilir. Web 3.0 dünyasında bu sorunlar ele alınmaktadır. Ürünlerde ve oyunlardaki değişiklikler topluluk oylamasını gerektirecek ve geliştiricilerin artık tek taraflı karar verme yetkisi olmayacaktır.









Şu anda Web 3.0, verimsizliğe yol açan blok zinciri ağlarındaki tıkanıklık, normal kullanıcılara aktarılan yüksek ağ ücretleri ve bilgisayar korsanları tarafından saldırılarılan akıllı sözleşmelerdeki güvenlik açıkları gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Web 3.0, içsel karmaşıklığından dolayı bir öğrenme eğrisi sunar ve yeni kullanıcıların yetkin hale gelmesi için zamana ihtiyaç duyması, benimsenmesini zorlaştırır.









Web 3.0'ın ortaya çıkışı, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini koruma potansiyeli sunarak daha güvenli, verimli ve özgürleştirilmiş bir internet modeli sağlamaktadır. Web 3.0'ın tam olarak gerçekleşmesi için hâlâ uzun bir yol olmasına rağmen, blok zinciri teknolojisinin sürekli gelişmesiyle birlikte, internet ortamımızın giderek daha güvenli ve ilgi çekici hale geleceğine inanıyoruz.