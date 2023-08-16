Akıllı Sözleşme Nedir?





Akıllı sözleşmeler kavramı ilk olarak blok zinciri bağlamında ortaya çıkmamış, 1994 yılında bilgisayar bilimcisi ve uzman kriptograf Nick Szabo tarafından, bir dizi protokol ve protokollere dahil olan taraflarca yürütme dahil olmak üzere dijital formda bir dizi taahhüt olarak tanımlanmıştır





Ancak, Bitcoin'in merkeziyetsiz, eşler arası iletim sisteminin doğuşuna, programlanabilir ve değişmez blok zinciri teknolojisinin ortaya çıkışına kadar, o dönem boyunca fazla ilgi görmemiştir. Bu gelişmeler akıllı sözleşmeler kavramını teorik bir kavram olmaktan öteye taşımıştır.





2013 yılının sonunda Vitalik Buterin Ethereum Whitepaper'ını yayınladı. Sonraki yıllarda bu merkeziyetsiz akıllı sözleşme uygulama platformunun geliştirilmesinde ekibe liderlik etti. Bu, iOS veya Android benzeri temel bir işletim sistemi gibi davranarak geliştiricilerin çeşitli akıllı sözleşmeler ve blok zinciri uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmaları için zengin bir API arayüzü sağlıyordu.





Akıllı sözleşme kavramı günümüze kadar daha net hale gelmiştir: akıllı sözleşme, bir bilgisayara kod olarak yazılmış değişmez bir sözleşme protokolüdür. Katılımcılar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan belirli koşullar karşılandığında, akıllı sözleşme yürütülür.









Basit bir ifadeyle, akıllı sözleşme bir bilgisayar programıdır. Hayal edebileceğimiz kadar akıllı değildir ve geleneksel sözleşmelerin yasal uygulanabilirliğine de sahip değildir.





Belirleyicilik: Aynı akıllı sözleşmenin yürütülmesinin sonucu, küresel olarak farklı bölgelere dağılmış bilgisayarlarda yürütülse bile her zaman tutarlıdır.





Açıklık ve Şeffaflık: Bir akıllı sözleşmedeki tüm hüküm ve koşullar, katılımcı taraflarca tamamen erişilebilir ve görüntülenebilir.





Değişmezlik: Bir sözleşme yürürlüğe girdikten sonra içeriği değiştirilemez. Hiçbir taraf sözleşmenin uygulanmasına müdahale edemez.









Akıllı sözleşmeler yalnızca işlemler tarafından çağrıldıklarında yürütülür. Bir sözleşme başka bir sözleşmeyi çağırabilir ve bu çağrı sözleşmeler arasında katmanlar halinde devam edebilir. Ancak, bu yürütme zincirindeki ilk sözleşmenin yürütülmesi harici bir hesap tarafından oluşturulan bir işlem tarafından başlatılmalıdır. Akıllı sözleşmeler asla otomatik olarak ya da arka planda çalışmaz. Tetikleyici bir işlem olmadan, bir sözleşme çağrılmayı bekleme durumunda kalır.





İşlemlerin yürütülmesi bir bütündür ve küresel durumdaki değişiklikler ancak tüm yürütmelerin başarılı olduğu onaylandıktan sonra gerçekleşir. Başarının onaylanması, programın yürütülmesinin hiçbir hata veya sonlandırma koşuluyla karşılaşmadığı anlamına gelir. Programın yürütülmesi hatalar nedeniyle sonlanırsa, gerçekleştirilen tüm önceki işlemler, sanki bu yürütme hiç gerçekleşmemiş gibi geri alınır.









Akıllı sözleşmelerin kullanımı giderek yaygınlaştıkça insanlar, tıpkı gerçek dünyadaki sözleşmeler gibi, dikkatlice incelenip doğrulanmadıkları takdirde güvenlik açıklarının ortaya çıkabileceğini ve bunun da varlık güvenliği endişelerine yol açabileceğini keşfetmişlerdir.





Ethereum'un tarihindeki en bilinen olaylardan biri TheDAO olayıdır. TheDAO, sadece bir ay içinde 150 milyon doların üzerinde Ether toplayan merkeziyetsiz otonom bir fon projesiydi. Ancak, bir ay içinde token kodundaki bir güvenlik açığı, önemli miktarda fonun bilgisayar korsanları tarafından dışarı aktarılmasına yol açmıştı. Akıllı sözleşmelerin değişmez doğası nedeniyle, proje ekibi müdahale etmekte güçsüz kaldı.





Bugün bile sözleşme güvenlik açıkları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ancak bu siber saldırı olayları, tıpkı gerçek dünyadaki sözleşmelerde olduğu gibi, daha fazla geliştiricinin, protokol süreçleri çok karmaşıksa profesyonel üçüncü taraf denetimlerinin dahil edilmesinin gerekli olduğunu fark etmesini sağladı.







