Bitcoin Nedir?

Bitcoin (BTC), temel teknoloji olarak blok zincirini kullanan, eşler arası bir ağa ve açık kaynak koduna dayalı merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. İlk olarak 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından önerildi. 2009 yılında, "genesis bloku" olarak bilinen Bitcoin'in ilk bloku çıkarıldı ve bu, Bitcoin ağının başlatılması ve kripto para birimi ve blok zinciri hareketinin başlangıcı oldu.





Kripto para birimlerinin öncülü olan Bitcoin, başlangıçta bir para birimi biçimi olarak geliştirildi. Sabit arz ve ekonomik özgürlük özellikleri nedeniyle, giderek artan sayıda insan Bitcoin'i altına benzer bir yatırım metası olarak görmeye başladı. Sonuç olarak, Bitcoin "dijital altın" ismiyle anılmaya başladı. El Salvador gibi bazı ülkeler de Bitcoin'i yasal olarak bir para birimi olarak tanımlamış ve bu da insanların daha da fazla dikkatini çekmiştir.









Geleneksel para birimleriyle karşılaştırıldığında, Bitcoin merkeziyetsizlik, sabit arz, kamusal şeffaflık ve değişmezlik, küresel dolaşım ve güvenlik özelliklerine sahiptir.





Merkeziyetsizlik: Bitcoin, bir tür dağıtılmış kripto para birimidir. Arzı ve işlemleri merkezi kurumlara bağlı değildir, bağımsız düğümler tarafından belirlenir. Herhangi bir düğümün girişi veya çıkışı tüm sistem üzerinde belirleyici bir etkiye sahip değildir. Bu özellik, Bitcoin'in güvenliğini ve özgürlüğünü sağlar.





Sabit Arz: Bitcoin'in toplam arzı sabittir ve belirli kurallara göre arz edilir. Algoritma, toplam Bitcoin arzının 21 milyon coin olduğunu gösterir. Her 10 dakikada bir, belirli sayıda Bitcoin piyasaya sürülür. Ek olarak, yaklaşık olarak her dört yılda bir gerçekleşen halving etkinliği (blok ödülü yarılanması olarak da bilinir) nedeniyle, üretim hızının yarı yarıya azalması ve Bitcoin arzının 2140 yılına kadar tamamlanması tahmin ediliyor. Şu ana kadar, üç halving etkinliği gerçekleşti: 2012'de blok ödülü her 10 dakikada 50 BTC'den 25 BTC'ye düştü. 2016 yılında 12,5 BTC'ye düştü. 2020'de daha da düşerek 6,25 BTC'ye düştü. Bir sonraki halving tarihi 2024 olarak belirlendi. Bu benzersiz halving mekanizması, Bitcoin'e güçlü bir nadirlik hissiyatı vererek daha fazla yatırımcının ilgisini çekiyor.





Kamusal Şeffaflık ve Değişmezlik: Bitcoin içeren tüm işlemler herkese açık olarak şeffaf bir şekilde gerçekleştirilir ve blok zinciri üzerinden takip edilebilir. İşlem verileri değiştirilemez ve işlem yapan tarafların kimlikleri anonimdir. Doğal olarak gizlilik ilkesini destekler.





Güvenlik: Bitcoin'in oldukça güvenilir olmasının sebebi, finansal sistemi dünya çapında sayısız bilgisayar aracılığıyla çalıştırmasıdır. Bitcoin blok zincirine başarılı bir şekilde saldırmak için bir bilgisayar korsanının ağın hesaplama gücünün %50'sinden fazlasını kontrol etmesi gerekir ki bu son derece zordur.





Küresel Dolaşım: İtibari para birimlerinin aksine, Bitcoin herhangi bir kurum tarafından kontrol edilmeyen bir değer varlığıdır. İtibari para birimlerini içeren küresel transferler, uluslararası işlemler oldukları için kaydedilir ve uzun işlem süreleri ile sonuçlanan döviz kontrol katmanlarına tabi tutulur. Buna karşılık, Bitcoin işlemleri yalnızca dijital bir adres girmeyi, fareye tıklamayı ve ağ onaylarını beklemeyi gerektirir. Ardından, işlem kısa sürede tamamlanır.





Bitcoin'in yukarıda belirtilen özellikleri son derece yenilikçidir ve uluslararası transferler gibi uygulamalar da dahil olmak üzere yaygın olarak tanınmasına ve kullanılmasına olanak sağlıyor. Bitcoin, artık yatırımcılar tarafından uzun vadeli değer depolaması, enflasyona ve potansiyel zenginlik artışına karşı koruma sağlaması nedeniyle giderek değerini artırıyor.









Bitcoin likiditeyi artırır ve enflasyon riskini azaltır. Artık işlemler için üçüncü taraflara güvenilmesine gerek kalmadığından, merkeziyetsiz doğası oldukça caziptir. Kişiler, işlemler/para birimleri ile ilgili bilgileri kolayca yönetebilir.





Madencilik, borsalardan satın alma ve airdrop ödülleri alma dahil olmak üzere Bitcoin'e sahip olmanın birkaç farklı yolu vardır. İlk günlerde, özel madencilik ekipmanı satın alarak ve kazanılan Bitcoin'i bir Bitcoin cüzdanına aktararak madencilik yoluyla Bitcoin elde edilebilirdi. Bununla birlikte, yoğun madencilik rekabeti gibi faktörler nedeniyle Bitcoin'in fiyatı yükseldikçe ve ağın hesaplama gücü arttıkça, madenciliğin zorluğu daha da yüksek hale geldi.





Düzenli yatırımcılar için, MEXC borsasındaki spot alım satım özelliği aracılığıyla BTC satın alabilirsiniz. Şu anda MEXC, Bitcoin spot alım satım işlemleri için sıfır işlem ücreti sunuyor. Aşağıdaki adımları takip ederek BTC satın alabilirsiniz:





Bitcoin'i doğrudan itibari para birimiyle satın almak için [Kripto Satın Al] hizmetini de tercih edebilirsiniz. Bitcoin'i doğrudan OTC ile satın almayı düşünüyorsanız, bu yöntem gözetim eksikliği nedeniyle daha yüksek risk içerdiğinden, seçim yaparken dikkatli olmalısınız.





Sorumluluk Reddi: Bu içerik, yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın alınması, satılması veya elde tutulması tavsiyesi niteliğinde değildir. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tamamen anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken ihtiyatlı davranın. Kullanıcıların gerçekleştirdiği tüm yatırım işlemleri bu platformdan bağımsızdır.