mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day
Ana Sayfa/Eğitim Rehberi/Blok Zinciri Ansiklopedisi/Temel Kavramlar/Stabil Coin Nedir?

Stabil Coin Nedir?

#Temel
#Temel Kavramlar
2023.08.16 MEXC
Paylaş


Stabil coin, itibari para birimi, kripto para birimleri veya altın gibi diğer varlıklar tarafından desteklenen istikrarlı bir kripto para birimidir. Amacı, değerini ABD doları veya Euro gibi itibari para birimlerine sabitlemektir. Blok zincirinin merkeziyetsiz doğasını gerçek dünyadaki itibari para birimi fiyatlarıyla birleştirir, böylece şiddetli fiyat dalgalanmalarını önler. Stabil coinler genellikle bir değişim aracı olarak kullanılır.

2014 yılında Tether Limited tarafından piyasaya sürülen USDT (Tether), en eski stabil coindir. USDT, ABD dolarına 1:1 oranında sabitlenmiştir. Tether, arz edilen her USDT için resmi hesabında karşılık gelen sayıda ABD doları tuttuğunu iddia ediyor. Bu yöntemle, arz edilen USDT tokenlerinin teminat olarak eş değeri miktarda USD'ye sahip olmasını sağlar ve USDT ile USD arasında 1:1 değişim oranını korur. Ayrıca, kullanıcılar Tether platformundaki varlıkları doğrulayarak şeffaflık sağlayabilir. Teorik olarak bu, kullanıcılara varlık deneyimi açısından yüksek düzeyde güvenlik ve kullanılabilirlik sağlar.

Ek olarak, kullanıcılar arasında popüler olan USDC ve DAI gibi stabil coinler de değerlerini ABD dolarına sabitler ve 1:1 değişim oranını korur.



1.Artıları ve Eksileriyle Stabil Coinlerin Sınıflandırılması


Stabil coinler, temelde üç alt kategoriye ayrılır: Bunlar, itibari para ile teminatlandırılmış stabil coinler, kripto para birimi ile teminatlandırılmış stabil coinler ve algoritmik stabil coinlerdir.

İtibari para ile teminatlandırılmış stabil coinler, piyasadaki en popüler stabil coinlerdir. Yukarıda bahsedilen USDT ve USDC stabil coinlerinde olduğu gibi doğrudan 1:1 oranında itibari para birimine sabitlenirler. Bu tür stabil coinlerin dezavantajları arasında merkeziyet, şeffaflık eksikliği, yedek varlıkların olmaması ve garantili token ödemesi sayılabilir. USD rezervlerinin yeterli olup olmadığı, boş token arzının piyasada balon yaratıp yaratmayacağı, USD rezervlerinin güvenliği ve teminatın kötüye kullanılması riskine ilişkin sorular endişe yaratmaya devam etmektedir.

Kripto para ile teminatlandırılmış stabil coinler, itibari para ile teminatlandırılmış stabil coinlere benzer fakat DAI tokende görüldüğü gibi, teminat olarak kripto para birimlerinin kullanılması açısından farklılık gösterir. Teminatın kendisi, güvenilirlik sorunlarını ele alan merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. Bu yöntem, kullanıcıların toplam stabil coin miktarını aşan teminatları bloke ederek stabil coinler oluşturmasını sağlar. Bununla birlikte, asıl sorun, ciddi fiyat dalgalanmalarına eğilimli ve öngörülemeyen olaylara karşı dirençli olmayan bir dijital varlık olan teminatın kendisinde yatmaktadır.

Teminatsız stabil coinler olarak da bilinen algoritmik stabil coinler, destek için teminat veya başka herhangi bir değerli varlık gerektirmez. Değer sabitlemeleri tamamen algoritmalar ve akıllı sözleşmeler yoluyla elde edilir. Akıllı sözleşmeler, piyasaya sürülen tokenlerin arzını yönetir. CrvUSD, FEI ve daha farklı örneklerde görüldüğü gibi, token arzının deflasyonist/genişletici doğası aracılığıyla fiyat istikrarı sağlanır. Bu stabil coinlerin dezavantajı, istikrarın genellikle merkezi mekanizmalar tarafından sürdürülmesi ve para politikalarının karmaşık, belirsiz, kanıtlanmamış ve potansiyel olarak yetersiz teşvik önlemleriyle kalmasıdır. Bu tür projelerin çoğu yüksek volatilite yaşar. 2022 Mayıs ayında Luna'nın algoritmik stabil coini UST çöktüğünde görüldüğü gibi aşırı durumlarda fiyat düşüşlerine ve hatta çöküşlere yol açabilir.


2.Neden Stabil Coinlere İhtiyaç Duyuyoruz?


Stabil coinlerin ortaya çıkışı, pratik ihtiyaca dayanmaktadır. İtibari para birimlerinin aksine, kripto para piyasası genellikle dalgalı bir seyir izler. Token değerleri genellikle başlangıç değerlerinden önemli ölçüde dalgalanma sergiler. Bu durum, yatırımcıların dijital varlıklarını saklamasını zorlaştırır. Stabil coinler, istikrarlı bir değerleme sağlayarak, temel varlıklara veya itibari para birimlerine yakından bağlı olarak bu sorunu ele alır. Bu nedenle, stabil coinler istikrarlarını çeşitli mekanizmalar aracılığıyla koruyabildikleri için, çalkantılı piyasalarda güvenilir varlıklar olarak kabul edilebilir.

3.Stabil Coinlere Yatırım Yapılmalı mıdır?


Stabil coinler, kârınızın istikrarını korumanız için istikrarlı bir dijital bir araç sunar. Likidite sağlamalarının yanısıra daha istikrarlı ve merkeziyetsiz bir kripto para birimi olarak çalışır. Bununla birlikte, stabil coinler öncelikle değişim ve teminat aracıdır. Doğal yatırım niteliklerinden yoksundur.

4.Sonuç


Sonuç olarak, limitlerine rağmen, stabil coinler kripto para piyasasının önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Stabil coinler, değerlemesi olan varlıklar tarafından desteklenen kripto para birimleridir ve çeşitli regüle edici mekanizmalar altında, önceden tanımlanmış aralıklarda istikrarı koruyabilir. Bu nedenle, stabil coinler yalnızca işlem aracı olarak hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda trader ve yatırımcı için "güvenli bir liman" haline gelir ve uzun vadeli yatırım için oldukça emniyetli görülür. MEXC'de hızlı ve kolay bir şekilde dilediğiniz stabil coini satın alabilirsiniz.



Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.

Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
Uygulamayı İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM