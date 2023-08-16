Stabil Coin Nedir?





Stabil coin, itibari para birimi, kripto para birimleri veya altın gibi diğer varlıklar tarafından desteklenen istikrarlı bir kripto para birimidir. Amacı, değerini ABD doları veya Euro gibi itibari para birimlerine sabitlemektir. Blok zincirinin merkeziyetsiz doğasını gerçek dünyadaki itibari para birimi fiyatlarıyla birleştirir, böylece şiddetli fiyat dalgalanmalarını önler. Stabil coinler genellikle bir değişim aracı olarak kullanılır.





2014 yılında Tether Limited tarafından piyasaya sürülen USDT (Tether), en eski stabil coindir. USDT, ABD dolarına 1:1 oranında sabitlenmiştir. Tether, arz edilen her USDT için resmi hesabında karşılık gelen sayıda ABD doları tuttuğunu iddia ediyor. Bu yöntemle, arz edilen USDT tokenlerinin teminat olarak eş değeri miktarda USD'ye sahip olmasını sağlar ve USDT ile USD arasında 1:1 değişim oranını korur. Ayrıca, kullanıcılar Tether platformundaki varlıkları doğrulayarak şeffaflık sağlayabilir. Teorik olarak bu, kullanıcılara varlık deneyimi açısından yüksek düzeyde güvenlik ve kullanılabilirlik sağlar.





Ek olarak, kullanıcılar arasında popüler olan USDC ve DAI gibi stabil coinler de değerlerini ABD dolarına sabitler ve 1:1 değişim oranını korur.









Stabil coinler, temelde üç alt kategoriye ayrılır: Bunlar, itibari para ile teminatlandırılmış stabil coinler, kripto para birimi ile teminatlandırılmış stabil coinler ve algoritmik stabil coinlerdir.





İtibari para ile teminatlandırılmış stabil coinler, piyasadaki en popüler stabil coinlerdir. Yukarıda bahsedilen USDT ve USDC stabil coinlerinde olduğu gibi doğrudan 1:1 oranında itibari para birimine sabitlenirler. Bu tür stabil coinlerin dezavantajları arasında merkeziyet, şeffaflık eksikliği, yedek varlıkların olmaması ve garantili token ödemesi sayılabilir. USD rezervlerinin yeterli olup olmadığı, boş token arzının piyasada balon yaratıp yaratmayacağı, USD rezervlerinin güvenliği ve teminatın kötüye kullanılması riskine ilişkin sorular endişe yaratmaya devam etmektedir.





Kripto para ile teminatlandırılmış stabil coinler, itibari para ile teminatlandırılmış stabil coinlere benzer fakat DAI tokende görüldüğü gibi, teminat olarak kripto para birimlerinin kullanılması açısından farklılık gösterir. Teminatın kendisi, güvenilirlik sorunlarını ele alan merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. Bu yöntem, kullanıcıların toplam stabil coin miktarını aşan teminatları bloke ederek stabil coinler oluşturmasını sağlar. Bununla birlikte, asıl sorun, ciddi fiyat dalgalanmalarına eğilimli ve öngörülemeyen olaylara karşı dirençli olmayan bir dijital varlık olan teminatın kendisinde yatmaktadır.





Teminatsız stabil coinler olarak da bilinen algoritmik stabil coinler, destek için teminat veya başka herhangi bir değerli varlık gerektirmez. Değer sabitlemeleri tamamen algoritmalar ve akıllı sözleşmeler yoluyla elde edilir. Akıllı sözleşmeler, piyasaya sürülen tokenlerin arzını yönetir. CrvUSD, FEI ve daha farklı örneklerde görüldüğü gibi, token arzının deflasyonist/genişletici doğası aracılığıyla fiyat istikrarı sağlanır. Bu stabil coinlerin dezavantajı, istikrarın genellikle merkezi mekanizmalar tarafından sürdürülmesi ve para politikalarının karmaşık, belirsiz, kanıtlanmamış ve potansiyel olarak yetersiz teşvik önlemleriyle kalmasıdır. Bu tür projelerin çoğu yüksek volatilite yaşar. 2022 Mayıs ayında Luna'nın algoritmik stabil coini UST çöktüğünde görüldüğü gibi aşırı durumlarda fiyat düşüşlerine ve hatta çöküşlere yol açabilir.





Stabil coinlerin ortaya çıkışı, pratik ihtiyaca dayanmaktadır. İtibari para birimlerinin aksine, kripto para piyasası genellikle dalgalı bir seyir izler. Token değerleri genellikle başlangıç değerlerinden önemli ölçüde dalgalanma sergiler. Bu durum, yatırımcıların dijital varlıklarını saklamasını zorlaştırır. Stabil coinler, istikrarlı bir değerleme sağlayarak, temel varlıklara veya itibari para birimlerine yakından bağlı olarak bu sorunu ele alır. Bu nedenle, stabil coinler istikrarlarını çeşitli mekanizmalar aracılığıyla koruyabildikleri için, çalkantılı piyasalarda güvenilir varlıklar olarak kabul edilebilir.









Stabil coinler, kârınızın istikrarını korumanız için istikrarlı bir dijital bir araç sunar. Likidite sağlamalarının yanısıra daha istikrarlı ve merkeziyetsiz bir kripto para birimi olarak çalışır. Bununla birlikte, stabil coinler öncelikle değişim ve teminat aracıdır. Doğal yatırım niteliklerinden yoksundur.









Sonuç olarak, limitlerine rağmen, stabil coinler kripto para piyasasının önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Stabil coinler, değerlemesi olan varlıklar tarafından desteklenen kripto para birimleridir ve çeşitli regüle edici mekanizmalar altında, önceden tanımlanmış aralıklarda istikrarı koruyabilir. Bu nedenle, stabil coinler yalnızca işlem aracı olarak hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda trader ve yatırımcı için "güvenli bir liman" haline gelir ve uzun vadeli yatırım için oldukça emniyetli görülür. MEXC'de hızlı ve kolay bir şekilde dilediğiniz stabil coini satın alabilirsiniz.



