Tether (USDT) Nedir?





Tether (USDT), ABD Dolarına (USD) sabitlenmiş, kripto para birimini itibari para birimiyle etkin bir şekilde bağlayan bir tür sanal para birimidir. Döviz rezerv hesaplarında saklanan ve itibari para birimi ile desteklenen bir sanal para birimidir. Tether ilk olarak 2014 yılında Tether Limited tarafından piyasaya sürülmüştür ve ABD Dolarına 1:1 oranında sabitlenecek şekilde tasarlanmıştır. Piyasaya sürülen her USDT token için rezervde tutulan ve karşılık gelen bir USD miktarı vardır. Bu, her USDT tokeninin 1 USD'lik bir fon tarafından desteklenmesini sağlar. USDT, piyasadaki en popüler stabil coinlerden biri haline gelmiştir ve piyasa değeri açısından ilk ve en büyük stabil coindir.









En popüler stabil coinlerden biri olan Tether (USDT) aşağıdaki özelliklere sahiptir:





1) Minimum fiyat volatilitesi ve göreceli istikrar: Daha önce de belirtildiği gibi USDT, ABD Dolarına 1:1 oranında sabitlenmiştir. Bu, piyasaya sürülen her USDT için finansal garanti olarak eşdeğer miktarda nakit rezervi olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak, fiyatı sınırlı dalgalanmalarla diğer kripto paralara kıyasla nispeten sabit kalmaktadır.





2) Güvenlik ve İstikrar: USDT, uluslararası uyumluluk standartlarına ve düzenlemelerine bağlı kalırken birinci sınıf güvenlik önlemleri sağlamak için blok zinciri teknolojisini kullanır.





3) Halka Açık Şeffaflık: Tether döviz rezervlerini günlük olarak yayınlar ve profesyonel denetimlerden geçer. USDT'nin dolaşımı Tether'in rezervleri ile eşleştirilir. Ek olarak, kullanıcılar Tether platformundaki fonları doğrulayarak şeffaflık sağlar.









Bir stabil coin olarak USDT'nin başlıca işlevleri, piyasa volatilitesini azaltmak, finansal hizmet maliyetlerini düşürmek ve çeşitli borsalardaki kripto para birimleri arasında bir değişim aracı olarak hizmet etmektir. ABD Dolarına sabitlenmesi nedeniyle Forex'e benzer şekilde hem blok zinciri tabanlı transferler hem de alım satımlar için kullanılabilir.





1) Borsalarda spot alım satım: Spot alım satım, USDT ve diğer kripto para birimleri arasındaki işlemleri ifade eder. MEXC gibi platformlar alım satım için binlerce kripto para birimi sunarken, birçoğu itibari para birimleri (USD, GBP, TRY vb.) kullanılarak doğrudan satın almaları desteklemez. Bunun yerine, kullanıcılar önce USDT satın alır ve ardından, diğer kripto para birimlerinin alım satımını yapar.





2) Transferleri kolaylaştırma: Bir stabil coin olarak USDT, minimum fiyat dalgalanmaları nedeniyle popülerdir ve yaygın olarak kullanılır. Genellikle transferler için bir araç görevi görür. MEXC, her biri farklı hızlara sahip olan TRC20, ERC20, BEP20, MATIC, ALGO, Arbitrum One dahil olmak üzere birden fazla zincirde USDT transferlerini destekler. Kullanıcılar MEXC platformunda kendi tercihlerine uygun transfer yöntemini seçebilirler.





3) Kripto varlıkların düşüş riskini azaltma ve piyasada siyah kuğu olaylarına karşı koyma: Örneğin, BTC kullanarak ETH satın alırsanız ve 12 Mart'taki olay gibi aşırı bir piyasa durumu yaşarsanız, her iki varlıkta da zarara uğrayabilirsiniz. Ancak USDT ile, bir piyasa düşüşü beklerken kripto varlıklarınızı hızlı bir şekilde USDT'ye dönüştürebilir ve varlıklarınızı kayıplardan koruyabilirsiniz.









1) USDT'nin Avantajları





USDT'nin birincil avantajı, ABD Dolarına 1:1 oranında sabitlenmiş olması ve her USDT tokeninin bir ABD Dolarına eşdeğer olmasını sağlamasıdır. Bu özellik, yatırımcılara kripto piyasasında alım satım ve yatırım için itibari para birimlerini kripto para alanına transferi için uygun bir yöntem sağlar. Ayrıca, varlıklarının değerini korumalarını sağlayarak USDT'yi piyasadaki dalgalanmalara karşı koruma sağlayan güvenilir bir token haline getirir.





2) USDT'nin Riskleri





USDT ile ilgili en önemli risk, Tether'in piyasaya sürülme, aşırı basım veya yetersiz rezerv gibi sorunlarla karşılaşma olasılığıdır. Bu, kripto para topluluğu içinde uzun süredir devam eden bir endişe kaynağıdır. Tether'in basılması tamamen merkezileştirilmiştir. Basım, ödeme, düzenleyici riskler ve operasyonel risklerin tümü Tether Limited bünyesinde yoğunlaşmıştır. Tether'in USDT rezervlerinin %100'ünü USD cinsinden tutma taahhüdüne rağmen, Tether'in rezerv dağılımına ilişkin 2022'de yapılan üç aylık denetim raporuna göre, USDT tam olarak 1:1 oranında nakit (veya nakit eşdeğeri) ile desteklenmemektedir. Rezerv kompozisyonu %50 ABD Hazine Bonosu, %30 ticari senet, %16 döviz piyasası fonlarını içermektedir. Kalan %14'lük kısım denetime göre daha fazla açıklığa kavuşturulmamıştır.









Resmi MEXC websitesinde yer alan bilgilere göre, USDT şu anda piyasa değeri açısından üçüncü sırada yer alıyor ve stabil coinler arasında en üst sırada bulunuyor. Bu da onu yatırımcılar arasında en popüler kripto para birimi yapıyor. Stabil coinler, yatırımcıların varlıklarını itibari para birimine dönüştürme ihtiyacını ortadan kaldırarak kripto para birimi alım satımının rahatlığını artırıyor. Tether ile ilişkili riskler konusunda süregelen endişelere rağmen, USDT'nin son birkaç yıldaki işlem hacmi halkın ona olan güvenini yansıtmaktadır.



