MX Sahipleri için En İyi 3 Avantaj





MX, MEXC tarafından piyasaya sürülen yerel fayda tokenidir. MEXC, kripto meraklılarına hitap eden güvenli bir kripto para alım satım platformudur. Platformun tokeni MX'e sahip olan kullanıcılar için ek avantajlar mevcuttur.







MX Kesintisi özelliği etkinleştirildikten sonra, spot alım satım yaparken, MX öncelikli olarak %20 indirim uygulanarak işlem ücreti ödemesi için kullanılacaktır. Mevcut MX miktarınızın işlem ücretlerini karşılamak için yetersiz olması durumunda sistem, otomatik olarak platformun varsayılan işlem ücreti oranına geçer. Art arda 15 gün boyunca spot hesabınızda en az 1.000 MX tutarsanız, spot işlem ücretlerinde %100 indirimden yararlanabilirsiniz.

Vadeli işlem hesabınıza MX aktardığınızda, MX Kesintisi özelliği ile MX kullanarak USDT-M vadeli işlem ücretlerinizi %10 indirimle ödeyebilirsiniz. Hesabınızda MX kalmaması durumunda, bu özellik devre dışı bırakılmış sayılır.













MEXC platformu, arkadaşlarınızı MEXC platformunda alım satım yapmaya davet ederek komisyon kazanabileceğiniz bir davet komisyonu mekanizması sunar. Komisyon, davetlilerinizin işlem ücretlerinin belirli bir yüzdesine göre hesaplanır. Komisyonun tek seferlik bir uzlaşma olmadığına dikkat etmek önemlidir. Bunun yerine, davetlinizin tamamladığı her alım satım için işlem hacmine bağlı olarak bir komisyon alırsınız.





MEXC ana sayfasının sağ üst köşesindeki profil simgesine ve ardından [Davet] seçeneğine tıklayın. Arkadaşlarınızı MEXC platformunda alım satım yapmaya davet etmek için sayfadaki [Davet Kodu] veya [Davet Bağlantısı]'nı kopyalayabilirsiniz.

















MX Token'e sahip olmak size her ay özel airdrop etkinliklerine katılma fırsatı sunar. MEXC ana sayfasında [Spot] seçeneğine tıklayın ve ödül kazanmak üzere etkinliklere katılmak için [Launchpad] veya [Kickstarter] seçeneğini seçin.





Launchpad'e katılmak, ücretsiz olarak yeni token airdropları almanıza olanak tanır. Kickstarter'a katılmak, USDT ödülleri ve yeni tokenler kazanmanıza olanak tanır. Bu etkinliklerde kullanılan MX kilitlenmez. Katılmaya uygun olduğunuz tüm Launchpad ve Kickstarter etkinliklerine aynı anda katılabilirsiniz.





Hem Launchpad hem de Kickstarter etkinliklerinin katılım kriterleri olduğunu ve katılmaya hak kazanmak için belirli bir süre boyunca belirli bir miktarda MX tokenin tutulmasını gerektirdiğini unutmamak önemlidir. Katılım sırasında ne kadar çok MX tokeni taahhüt ederseniz, karşılık gelen taahhüt katsayısı o kadar yüksek olur ve nihai ödüllerden daha büyük bir pay alabilirsiniz.





Uzun süredir MX token tutanların bildiği üzere, MX fiyatı 2023'ün ilk çeyreğinde genel bir artış eğilimi göstermiştir. 2023'ün başındaki fiyatına kıyasla %330'luk bir büyüme oranıyla 3,5 $ ile zirveye ulamıştır. Senenin başında MX fiyatı yalnızca 0,81 dolardı. MX token, şu anda Huobi, Bybit, Bitget ve MEXC gibi büyük merkezi borsalarda listelenmiştir. Bu listelemeler, MX'e daha iyi piyasa likiditesi ve daha geniş bir potansiyel kullanıcı tabanı sağlamıştır. Yüksek piyasa değeri tanınması, sonuçta MX tokenin fiyatına yansıtılacaktır.





MX tutmak, yalnızca bir değer yatırımı biçimi değil, aynı zamanda bir finansal yönetim stratejisidir.



