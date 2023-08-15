Blok Zinciri Nedir?





Blok zinciri, yalnızca kripto para dünyasına yeni girenler için kafa karıştırıcı değil, aynı zamanda kripto para topluluğundaki birçok tecrübeli yatırımcı da bu kavramı tam olarak anlamakta zorluk çekiyor. Ancak, bu makaleyi okuduktan sonra blok zinciri hakkındaki temel bilgileri kavrayabileceksiniz.









İlk olarak, blok zinciri, işlem kayıtlarını bloklar içinde kalıcı olarak saklayabilen merkeziyetsiz ve dağıtık bir veri tabanı sistemidir. Bir deftere benzer şekilde, kullanıcılar dünya çapındaki düğümler aracılığıyla işlemleri kaydettiklerinde, otomatik "yedeklemeler" oluşturulur. Bu "yedeklemeler", genellikle "bloklar" olarak adlandırdığımız şeylerdir. Her yedekleme, bir bloku temsil eder. Bu bloklar bir "zincir" şeklinde birbirine bağlıdır. Blok zincirindeki veriler sürekli olarak büyür ve blok zinciri kullanıcıları tarafından kullanılabilir.









Blok zincirlerinin temel özellikleri, merkeziyetsizlik, anonimlik, müdahaleye karşı direnç, benzersiz değer, akıllı sözleşmeler ve çok daha fazlasını içerir. Bu özellikler, blok zincirlerini gelecek vaat eden bir dijital teknoloji haline getirir. 1980'lerin başlarında, blok zinciri teknolojisinin prototipi zaten mevcuttu ve ilk dijital para birimi olan eCash'i kurmak için kullanıldı. Blok zinciri teknolojisinin sürekli gelişimi, Bitcoin tarafından temsil edilen yeni dijital kripto para birimlerinin doğmasını sağladı. O zamandan beri, kripto para ağları blok zinciri teknolojisi tarafından destekleniyor, böylece merkeziyetsizlik ve dağıtım sağlanıyor.





Tabii ki, blok zincirini çalıştırmak ve işletmek aynı zamanda "düğümler" ve "geri döndürülemezlik" mekanizmalarını gerektirir.









Blok zinciri işlemlerinin merkezinde eşler arası iletişim vardır. Bu "eş", bir düğümü ifade eder ve dünyadaki her bilgisayar bir düğüm olarak çalışabilir ve blok zinciri ağına katılabilir. Her bağımsız düğüm, blok zinciri ağının işlevselliğini ve güvenliğini sağlayan blok zincirinin bir kopyasını tutar. Bu nedenle, düğümler, blok zinciri sisteminin merkeziyetsizlik ve sansür direnci elde etmesine izin veren temel ve kritik bir mekanizma olarak kabul edilir.









"Geri döndürülemezlik", öncelikle blok zincirinde kaydedilen verilerin değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Bu mekanizma, blok zincirinin müdahaleye karşı direncinin çekirdeğini oluşturan hash işlevleriyle elde edilir. Her blok, blok zincirindeki tüm verilere bir karma işlevi uygulanarak hesaplanan bir karma değer içerir. Verilerdeki herhangi bir değişiklik, o blokun karma değerinde bir değişikliğe neden olur ve böylece blok zincirindeki verilerin değişmezliğini sağlar.









Diğer ağlarla karşılaştırıldığında, blok zincirinin merkeziyetsiz yapısı ağ güvenliğini önemli ölçüde artırır. Ağdaki her katılımcı, verilerin yalnızca bir kopyasını tutar ve işlemleri gerçek zamanlı olarak senkronize edilir. Bu güvenlik katmanıyla, bilgisayar korsanlarının bu ağları işgal etme maliyetini ve zorluğunu artırır. Bir blok zinciri ağına başarılı bir şekilde saldırmak için bilgisayar korsanlarının ağın hesaplama gücünün en az %50'sine katkıda bulunması gerekir. Bu nedenle blok zinciri en güvenli veri tabanlarından birisi olarak kabul edilir. Ana tasarım amaçlarından biri, kayıtların değiştirilmesini önlemektir. Ayrıca sistem, korsan saldırılarını önleme yeteneğini daha da geliştirerek karma şifrelemeyle korunmaktadır.





Tabii ki, blok zincirinin kapsamı finans sektörünün ötesine uzanıyor. Blok zinciri teknolojisinin kullanım alanları çeşitli sektörlerde her geçen gün artıyor. Blok zinciri teknolojisinden faydalanmak sadece veri bütünlüğünü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda manuel müdahaleleri ortadan kaldırarak verimliliği artırır ve aracıları ortadan kaldırarak maliyetleri düşürür.









Teknik Dezavantajlar: Blok zinciri teknolojisinin hala araştırma ve geliştirme aşamasında olduğu kabul edilmelidir. Bu teknolojinin büyük ölçekli olarak uygulanması ve pazar tarafından benimsemesi için önünde uzun bir yol olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Patentler olmasına rağmen, genel toplum gözünde gerçekten blok zinciri ile ilgili ürünler hala nispeten az sayıdadır. Şu anda Blok Zinciri 2.0 çağındayız ve Blok Zinciri 3.0'a geçiş önemli ölçüde zaman ve çaba gerektirecektir.





Ekonomik Dezavantajlar: Blok zincirinin ekonomik dezavantajı, öncelikle finansal spekülasyonlarda belirgindir. Şu anda, kripto para birimleri oldukça değişken piyasa dalgalanmaları sergiliyor ve çok sayıda spekülatif yatırımcının ilgisini çekiyor. Ayrıca, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını gerçekleştirmek için, işletmeler gibi toplumdaki kilit ekonomik değere sahip varlıkların blok zincirini benimsemesi ve yatırım yapması gerekir. Bununla birlikte, birçok şirket, blok zinciri yatırım getirilerini doğrulamaları gerektiğinden hala bekle ve gör yaklaşımını sürdürüyor.





Yasal Dezavantajlar: Blok zincirinin doğasında var olan merkeziyetsiz yapısı, hükümetlerin regüle etmesini zorlaştırır. Örneğin, blok zinciri sisteminin güvenlik açıkları veya bilgisayar korsanlarının izinsiz girişleri yaşandığında, hükümetten yasal koruma talep etmeyi zorlaştırır.









Birçok uzman, blok zincirin uzun vadeli bir teknoloji olarak geliştirilebileceğine ve gelecekteki toplumların bu teknolojiden büyük fayda sağlayacağına inanıyor. En azından günümüzde, blok zinciri, aracılara güvenin düşük ve maliyetlerin yüksek olduğu projelerdeki etkinliğiyle zaten geniş çapta kabul görmüştür.



