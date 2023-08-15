Kripto Para Cüzdanı Nedir?





Blok zinciri alanında, piyasaya yeni adım atan birçok kişi kripto paralarla ilgilense de kripto para cüzdanları hakkında çok az şey bilmektedir. Kripto para cüzdanları temel olarak donanımsal cüzdanlar (soğuk cüzdanlar olarak da bilinir) ve yazılımsal cüzdanlardan (sıcak cüzdanlar olarak da bilinir) oluşur. Bunlar çeşitli açılardan önemli farklılıklara sahiptir. Bu içerikte, kripto para cüzdanları ile ilgili temel bilgiler yer almaktadır.









Öncelikle, bir kripto para cüzdanının adresler ve özel anahtarlar etrafında odaklanan bir yazılım programı olduğunu anlamak gerekir. Bir yandan, dağıtılmış bir defter, işlemleri imzalamak ve bunların gerçekliğini sağlamak için genel ve özel anahtar çiftlerine güvenir. Öte yandan, kripto para birimi işlemleri gerçekleştiğinde, bir kripto para birimi cüzdanı dijital imza için anahtar sağlayabilir ve işlemlerin izlenmesini ve işlenmesini kolaylaştırabilir. Kripto para cüzdanlarının güvenliği, şifreleme ve merkeziyetsiz mekanizmaların uygulanması sayesinde sağlanır.





Önemli bir araç olarak kripto para cüzdanı, blok zinciri ağı içindeki özel hesaplarımızın kaydını tutar. Kripto para birimleri de dahil olmak üzere dijital varlıkları (gerçek dünyadaki banka hesaplarımıza benzer şekilde) saklamaz, bunun yerine kullanıcının anahtarlarını (genel ve özel anahtarlar) saklar ve kaydeder. Bu anahtarlar daha sonra belirli bir blok zincirine yerleştirilir. Bu nedenle, cüzdan içinde kripto para kullandığımızda, herhangi bir işleme izin verilmeden önce cüzdan adresinin (genel ve özel anahtarlara dayalı olarak oluşturulan alfanümerik bir kimlikten oluşur) ve özel anahtarın eşleşmesi gerektiği anlamına gelir.





Örneğin, birisi kripto para cüzdanınızdan varlık transferi almak isterse, ona yalnızca cüzdan adresini vermeniz gerekir. Ancak özel anahtarınızı paylaşmamanız gerekir. Bunun nedeni, özel anahtarın kripto para cüzdanınızdaki varlıklara erişmek için tek şifre olmasıdır. Özel anahtarın bir başkası tarafından ele geçirilmesi, ilgili cüzdan izinlerini vermekle eşdeğerdir. Bu durumda, cüzdandaki varlıklarınız doğrudan bir tehdide maruz kalabilir.









Sıcak cüzdan olarak da bilinen yazılımsal kripto para cüzdanı, tüm blok zincirine bağlanabilir. Örneğin, MEXC'de bir hesap oluşturduğunuzda ve varlık yatırdığınızda, bu MEXC'in sıcak cüzdanına varlık yatırdığınız anlamına gelir. Ancak MEXC, kullanıcıların varlıklarının çoğunu bir soğuk cüzdana aktarır.





Peki, varlıklar neden bir donanımsal kripto para cüzdanına (soğuk cüzdan) aktarılmalıdır? Bunun nedeni, soğuk cüzdanın blok zincirine bağlı olmayan ve çevrimdışı kullanılabilen bir cüzdan türü olmasıdır. Anahtarları saklamak için yalnızca fiziksel ortam kullanır, yani internet bağlantısı olmadan işlem yapılamaz. Bu, dijital varlıklara yönelik siber saldırıların etkisini önemli ölçüde zayıflatır.





Buradan, soğuk cüzdan kullanmanın kullanıcıların dijital varlıklarını "saklamaları" için daha güvenli bir yol olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür bir cüzdan uzun vadeli yatırımcılar için daha uygundur. Yalnızca az miktarda kripto para satın almak isteyen yeni yatırımcılar için sıcak cüzdan kullanmak genellikle kabul edilebilir. Ancak, kripto para varlıkları önemliyse (birkaç milyon USDT veya daha fazla kripto para içeriyorsa), soğuk cüzdan kullanılması önerilir.







