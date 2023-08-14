



Yükseliş Eğilimli Mum Grafiği Formasyonları " makalesinde, yaygın yükseliş eğilimli mum grafiği formasyonlarını tanıttık. Düşüş eğilimli mum grafiği formasyonları ise tam tersidir ve bir yükseliş eğiliminden sonra oluşur. Düşüş eğilimli mum grafiği formasyonlarının görünümü, yükseliş eğiliminden düşüş eğilimine potansiyel bir dönüş olduğunu gösterir. Düşüş eğilimli mum grafiği formasyonları göründüğünde, bunları belirli piyasa pozisyonları ile birlikte analiz etmemiz ve değerlendirmemiz gerekir. Yaygın düşüş eğilimli mum grafiği formasyonları şunları içerir: ①Asılı Adam Formasyonu ②Kayan Yıldız Formasyonu ③Yutan Ayı Formasyonu ④Akşam Yıldızı Formasyonu ⑤Üç Siyah Karga Formasyonu.





Geleneksel finansal piyasalardan farklı olarak, kripto para mum grafiklerinin fiyat artışları için yeşil, fiyat düşüşleri için kırmızı renk kullandığına dikkat etmek önemlidir.





① Asılı Adam Formasyonu

Asılı Adam, düşüş eğilimi gösteren mum grafiği formasyonlarından biridir. Bir tur fiyat artışından sonra, yüksek noktada uzun bir alt gölgeye ve küçük bir gövdeye sahip bir mumun kaldığı durumu ifade eder. Bu mum düşüş veya yükseliş eğiliminde olabilir. Asılı Adam güçlü bir düşüş eğilimi sinyalidir. Asılı Adam formasyonundan sonraki ikinci mum çubuğu tipik olarak düşüş eğilimi gösterir ve düşüş eğilimi gösteren mum çubuğu ne kadar uzunsa, düşüş eğiliminin başlama olasılığı o kadar yüksektir.





② Kayan Yıldız Formasyonu

Kayan Yıldız Formasyonu, bir silah nişangahını andırdığı ve ters çekice benzer bir şekle sahip olduğu için bu şekilde adlandırılmıştır. Kayan Yıldız formasyonu tipik olarak bir yükseliş eğiliminin tepesinde görünür ve potansiyel eğilimin tersine dönmesinin belirgin bir sinyali olarak hizmet eder. Kayan Yıldız'ın gövdesi nispeten kısadır ve üst gölgesi uzundur. Küçük bir yükseliş veya düşüş eğilimli mumu olabilir.













③ Yutan Ayı Formasyonu

Yutan Ayı Formasyonu genellikle bir yükseliş eğiliminin sonunda oluşur ve iki mum çubuğundan oluşur. İlk mum küçük bir yükseliş mumudur, ardından küçük yükseliş mumunu yutan büyük bir düşüş mumu olan ikinci bir mum gelir. Yutan Ayı Formasyonu tipik olarak önemli fiyat volatilitesine işaret eder ve piyasanın sonraki eğiliminin iyimser olması pek olası değildir. İkinci düşüş mumunun gövdesi ne kadar büyükse potansiyel düşüş eğilimi o kadar belirgindir.









④ Akşam Yıldızı Formasyonu

Akşam Yıldızı Formasyonu bir yükseliş eğilimi sırasında ortaya çıkar ve piyasanın fiyat eğiliminin nispeten yüksek bir güvenilirlik düzeyiyle zirveye ulaşmış olabileceğine dair bir sinyal görevi görür. Piyasa bir Akşam Yıldızı Formasyonu gösteriyorsa, dikkatle ele alınması gerekir.

Akşam Yıldızı Formasyonu üç mumdan oluşur ve Sabah Yıldızı formasyonuna kıyasla zıt bir eğilime sahiptir. Akşam Yıldızı'nın ilk mumu bir yükseliş mumudur, ardından küçük bir düşüş, yükseliş veya doji mumundan birisi ikinci mum olarak gelir. Üçüncü mum bir düşüş mumudur ve düşük fiyatı, ilk mumun düşük fiyatının da altına düşer.













⑤ Üç Siyah Karga Formasyonu

Üç Kara Karga Formasyonu, çok kısa gölgeleri olan veya olmayan ardışık üç aşağı yönlü mumdan oluşur. Her işlem gününün açılış fiyatı bir önceki günün kapanış fiyatına benzer ancak satış baskısı arttıkça kapanış fiyatı düşmeye devam eder. Üç Kara Karga Formasyonu genellikle bir düşüş eğiliminin başlangıcıdır.



