



MEXC Akademi'deki diğer makalelerde , Mum Grafiği hakkındaki temel bilgilere göz attık. Aşağıdaki iki makalede, yaygın yükseliş eğilimli ve düşüş eğilimli mum grafiği formasyonları hakkında bilgiler verilecektir. Yükseliş eğilimli mum grafiği formasyonları ile başlayalım. Adından da anlaşılacağı gibi, bu formasyonlar ortaya çıktıktan sonra piyasada bir yükseliş eğilimi olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir. Yaygın yükseliş eğilimli mum grafiği formasyonları şunları içerir: ①Çekiç Formasyonu ②Ters Çekiç Formasyonu ③Yutan Boğa Formasyonu ④Sabah Yıldızı Formasyonu ⑤Üç Beyaz Asker Formasyonu.





Geleneksel finansal piyasalardan farklı olarak, kripto para mum grafiklerinin fiyat artışları için yeşil, fiyat düşüşleri için kırmızı renk kullandığına dikkat etmek önemlidir.





① Çekiç Mum Grafiği Formasyonu

Çekiç mum grafiği formasyonu genellikle bir düşüş eğiliminin altında bulunur. Çekiç formasyonu tipik olarak yükseliş/satın alma baskısının güçlü olduğunu gösterir ve satış baskısına rağmen, kuvvetli satın alma gücü sonunda fiyatı tekrar yukarı çekerek çekiç formasyonunu oluşturur. Çekiç formasyonunun görünümü, daha sonraki bir yükseliş eğilimi olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir.





② Ters Çekiç Mum Grafiği Formasyonu

Ters çekiç mum grafiği formasyonunun küçük bir gövdesi ve uzun bir üst gölgesi vardır. Genellikle bir düşüş eğiliminin altında görünür ve potansiyel bir yükseliş eğilimin tersine dönmesinin belirgin bir sinyali olarak görülür. Ters çekiç formasyonu önemli bir destek seviyesinin yakınında oluşursa, yükseliş sinyali daha da güçlenir.









③ Yutan Boğa Formasyonu

Yutan boğa formasyonu iki mum çubuğundan, bir düşüş mumu ve bir yükseliş mumu, oluşur. Genellikle bir düşüş eğiliminin sonunda ortaya çıkar. Son düşüş eğilimli mum çubuğu, daha büyük bir yükseliş eğilimli mum çubuğu tarafından tamamen yutulur. Yutan boğa formasyonu, bir düşüş eğilimin sonunda satış baskısının zayıflaması ve satın alma baskısının güçlenmesi nedeniyle oluşur.









④ Sabah Yıldızı Formasyonu

Sabah Yıldızı, klasik bir yükseliş mum grafiği formasyonudur ve genellikle dipte bir eğilim dönüşünün sinyalini verir. Bu nedenle, bu formasyon özellikle bir düşüş eğilimi içinde göründüğünde önemlidir.

Sabah Yıldızı formasyonu üç mum çubuğundan oluşur. İlk mum, panik satışıyla oluşan ve büyük bir düşüş mum çubuğu yaratan bir düşüş mum çubuğudur. İkinci mum, düşüş veya yükseliş mum çubuğu olabilen yıldızın gövdesini oluşturan küçük bir dalgalanma aralığını gösterir. Üçüncü mum, büyük bir yükseliş mumudur ve satın alma baskısının, satış baskısını tamamen absorbe ettiğini gösterir.





⑤ Üç Beyaz Asker

Üç Beyaz Asker nispeten yaygın bir yükseliş formasyonudur. Bir düşüş mumundan sonra ortaya çıkan üç ardışık yükseliş mumunu ifade eder. Bu mum kombinasyonu oluştuğunda, daha fazla yukarı hareket olasılığının daha yüksek olduğunu gösterir. Üç Beyaz Asker formasyonunun etkinliği, üç yükseliş mum çubuğunun gövdelerinin boyutuna bağlıdır. Gövdeler ne kadar büyükse, sonraki yükseliş eğilimlerinin olasılığı o kadar yüksek olur.



