Vadeli İşlemler Bilgi Sayfasında Yer Alan Terimlerin Açıklamaları





Vadeli işlemler alım satımına yeni başlayanlar, MEXC vadeli işlemler alım satım sayfasında işlem yaparken profesyonel terimlere ve anlamlarına aşina olmayabilirler. MEXC vadeli işlemler alım satım sayfasında, her bir işlem çifti için ilgili bilgiler sağlanmaktadır. Örnek olarak USDT-M sürekli vadeli işlem çifti BTC/USDT'yi ele alalım.





USDT-M sürekli vadeli işlemler sayfasına girmek için, MEXC ana sayfasının üst menü çubuğundan [Vadeli İşlemler] - [USDT-M Sürekli Vadeli İşlemleri] seçeneğine tıklayın.









BTC/USDT işlem çiftini arayın ve seçin, vadeli işlemler bilgi sayfasına girmek için [Alım Satım Kuralları] - [Tüm vadeli işlem kurallarını görüntüle] seçeneğine tıklayın.









İlk sekme olan [Vadeli İşlemler Bilgileri] bölümünü seçin. Bu sayfa, BTC/USDT işlem çifti için ayrıntılı vadeli işlem bilgilerini görüntüler. Diğer işlem çiftlerini seçmek ve ilgili vadeli işlem ayrıntılarını görüntülemek için açılır menüyü de kullanabilirsiniz.

















Sürekli Vadeli İşlemler: Sürekli vadeli işlem sözleşmeleri olarak da bilinen sürekli vadeli işlemler, geleneksel finansal vadeli işlem sözleşmelerinden gelişmiştir, temel fark, sürekli vadeli işlemlerin uzlaşma tarihinin olmamasıdır. Bu, zorunlu likidasyon nedeniyle pozisyon kapatılmadığı sürece süresiz olarak açık kalacağı anlamına gelir.





Endeks Fiyat: Başlıca ana akım borsalardaki fiyatlar referans alınarak ve fiyatlarının ağırlıklı ortalaması hesaplanarak elde edilen kapsamlı fiyat endeksidir. Mevcut sayfada görüntülenen endeks fiyatı, BTC endeks fiyatıdır. BTC için endeks fiyatı, BYBIT, HUOBI ve MEXC'deki fiyatlar referans alınarak elde edilir.





Adil Fiyat: Vadeli işlemlerin gerçek zamanlı adil fiyatı, endeks fiyatı ve piyasa fiyatına göre hesaplanır. Pozisyonların değişken PNL'sini hesaplamak ve pozisyon likidasyonunu belirlemek için kullanılır. Fiyat manipülasyonunu önlemek için vadeli işlemlerin son fiyatından sapabilir.





Vadeli İşlem Büyüklüğü (1 Birim): Bu, vadeli işlemler için bir sözleşmenin değerini temsil eder. USDT-M vadeli işlemleri için her sözleşme, token miktarıyla ölçülür. Coin-M vadeli işlemleri için her sözleşme ABD doları cinsinden ölçülür. Örneğin, BTC için vadeli işlem büyüklüğü, 1 sözleşme = 0,0001 BTC'dir.





Minimum Fiyat Değişikliği: Vadeli işlemler için sözleşme başına minimum fiyat dalgalanmasıdır. Örneğin, BTC'in minimum fiyat değişikliği 0,1'dir.





Minimum Emir Miktarı: Vadeli işlemlerde tek seferlik bir emir için minimum emir miktarıdır. Örneğin, BTC için minimum işlem miktarı 0,0001 BTC'dir.





Limit Emir Tavan Fiyatı / Taban Fiyatı Oranı: Limit alış emri fiyatı (1 + Tavan Fiyatı Oranı) * Endeks fiyatına eşit veya daha düşük olmalıdır. Limit satış emri fiyatı (1 - Fiyat Taban Oranı) * Endeks fiyatına eşit veya daha yüksek olmalıdır.





Maksimum Açık Emir Miktarı: Her bir işlem çifti için maksimum açık limit emri sayısı.





Fiyat Koruması: Fiyat koruma özelliği etkinleştirildikten sonra, TP/SL (tetikleme emri) tetikleme fiyatına ulaşırsa ve vadeli işlemlerin son fiyatı ile adil fiyatı arasındaki fiyat farkı o vadeli işlem için belirlenen eşiği aşarsa, TP/SL (tetikleme emri) reddedilecektir. Fiyat korumasının yalnızca etkinleştirildiğinde geçerli olacağını ve etkinleştirilmeden önce verilen geçmiş emirlere uygulanmayacağını lütfen göz önünde bulundurun.









Başlangıç Marjini: Pozisyon açmak için gereken minimum marjin miktarıdır.





Başlangıç Marjini Oranı: Pozisyon açılışı sırasındaki pozisyonun değeri, pozisyon marjinine bölünür. Başlangıç marjini oranı, kaldıraç çarpanınıza karşılık gelir.





Sürdürme Marjini: Bir pozisyonu sürdürmek için gereken minimum marjindir. Bir pozisyonun marjin bakiyesi, sürdürme marjininin altına düştüğünde, pozisyon likidasyona uğrar veya düşer. Sürdürme Marjini = Pozisyon Nominal Değeri * Sürdürme Marjini Oranı.





Sürdürme Marjin Oranı: Sürdürme marjin oranı, kullanıcının pozisyon büyüklüğüne göre hesaplanır ve kaldıraç çarpanından etkilenmez.





Risk Limiti: MEXC, risk yönetimi için kademeli bir marjin modeli kullanarak tüm alım satım hesapları için bir risk limiti mekanizması uygular. Kaldıraç çarpanı, pozisyon büyüklüğüne göre belirlenir ve daha büyük pozisyonlar için daha düşük kaldıraç çarpanları mevcuttur. Kullanıcılar, kaldıraç çarpanını kendileri ayarlayabilir ve başlangıç marjini oranı, kullanıcının seçtiği kaldıraç çarpanına göre hesaplanır.





Katma Değerli Risk Limiti: Farklı tokenler için sürekli vadeli işlemler, farklı risk limitlerine ve artan limit katmanlarına karşılık gelir. Örneğin, BTC sürekli vadeli işlemlerinin risk limiti 5 kademeye ayrılmıştır.













Fonlama Oranı: Sürekli vadeli piyasa fiyatı ile spot piyasa fiyatı arasındaki fiyat farkına bağlı olarak, fonlama ücretleri long ve short pozisyonda olan yatırımcılar arasında periyodik olarak değişir. Piyasa yükseldiğinde, fonlama oranı pozitiftir ve sürekli vadeli işlemlerde long pozisyonda olan yatırımcılar, short pozisyonda olan yatırımcılara fonlama ücreti ödeyecektir. Tam tersi şekilde, piyasa düşüş eğilimi gösterdiğinde, fonlama oranı negatiftir ve sürekli vadeli işlemlerde short pozisyonda olan yatırımcılar, long pozisyonda olan yatırımcılara fonlama ücreti öderler.





Not: Fonlama oranları piyasa duyarlılığına göre dalgalanır ve farklı işlem çiftleri için değişebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Güncel Fonlama Oranları bölümüne göz atın.





Faturalandırma Dönemi: MEXC'deki tüm sürekli vadeli işlemler için fonlama ücretleri her 8 saatte bir hesaplanır.





Gerçekleşmemiş PNL: Pozisyonu kapatmadan önce görüntülenen long/short pozisyonun PNL'si.

Long: Miktar (birim) * Vadeli İşlem Büyüklüğü (birim) * (Adil Fiyat - Ortalama Açılış Fiyatı)

Short: Miktar (birim) * Vadeli İşlem Büyüklüğü (birim) * (Ortalama Açılış Fiyatı - Adil Fiyat)





PNL: Pozisyon kapatıldıktan sonra görüntülenen long/short pozisyonun PNL'si.

Long: Miktar (birim) * Vadeli İşlem Büyüklüğü (birim) * (Ortalama Kapanış Fiyatı - Ortalama Açılış Fiyatı)

Short: Miktar (birim) * Vadeli İşlem Büyüklüğü (birim) * (Ortalama Açılış Fiyatı - Ortalama Kapanış Fiyatı)





Likidite Yapıcısı: Bu, mevcut emirlerle hemen eşleşmeyen ancak emir defterinde bırakılan ve piyasaya likidite sağlayan emirler veren yatırımcıları ifade eder.





Likidite Yapıcısı İşlem Ücreti: Likidite yapıcılara uygulanan işlem ücreti oranıdır. MEXC platformundaki piyasa yapıcı işlem ücreti oranı %0'dır.





Likidite Alıcısı: Bu, piyasadan likidite tüketen, mevcut emirlerle anında eşleşen emirler veren yatırımcıları ifade eder.





Likidite Alıcısı İşlem Ücreti: Likidite alıcılarına uygulanan işlem ücreti oranıdır. MEXC sürekli vadeli işlemler piyasasında piyasa alıcı işlem ücreti oranı %0,01'dir.





Zorunlu Likidasyon İşlem Ücreti: Bir kullanıcının pozisyonu likidasyona uğradığında MEXC, likidasyon işlem ücreti olarak belirli bir yüzde alır. Örneğin, BTC sürekli vadeli işlemleri için zorunlu likidasyon işlem ücreti oranı %0,01'dir.









Otomatik Kaldıraç Azaltma (ADL): Bir yatırımcının pozisyonu likidasyona uğradığında, kalan pozisyonları MEXC'nin sürekli vadeli likidasyon sistemi tarafından devralınır. Likidasyona uğrayan pozisyonlar piyasada kapatılamazsa ve gösterge fiyatı iflas fiyatına ulaştığında, otomatik kaldıraç azaltma sistemi ters yönde pozisyona sahip yatırımcıların pozisyonlarını düşürür. Kaldıraç azaltma sırası, kaldıraç ve kâr oranına göre belirlenir.





Vadeli işlemlerle ilgili terimleri anlamak, vadeli işlem araçlarının nasıl kullanılacağını öğrenmenin sadece ilk adımıdır. Daha sonra, alım satım yaparak pratik deneyim kazanmanız gerekir. Vadeli işlem yapmadan önce, MEXC tarafından kullanıma sunulan Vadeli İşlemler Demo Alım Satım platformunu kullanarak alıştırma yapabilirsiniz. Deneyim kazandığınızda, gerçek vadeli işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

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