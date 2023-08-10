Vadeli Alım Satım Riskleri





Diğer yatırım türleriyle karşılaştırıldığında, sürekli vadeli işlemler, fiyatlar olumsuz yönde hızlı bir şekilde değişebileceğinden daha yüksek yatırım riskleri taşır. Kayıplarınız beklentilerinizi aşabilir ve pozisyonlarınızı korumak için daha fazla ödeme yapmanız gerekebilir. Bu nedenle MEXC, ilgili riskleri öğrenmenizi ve anlamanızı tavsiye eder.









Sürekli vadeli işlemler alım satımı yapmak için MEXC'lilerin, pozisyon marjini olarak bilinen toplam pozisyon değerinin belirli bir yüzdesinde kripto para varlıkları yatırması gerekir. Geçerli marjin oranı %0,5 olan 30.000 USDT değerinde bir BTC/USDT sürekli vadeli işlem sözleşmesi satın alırsanız, yalnızca 150 USDT'lik bir pozisyon marjini ödemeniz gerekir. Ancak, kullanabileceğiniz miktar 30.000 USDT değerinde BTC'ye eşittir. Bu durum, herhangi bir piyasa hareketinin, aynı değerdeki spot varlıkları satın almanıza kıyasla varlıklarınız üzerinde dahabüyük bir etkiye sahip olacağı anlamına gelir.









Sürekli vadeli işlem piyasası, hızlı bir şekilde orijinal fiyata dönen kısa süreli keskin düşüşler veya dalgalanmalarla birlikte tek taraflı bir yükseliş veya düşüş yaşadığında, bu fenomen Mum grafiğinde küçük kesikli çizgiler olarak görünür. Bu "Fitil" olgusu, birçok MEXC'linin likidasyon fiyatını tetikleyebilir ve yatırımcıların daha fazla marjin eklemesi için yeterli zaman bulamadan bir gecede likidite olmasına neden olabilir. Bu olgu "zorunlu likidasyon" olarak adlandırılır.





Bu fenomenin ortaya çıkması genellikle MEXC'lilerin tek taraflı piyasa hareketlerini hafife almasından ve pozisyon açarken TP/SL (Kâr Al ve Zarar Durdur) belirlememesinden kaynaklanmaktadır.





MEXC'liler, vadeli işlem alım satımı yaparken zorunlu likidasyonla karşılaşsa da, zorunlu likidasyon meydana geldiğinde, MEXC'nin likidasyon mekanizması, tüm pozisyonlarınızın likidite edilmesini önlemek ve böylece riski kontrol etmek için pozisyonunuzun risk limiti kademesine dayalı olarak kademeli likidasyon uygulayacaktır.









Çapraz marjin modunda, hesaptaki mevcut tüm açık emirler iptal edilirken, izole marjin modunda, Otomatik Marjin Ekleme özelliği etkinleştirilirse, vadeli işlem çiftindeki mevcut tüm açık emirler iptal edilir. Emir iptali tamamlandıktan sonra marjin oranı hala %100'den büyük veya eşitse bir sonraki adıma geçilir.









Çapraz marjin modunda, aynı yatırımcı tarafından tutulan hem long hem de short yönlü pozisyonlar, pozisyon azaltma için kendi aralarında alım satım yapar. Bu adım yalnızca çapraz marjin modunda zorunlu likidasyon sürecinde gerçekleşir. Long ve short pozisyonların kendi aralarında alım satımı tamamlandıktan sonra, marjin oranı hala %100'den büyük veya eşitse, bir sonraki adıma geçilir.









Pozisyonunuz en düşük risk limiti kademesindeyse, süreç doğrudan bir sonraki adıma geçer. Pozisyonunuzun risk limiti kademesi Kademe 1'den yüksekse, önce kademe düşürülmelidir. Bu düşürme işlemi, şu anda risk limiti seviyesindeki pozisyonun kısmi likidasyonunu içerir ve likidasyon motoru, risk limiti kademesini düşürmek için iflas fiyatından pozisyonun bir kısmını devralır. Bundan sonra, sürdürme marjini oranı, indirilen risk limiti kademesine göre yeniden hesaplanır ve %100'ün üzerinde olması durumunda zorunlu likidasyon koşulları değerlendirilir. Zorunlu likidasyon koşulları karşılanırsa süreç devam eder ve risk limiti kademesi en düşük kademeye ulaşana kadar aşamalı olarak düşürülür.













Pozisyon en düşük seviyedeyse ancak marjin oranı %100'den büyük veya eşitse, kalan pozisyon likidasyon motoru tarafından iflas fiyatı üzerinden devralınır.









Şiddetli fiyat dalgalanmasının olduğu bir alım satım ortamında, yüksek kaldıraç kullanan büyük pozisyonlara sahip yatırımcılar, önemli ölçüde likidasyon kayıpları riskiyle karşı karşıya kalabilir. Sigorta fonu tükenirse, otomatik kaldıraç azaltma sistemi tetiklenebilir ve bu da diğer yatırımcılar için ek risk oluşturur.





Bu nedenle MEXC, tüm işlem hesapları için bir risk limiti mekanizması uygular. Sistem, kontrol mekanizması için kaldıraç çarpanının pozisyonun büyüklüğüne göre belirlendiği kademeli bir marjin modeli kullanır. Pozisyon ne kadar büyük olursa, mevcut kaldıraç çarpanı o kadar düşük olur. Kaldıraç çarpanını ayarlama seçeneğiniz vardır ve başlangıç marjini oranı için algoritma, kullanıcının seçtiği kaldıraç çarpanı tarafından belirlenir.









Bir pozisyon açmadan önce kaldıraç çarpanını kendiniz ayarlamanız gerekir. Kaldıraç çarpanını ayarlamazsanız, MEXC varsayılan olarak 20x kaldıraç çarpanına ayarlanır, ancak varsayılan ayarı kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Kaldıraç çarpanı pozisyon limitini belirler, daha yüksek kaldıraç çarpanıyla pozisyonun maksimum miktarı daha küçük olur.









Kaldıraç çarpanını ayarladığınızda, sayfada açabileceğiniz maksimum pozisyon büyüklüğünü gösteren bir bilgi mesajı görüntülenecektir.













Sürdürme marjini, likidasyon fiyatını doğrudan etkiler. Bu nedenle MEXC, mevcut marjininiz sürdürme marjini seviyesine düşmeden önce likidasyondan kaçınmak için pozisyonları manuel olarak kapatmanızı önemle tavsiye eder.





Anormal fiyat dalgalanmaları ve oynak piyasa koşullarında, sistemin piyasa istikrarını korumak için aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ek önlemler alacağını lütfen göz önünde bulundurun:





Vadeli işlem çifti için izin verilen maksimum kaldıracın ayarlanması





Farklı kademelerdeki pozisyon limitlerinin ayarlanması





Farklı kademelerdeki sürdürme marjini oranının ayarlanması









Sürekli vadeli işlemler, bir tür tarafsız finansal araçtır. MEXC'liler, bu finansal aracı doğru kullanarak makul getiriler elde edebilir ve kripto para piyasasına yatırım yapmak için etkili araçlar haline getirebilir.



