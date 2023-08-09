Temmuz Ayı MEXC İçerik Üretici Ekibi KOL Etkinlik Duyurusu





Değerli MEXC'li,



Temmuz Ayı MEXC İçerik Üretici Ekibi KOL etkinliğine aktif olarak katılan herkese teşekkür ederiz. MEXC'ye olan ilginizi ve sevginizi gösteren yaklaşık 400 farklı ve birbirinden değerli makale bizi çok heyecanlandırdı.

Her bir makaleyi derinlemesine incelemeleri için çeşitli dillerde yetkin yorumcular davet ettik. Birkaç gün süren değerlendirmenin ardından, çok sayıda makalede birkaç ortak sorun belirledik:

1.Makaleler, diğer yazarların içeriklerine %85'in üzerinde benzerlik düzeyine ve yüksek derecede örtüşmeye sahiptir.Bazı içerik üreticilerin, başvurularında yapay zeka teknolojisinden yararlandığını veya başkalarından içerik kopyaladığını tespit ettik.

2.Makaledeki Launchpad ve Kickstarter etkinliklerinin açıklamaları yanlış ifade edilmiştir. Launchpad ve Kickstarter erken proje fonları toplama amaçlı değildir. Bu iki etkinlik, MX token sahiplerine özel olup, 1.000 MX'e eşit veya daha fazlasına sahip kullanıcılar, MX'i 15 gün tuttuktan sonra projelerden ücretsiz airdrop kazanmak için Kickstarter etkinliklerine katılabilir. MX'i 30 gün boyunca tutarlarsa, Launchpad etkinliklerine katılabilir ve projelerden ücretsiz airdrop kazanabilirler. Etkinlikler sırasında, katılımcıların sahip olduğu MX tokenler dondurulmayacak veya kilitlenmeyecek ve etkinlikler herhangi bir proje için fon toplamayı içermeyecektir.

3.MEXC, marka rengi Orman Yeşilinden Okyanus Mavisi olarak değiştirmiş ve platform adını "MEXC" olarak güncellemiştir.

Gönderilen makaleleri dikkatle inceledikten ve değerlendirdikten sonra resmi bir karara vardık: bu özel makaleler, bu etkinliğin inceleme süreci kapsamında ödül kriterlerini karşılamamaktadır. MEXC, tüm içerik üreticilere içerik oluşturma konusundaki özverileri için içten teşekkürlerini sunar. Önümüzdeki 7 iş günü içinde, gönderdiğiniz UID numarasına bağlı olarak MEXC hesabınıza 20 USDT'lik bir vadeli işlem bonusu gönderilecektir. Ödül almaya hak kazanamayan kullanıcılara ayrı bir e-posta göndermeyeceğimizi, ödül almaya hak kazanan kullanıcıların ise 3 gün içinde resmi bir bildirim e-postası alacağını lütfen unutmayın. Herkesin MEXC'ye göstermiş olduğu ilgisi ve sevgisi için bir kez daha teşekkür ederiz. Gelecekteki etkinliklerimize katılımınızı dört gözle bekliyoruz.

Herhangi bir sorunuz varsa mexcinfluencer@mexc.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

MEXC Ekibi