Alım Satım Pozisyonlarındaki Değişikliklerin Analizi









İşlem Hacmi: Belirli bir süre boyunca piyasanın tamamında işlem gören toplam vadeli işlem sayısıdır. İşlem hacmi, o dönemde tamamlanan işlemleri temsil eder.





Açık Faiz: Belirli bir süre boyunca piyasanın tamamında hâlâ elde tutulan ve henüz gerçekleştirilmemiş toplam vadeli işlem sayısıdır.





Yatırımcılar genellikle yatırım stratejilerini, işlem hacmine ve açık faize dayalı olarak mevcut piyasa duyarlılığını değerlendirerek formüle ederler.









Açık faizdeki değişiklikler, piyasa duyarlılığını değerlendirmek için önemli bir göstergedir. Açık faizdeki bir artış, vadeli işlemler piyasasına sermaye akışını gösterirken, bir azalış ise tam tersini gösterir. Bu nedenle, açık faizdeki değişiklikler, belirli ölçüde boğa veya ayı piyasa koşullarının ortaya çıkışı hakkında fikir verebilir.





Fiyat İşlem Hacmi Açık Faiz Piyasa Hassasiyeti Yükseliş Artış Artış Boğa Piyasası Yükseliş Azalış Azalış Ayı Piyasası Düşüş Artış Artış Boğa Piyasası Düşüş Azalış Azalış Ayı Piyasası









Profesyonel üçüncü taraf veri araçlarını ve CoinGlass gibi websitelerini kullanarak, farklı tokenler için vadeli işlem açık faizdeki değişiklikleri kolayca inceleyebilirsiniz.





Örnek olarak SHIB tokeni ele alalım. SHIB tokenin bu yılki açık faiz değişikliklerini kontrol edebilirsiniz (zaman çizelgesi ayarlanabilir) ve bilgiler çubuk grafikler kullanılarak net bir şekilde sunulur. Ayrıca, farklı borsalardaki açık faizleri de sorgulayabilirsiniz.













MEXC'de, mevcut vadeli işlem açık pozisyonlarınızı kontrol etmek isterseniz , vadeli işlemler sayfasındaki mum grafiğinin altında bulabilirsiniz.









Geçmiş işlemlerinizin ayrıntılarını kontrol etmek isterseniz, sağ üst köşede bulunan [Emirler] bölümüne tıklayıp, ardından [Emir Geçmişi] seçeneğini seçerek görüntüleyebilirsiniz.









Sonuç: Kripto para alım satım piyasası belirsizliklerle doludur ve kullanıcılar her zaman pozisyonlarındaki değişiklikleri izlemeli ve zorunlu likidasyona yol açabilecek piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan kayıpları azaltmak için bunları derhal ayarlamalıdır.





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