Alım Satımda Temel Analiz





Temel analiz, yatırımın gerçek temelidir ve tüm varlık sınıfları için geçerlidir. Geleneksel finansal piyasalarda temel analiz, varlıkların esas değerini değerlendirmeyi ve gelecekteki fiyatlarını etkileyebilecek faktörleri analiz etmeyi ifade eder. Bu analiz, makroekonomik faktörlere, mikroekonomik faktörlere, finansal tablolara ve sektör trendlerine dayanmaktadır. Temel analiz genel olarak iki ana yaklaşıma ayrılabilir: yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya.





Kripto para birimleri için temel analiz, geleneksel finansal piyasa analizinden biraz farklıdır ve o kadar gelişmiş değildir. Kripto para birimi temel analizinde yaygın olarak aşağıdaki yöntemler kullanılır: ①Zincir Üstü Metrikleri ②Proje Analizi ③Token Analizi. Bu üç yöntem hem kripto para birimi spot alım satım hem de vadeli alım satım için geçerlidir.









① Etkin Adresler





Bir blok zinciri ağındaki etkin adreslerin sayısını analiz etmek, kullanıcı katılımı hakkında bilgi sağlar. Zaman içinde artan etkin adres sayısı, artan bir kullanıcı tabanına işaret eder ve bu, projenin varlıklarını tutmak için olumlu bir işaret olarak kabul edilebilir. Tersine, azalan etkin adresler, azalan bir kullanıcı tabanına işaret edebilir ve bu da yatırımcıların proje varlıklarını elden çıkarmalarına yol açabilir. Etkin adreslerin analizi, ağ üzerinde varlık gönderen veya alan benzersiz adreslerin sayısının günlük veya haftalık olarak izlenmesini içerir. Etkin adreslerin zaman içindeki değişim oranını göz önünde bulundurmak ve bunu işlem hacmi gibi diğer indikatörlerle karşılaştırmak önemlidir. Blok zincirindeki etkin adreslerin izlenmesi, genellikle Ethereum için Etherscan gibi o projeye özgü bir blok gezgini kullanılarak yapılabilir.





② Hash Oranı





Hash oranı metriğinin yalnızca Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, vb. gibi İş İspatı (PoW) mutabakat mekanizmalarına dayalı kripto para birimleri için geçerli olduğuna dikkat etmek önemlidir. PoW ağlarında, madenciler işlemleri doğrulamaktan ve ağı kriptografik hesaplamalarla güvence altına almaktan sorumludur. Bu görevi başarmak için güçlü bilgisayarları kullanarak karmaşık matematiksel bulmacaları çözerler. Hash verileri, her bulmaca için bulunan çözümleri temsil eder ve dolayısıyla hash oranı, işlemlerin işlenmesine ayrılan toplam hesaplama gücünün bir ölçüsüdür. Güvenli bir ağ daha yüksek hash oranına sahip olur. Örneğin, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi Bitcoin söz konusu olduğunda hash oranı, Bitcoin'in madencilik zorluğuyla pozitif olarak ilişkilidir ve fiyat hareketlerine tepki olarak değişir.





Veri Kaynağı: Bitinfocharts





③ Toplam Kilitli Değer (TVL)





Toplam Kilitli Değer (TVL), bir merkeziyetsiz finans (DeFi) projesinin performansını ölçmek için kullanılan özel bir metriktir. TVL, Toplam Kilitli Değer anlamına gelir ve kullanıcıların bir DeFi platformunda stake ettiği veya kilitlediği kripto para birimi varlıklarının toplam değerini ifade eder. Yatırımcılar, farklı DeFi projelerinin büyümesini karşılaştırmak için TVL verilerini kullanabilir. Genel olarak, daha yüksek bir TVL, projede daha yüksek popülerlik ve ilgiyi ifade ederken, daha düşük bir TVL, daha düşük piyasa ilgisini ifade eder. DeFiLlama, TVL'yi araştırmak için iyi bir kaynaktır.









① Whitepaper





Whitepaper, piyasa sürüldüğünde bir projenin arka planını, ilkelerini, gelişimini, ekip yapısını, proje yol haritasını ve diğer önemli etmenlerini açıklamak için yayınlanan bir belgedir. Bu nedenle Whitepaper, proje için bir iş planı gibidir ve kaynak yaratma çabalarının çekirdeğini oluşturur. Blok zinciri projeleri bağlamında Whitepaper, projenin iş modelini, teknik yeteneklerini, ekip uzmanlığını ve gelecekteki beklentilerini gösteren resmi bir duyurudur. Projenin kalitesini ve potansiyelini değerlendirmek için bir temeldir.





② Ekip Geçmişi





Ekip geçmişi, proje analizinin önemli bir bileşenidir. İlk olarak, ekibin benzer ürünler geliştirme konusunda önceden deneyimi veya başarılı proje geçmişi varsa, yatırımcıların güvenini artırabilir. İkinci olarak, ekip içinde sektör liderlerinin varlığı çok önemlidir. Örneğin, Ethereum'da sektörün önde gelen isimlerinden Vitalik Buterin ve YFI'de tanınmış bir teknoloji uzmanı olan Andre Cronje bulunur. Bir projenin tanınmış sektör liderlerine sahip olması, genellikle onun yüksek kaliteli bir proje olma potansiyelini gösterir. Üçüncü olarak, yatırımcı geçmişi başka bir önemli husustur. Güçlü ve itibarlı yatırımcılar bir projeye teknik destek, yetenek kazanımı ve sektör kaynaklarına erişim sağlayabilir. Bazı köklü kripto para birimi yatırımcıları arasında Andreessen Horowitz (a16z), Multicoin Capital ve DCG (Digital Currency Group) bulunur.





③ Rakipler





Bir projeye yatırım yapmadan önce, projenin çözmeyi amaçladığı sorunu veya izlemeyi planladığı yönü anlamakta fayda vardır. Projenin kendi alanında doğrudan rakibi yoksa, gelecekte pazar lideri olma potansiyeline sahip yenilikçi bir projeye işaret edebilir. Bu gibi durumlarda, proje tokeninin değerlenmesi önemli bir potansiyele sahip olabilir. Ancak, aynı alanda rakipler varsa, bu rakiplerin sektörde nasıl değerlendiğini incelemek önemlidir. Daha sonra, proje ekibinin geçmişi, dahil olan yatırımcılar ve yenilik düzeyi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, projenin potansiyel piyasa değeri kabaca tahmin edilebilir.





④ Haber Analizi





Haberler, proje tokenlerinin fiyat dalgalanmalarını da önemli ölçüde etkileyebilir. Bir DeFi projesinde siyah kuğu olayı gibi büyük bir güvenlik ihlali, token fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açabilir. Öte yandan, SEC'in XRP'nin bir menkul kıymet olmadığı hükmüne varması gibi olumlu haberler, token fiyatlarında önemli bir artışa neden olabilir. Ek olarak, makroekonomik veriler de kripto para birimlerinin fiyat oynaklığını bir dereceye kadar etkileyebilir. Bu nedenle, herhangi bir siyah kuğu olayına karşı hazırlıklı olmak için proje haberlerine ve makroekonomik verilere karşı tetikte olmak önemlidir.

Uyarı: Kripto para haberleri ve makroekonomik veriler MEXC websitesinde görüntülenebilir.





Resmi websitesinin ana sayfasında sol üst köşede bulunan [Piyasa] seçeneğine tıkladıktan sonra [Makro Veriler] sekmesi üzerinden sayfaya erişebilirsiniz.













① Piyasa Değeri ve Tamamen Seyreltilmiş Değerleme (FDV)





Bir kripto para projesinin piyasa değeri ile tamamen seyreltilmiş değerlemesi (FDV) arasında önemli bir fark vardır. FDV, tüm tokenler dolaşımdayken protokolün toplam piyasa değerini ifade eder. Bir projenin varlıklarını uzun vadeli elde tutmayı düşünenler için bu farkı anlamak çok değerli olabilir. Bir projenin piyasa değeri ile FDV'si arasında büyük bir tutarsızlık varsa, bu, çok sayıda tokenin henüz dolaşıma girmediği anlamına gelir. Bu nedenle yatırımcılar, yeni tokenlerin, piyasaya girmesiyle ciddi bir satış baskısı yaratabileceğinin farkında olmalıdır.





Yeni piyasaya sürülen projeler genellikle bu durumla karşı karşıyadır, çünkü dolaşımdaki token arzı tipik olarak toplam arzın sadece küçük bir kısmıdır. Örneğin, Curve, CRV tokenini piyasaya sürdüğünde tokenin işlem fiyatı 15-20 dolara kadar ulaştı ve protokolün FDV'si 50 milyar doları aştı. Bu değerleme, o zamanlar Ethereum'dan bile daha yüksekti! Açıktır ki, bu kadar abartılı bir değerleme mantıksızdır ve piyasa muhtemelen kendi kendini düzelten bir gerileme dönemine girecektir. Öte yandan, değerinin altında değer biçilen bir proje, token fiyatında yukarı yönlü bir hareketi tetikleyebilir.





② Getiri ve Yakma Mekanizması





Bir projenin teknik incelemesi genellikle tokenin getiri ve yakma mekanizmalarını ana hatlarıyla belirtir. Genel olarak, proje faaliyetlerine katılmak ve proje tokenlerini stake etmek ek token getirisi sağlayabilir. Yakma mekanizması, toplam token arzını kontrol etmek ve enflasyonu önlemek için tasarlanmıştır. Yaygın yakma yöntemleri, token geri alımlarını ve işlemlerden ücret yakmayı içerir. Bir projeye yatırım yapmadan önce, sınırsız token üretimi gibi olumsuz faktörlerden kaçınmak için getiri ve yakma mekanizmalarını anlamak önemlidir.









Temel analiz, kripto para piyasasında gerçekten çok önemlidir ve teknik analizin sınırlamalarını tamamlayabilir. Yatırımcıların ustalaşması gereken temel becerilerden biridir. Belirli bir projenin tokenine yatırım yapmaya veya token tutmaya karar verirken, projenin temellerini kapsamlı bir şekilde anlamanız önerilir. Bununla birlikte, bazen güçlü temellere sahip olsa bile, proje tokeninin önemli fiyat artışları yaşamayabileceğini not etmek önemlidir. Bu gibi durumlarda daha kapsamlı bir yatırım yaklaşımı için temel analiz ile teknik analizin birleştirilmesi önerilir.



