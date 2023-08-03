Kripto Para Piyasa Değeri Nedir?





Kripto para sektöründe, belirli bir kripto paranın piyasa değerini ve sıralamasını sık sık tartışırız. Ancak, birçok yatırımcı piyasa değerine ya da bunun nasıl hesaplanacağına aşina olmayabilir. Kripto para piyasa değerine net bir giriş sağlamak amacıyla bu makalede piyasa değerinin tanımı, nasıl hesaplanacağı, nasıl sınıflandırılacağı ve önemi açıklanacaktır.









Kripto para piyasa değeri (Coin Market Cap, CMC olarak kısaltılır), dolaşımdaki tüm tokenlerin değerlerinin toplamı olan bir kripto paranın toplam değerini ifade eder. Piyasa değeri, bir kripto para biriminin ölçeğini değerlendirmek için önemli bir göstergedir ve aynı zamanda bir kripto para birimi seçmek söz konusu olduğunda yatırımcılar için çok önemli kriterlerden biridir. CoinMarketCap gibi kripto para piyasa değerini kontrol edebileceğiniz birçok websitesi vardır.









Kripto para piyasa değeri iki faktör tarafından belirlenir: Token başına fiyat ve dolaşımdaki arz. Token başına fiyat, bir kripto paranın mevcut piyasa fiyatını temsil eder. Dolaşımdaki arz, piyasada dolaşan ve serbest alım satım için mevcut olan token sayısını ifade eder. Bu iki faktörü birleştirerek, aşağıdaki formülü kullanarak kripto para piyasa değerini hesaplayabiliriz: Piyasa Değeri = Token başına fiyat * Dolaşımdaki arz.





Örnek olarak Bitcoin'i ele alalım. Bu yazının yazıldığı tarih itibariyle, bir BTC'nin fiyatı 29.000 USDT ve dolaşımdaki arz 19.438.393 BTC'dir. Dolayısıyla BTC'nin piyasa değeri şöyledir:

BTC'nin Piyasa Değeri = 29.000 USDT * 19.438.393 = 563.713.397.000 USDT.

Bu da dolaşımdaki Bitcoin'in piyasa değerinin 563.713.397.000 USD olduğunu göstermektedir.









Kripto para birimleri piyasa değerlerine göre aşağıdaki üç kategoride sınıflandırılabilir:





3.1 Büyük Ölçekli Kripto Para Birimleri:





Büyük ölçekli kripto para birimleri, piyasa değeri 10 milyar ABD dolarını aşan kripto para birimleridir. Daha yüksek güvenlik ve likidite ile karakterize edilirler ve genellikle piyasada en yaygın kabul gören kripto para birimleri olarak kabul edilirler. Örnek olarak Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) verilebilir.





3.2 Orta Ölçekli Kripto Para Birimleri:





Orta ölçekli kripto para birimleri, piyasa değeri 1 milyar ila 10 milyar ABD doları arasında değişen para birimleridir. Büyük ölçekli kripto para birimleri ile karşılaştırıldığında, daha yüksek oynaklık sergileyebilirler ve mutabakat mekanizmalarının daha fazla geliştirilmesi gerekebilir. Örnekler arasında Litecoin (LTC) ve Polkadot (DOT) bulunur.





3.3 Küçük Ölçekli Kripto Para Birimleri:





Küçük ölçekli kripto para birimlerinin piyasa değeri 1 milyar ABD dolarından azdır. Bu kategori, kısa vadede önemli fiyat artışları veya düşüşleri yaşayabilecek, önemli dalgalanmalara sahip, yenilikçi ve potansiyel olarak gelecek vaat eden kripto para birimlerini içerir. Örnekler arasında MEXC Token (MX) bulunur. Ancak yatırımcılar, küçük ölçekli kripto para birimleri arasında hileli projelerin bulunabileceğinin farkında olmalıdır. Yatırımcılar, küçük ölçekli kripto para birimlerini araştırırken gerekli özeni göstermelidir.









Kripto para piyasa değeri iki önemli amaca hizmet eder:





4.1 Kripto Para Birimlerinin Ölçeğinin Ölçülmesi:





Kripto para piyasa değeri, kripto para birimlerinin ölçeğini ve piyasa etkisini ölçerken çok önemli bir göstergedir. Genel olarak, daha yüksek bir piyasa değeri, piyasada daha fazla kabulü ve rekabet avantajını gösterirken, daha düşük bir piyasa değeri, daha düşük kabulü ve rekabet gücünün eksikliğini gösterir.





4.2 Kripto Para Birimi Fiyat Oynaklığına Etkisi:





Genel olarak, daha yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimleri, istikrar ve güvenilirlik sergileme eğilimindedir ve bu da onları fiyat dalgalanmalarına karşı daha az duyarlı hale getirir. Öte yandan, daha düşük piyasa değerine sahip kripto para birimleri daha değişkendir ve fiyat değişikliklerinden daha kolay etkilenir.







