Vadeli İşlem Çalışma Mekanizması





Kripto para piyasaları, geleneksel finansal piyasalardan farklı olarak bazı türev yeniliklerine tanık oldu. En öne çıkan yenilik, sürekli vadeli işlemlerdir. Vadeli işlemler, finansal araçlar olarak etkili volatilitesi ve risk yönetimi nedeniyle küresel finans piyasasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bazıları karmaşık alım satım yöntemlerinden korkabilirken, diğerleri kârlarını önemli ölçüde artırma potansiyelleri nedeniyle vadeli işlemleri tercih ediyor. Yeterli bilgi ve net bir strateji kullanılarak, vadeli işlemler, alım satım için tercih edilen bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu makale, sürekli vadeli işlemlerin ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını açıklayacak ve vadeli işlem alım satım çabalarınız için içgörü sağlamak üzere bu finansal aracın özelliklerini vurgulayacaktır.









Sürekli vadeli işlem sözleşmeleri olarak da bilinen sürekli vadeli işlemler, temeli dijital varlıklar olan finansal türevlerdir. "PERP" olarak kısaltılırlar. Örneğin, Bitcoin sürekli vadeli işlemleri "BTC-PERP" olarak gösterilir. Sürekli vadeli işlemler ile geleneksel vadeli işlem sözleşmeleri arasında birkaç fark bulunur:





İlk olarak, sürekli vadeli işlemlerin herhangi bir uzlaşma veya vade tarihi yoktur.





İkincisi, sürekli vadeli işlemlerin alım satım fiyatı spot fiyatı yakından takip ederken, geleneksel vadeli işlem sözleşmelerinde önemli fiyat farklılıkları olabilir.





Üçüncüsü, vadeli işlem fiyatları spot piyasa fiyatına sabitlemek için bir fonlama mekanizması kullanılır.









Adından da anlaşılacağı gibi, sürekli vadeli işlemler, belirli bir uzlaşma tarihine sahip olmadığı için geleneksel vadeli işlemlerden farklıdır. Başka bir deyişle, vade tarihleri bulunmaz. Yatırımcılar pozisyonlarını tutabilir ve uygun bir zaman dilimi içinde alım satım yapabilirler.









Geleneksel olarak uzlaşma, varlıkları nakde çevirmeyi ifade eder. Sürekli vadeli işlem alım satımında, yatırımcıların hesaplarının negatif bakiyeye düşmesini önlemek için kârsız pozisyonlar likidite edilir. Tersine, kârlı pozisyonlar uzlaştırılır. Uzlaşmada kullanılan fiyat, pozisyonların değişken PNL'sini hesaplamak ve pozisyonların likidasyonunu belirlemek için kullanılır.





Uyarı

Farklı borsalarda farklı uzlaşma fiyatları kullanılabilir.









MEXC'de sürekli vadeli işlem alım satımının temeli, endeks fiyatına ve piyasa fiyatına göre hesaplanan adil fiyattır. Sonuç olarak, sürekli vadeli işlemlerin alım satım fiyatı genellikle spot piyasa fiyatına eşit veya ona yakındır. MEXC yatırımcılarının alım satım sırasında karşılaştığı, fonlama oranı kavramına yol açan fiyat tutarsızlığıdır.









Sürekli vadeli işlemlerin spot fiyatı takip etmesine yardımcı olan birincil mekanizma fonlamadır. Eş zamanlı olarak, sürekli vadeli işlemler ile spot piyasa arasındaki fiyat farkı (fonlama oranı olarak bilinen fonlamadaki fiyat farkı), fonlama ücretini ödeyen ve ödemeyi alan yatırımcıları belirler. Yatırımcılar, fonlama ücretini belirli dönemlerde açık pozisyonlarına göre birbirlerine öderler.





Bu nedenle, long yatırımcılar, fonlama oranı pozitif olduğunda short yatırımcılara ödeme yapar ve short yatırımcılar, fonlama oranı negatif olduğunda long yatırımcılara ödeme yapar. Ayrıntılı bilgi, her işlem çifti sayfasında yer alan Bilgiler bölümünde bulunabilir.





Yatırımcılar, piyasa pozisyonlarının boyutuyla orantılı olarak fonlama ücreti öder veya ödeme alır. Bu ödemeler yalnızca yatırımcılar arasında gerçekleşir. Borsa fonlama ücreti ödemez veya talep etmez.





Örnekler















