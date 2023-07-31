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Spot Alım Satım ve Vadeli Alım Satım

#Temel
#Spot
#Vadeli İşlemler
#Yeni Kullanıcılar
2023.07.31 MEXC
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MEXC’liler, MEXC'de yalnızca spot alım satım yoluyla kripto para satın almakla kalmaz; aynı zamanda 200 kata kadar kaldıraçla vadeli işlem alım satımı yaparak daha yüksek kazançlar elde edebilirler. Peki, Spot Alım Satım ile Vadeli Alım Satım arasındaki farklar nelerdir? Yatırımcılar her bir alım satım türünden farklı getiriler elde edebilir, ancak bu iki alım satım türünün daha farklı özellikleri bulunur. Bu içeriği okuduktan sonra, hem spot alım satım hem de vadeli alım satımın temellerini anlayacaksınız.

1. Farklı Yatırım Hedefleri


  • MEXC'de spot alım satım yaparken, MEXC'liler 1 BTC veya 1 ETH gibi kripto paralaralıp satabilir. MEXC'liler, spot alım satım yoluyla kripto para satın aldıktan sonra bu varlıklara sahip olur ve bunları farklı blok zinciri ağlarında serbestçe transfer edebilir.

  • Vadeli işlem yaparken, MEXC'lier sürekli sözleşmeler alır ve satar. Örneğin, 1.000 birim BTC/USDT satın aldığınızda, varlıklarınızın bu kısmı herhangi bir blok zinciri ağı üzerinden transfer edilmez ve transfer edilemeyecektir.

2. Farklı Alım Satım Çeşitliliği


Genel olarak konuşursak, yalnızca MEXC'de listelenen spot işlem çiftlerine karşılık gelen vadeli işlem çiftlerine sahiptir. Ancak, tüm spot işlem çiftlerine karşılık gelen vadeli işlem çiftler mevcut değildir. Ayrıca, bütün vadeli işlem çiftler, örneğin MX Token gibi, 200x kaldıracı desteklemez.

2.1 Kazanma Yöntemleri


MEXC'de, spot işlem için kâr mekanizması tek yönlü bir piyasa T+0'dır. Bu, yatırımcıların yalnızca long pozisyon açabileceği ve short pozisyon açamayacağı anlamına gelir. Emirler verildikten hemen sonra satılabilir. Öte yandan, vadeli işlemler için kâr mekanizması, yatırımcıların hem long hem de short pozisyon tutmasına izin veren iki taraflı bir piyasa T+0'dır. Emirler verildikten hemen sonra satılabilir.

2.2 Kaldıraç


Spot alım satım, kaldıraç gerektirmez ve kaldıracı desteklemez. Vadeli işlemlerdeki kaldıraç, başlangıç marjini tarafından yansıtılır. Vadeli işlemler yaparken, yatırımcılar küçük bir başlangıç marjini ile büyük bir pozisyon değerine sahip olabilir ve böylece potansiyel yatırım getirisini artırabilir.

3. Farklı Alım Satım Yöntemleri


Spot ve vadeli işlemlerin farklı yatırım hedefleri nedeniyle MEXC'liler, bu alım satım yöntemlerinden herhangi birini kullanarak kâr elde etmeye çalışırken çok farklı alım satım senaryolarıyla karşılaşacaktır. Spot ve vadeli işlemlerin benzer mekanizmaları paylaştığı bazı senaryolar olsa da, çoğu durumda ikisi arasında önemli farklar olmaya devam ediyor. Alım satım yöntemlerindeki bu farklılıkları anlamak için en basitinden en karmaşığına doğru tek tek inceleyelim.

3.1 Pozisyon Tutmadan Önce Farklı Alım Satım Senaryoları


3.1.1 Emir Verme Yöntemleri


Spot alım satım sayfasını açtığınızda, alım satım arayüzünde Limit Emir, Piyasa Emri, Stop-limit Emri veya OCO (Biri Diğerini İptal Eder) olmak üzere dört farklı emir türü seçebilirsiniz.


Vadeli işlemler arayüzünde, daha çeşitli emir verme seçenekleri bulabilirsiniz. Beş emir türü arasından seçim yapabilirsiniz: Limit emri, Piyasa emri, Tetikleme emri, Takip Eden Zarar Durdur emri ve Yalnızca Yayınla emri.


Uyarı:
Spot ve vadeli işlemler için belirli emir türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen MEXC Akademi'yi ziyaret edin.

3.1.2 Uzlaşma Fiyatı


  • Spot işlemler, anında teslim işlemleriyle eşleşir, bu nedenle son fiyat, spot işlemler için uzlaşma fiyatını temsil eder.

  • Vadeli işlemler için uzlaşma fiyatı, spot işlemlerden farklıdır: MEXC, yüksek kaldıraçlı ürünlerde gereksiz likidasyonu önlemek için benzersiz bir şekilde tasarlanmış adil fiyat işaretleme sistemini kullanır.

3.1.3 Pozisyon Modları


MEXC'de spot işlemlerin belirli pozisyon modu ayarları yoktur. Ancak vadeli işlemler, Hedge Modu ve Tek Yönlü Mod dahil olmak üzere daha fazla pozisyon modu seçeneği sunar.


3.1.4 Kaldıraç Modları

Benzer şekilde, spot işlemler kaldıraçlı alım satım sunmaz. Bununla birlikte, vadeli işlemlerde kaldıraç yaygın bir uygulamadır. Burada MEXC, kullanıcılara özellikle iki kaldıraç modu ayarı sağlar: Basit Mod ve Gelişmiş Mod. Pozisyon modlarında olduğu gibi, MEXC'lilerin bir pozisyon açmadan önce bu ayarları yapılandırması gerekir.


3.2 Pozisyonları Tutarken Farklı Alım Satım Senaryoları


3.2.1 Farklı Emir Verme Yöntemleri


Spot alım satım sayfasını açtığınızda, alım satım arayüzünde Limit Emir, Piyasa Emri, Stop-limit Emri veya OCO (Biri Diğerini İptal Eder) olmak üzere dört farklı emir türü seçebilirsiniz.


Vadeli işlemler arayüzünde, daha çeşitli emir verme seçenekleri bulabilirsiniz. Beş emir türü arasından seçim yapabilirsiniz: Limit emri, Piyasa emri, Tetikleme emri, Takip Eden Zarar Durdur emri ve Yalnızca Yayınla emri. Bunlara ek olarak, TP/SL (hem [Pozisyon TP/SL] hem de [Parçalı TP/SL]), [Hızlı Kapat] ve [Short Kapat]/[Tersine Çevir] işlevleri ekleme gibi özelliklerden de yararlanabilirsiniz.


4. Kapanış Düşünceleri


Bir alım satım yöntemi seçerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli şey, yatırım hedeflerinize uygun olduğundan emin olmaktır:
  • MEXC'liler, sermaye ve risk tercihlerine göre riskten kaçınan bir yatırım tutumu benimsiyorsa, spot alım satım türü ihtiyaçlarına daha uygundur. Spot alım satım türülikidasyon riski taşımaz. Ayrıca, spot piyasada listeden çıkarmalar veya token fiyat çöküşleri nadirdir.

  • Bazı MEXC'liler belirli kripto paralarda (ör. BTC) yatırım maliyetinin çok yüksek olduğunu düşünüyor ve yatırımdan sonra uzun süreli tek taraflı bir yükseliş trendi olmadan yüksek getiri elde etmeyi zor buluyorsa, vadeli işlemler daha yüksek yatırım getirisi ve daha kısa kurtarma süresiyle taleplerini karşılayabilir. Bununla birlikte, vadeli işlemlerde kötü muhakeme kararları ve kullanıcı hataları riskli olabileceğinden dikkatli olunması çok önemlidir, bazen likidasyon ile sonuçlanabilir.

Risk Hatırlatması: Alım satım işlemleri riskler taşır ve yatırımlar dikkatli yapılmalıdır. Bu yazının içeriği herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Lütfen bireysel yatırım hedeflerinize, mali durumunuza ve risk toleransınıza göre yatırım kararları verin.


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