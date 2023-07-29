Kara Para Aklamayla Mücadele Nedir?









Kara para aklama, suçluların yasa dışı yollarla elde ettikleri fonları (finansal dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm vb.) temiz, meşru paraya dönüştürme sürecidir. Kara para aklama süreci genellikle üç aşamadan oluşur:





1.1 Yerleştirme: Bu aşama, yasadışı fonların finansal sisteme (ör. bankalar) yerleştirilmesini içerir. Failler, borç ödeme, yasadışı fonları meşru gelirle karıştırma, yatırım yapma, döviz bozdurma vb. planlarla eylemlerini meşru göstermeye çalışırlar.





1.2 Katmanlama: Bu aşamada, suçlular izlerini bulmayı zorlaştırmak için yasadışı fonları çeşitli yollarla defalarca aktarır. Transferler için kripto paraların kullanılması bu amaçla kullanılan yöntemlerden biridir.





1.3 Entegrasyon: Bu son aşamada, "temizlenmiş" para çıkarılır ve meşru kullanım için finansal sisteme yatırılır.









Kara Para Aklamayla Mücadele (AML), özellikle kara para aklama ve terör faaliyetlerini içeren mali suçları önlemek ve bunlarla mücadele etmek için kurumlar, platformlar ve hükümetler tarafından uygulanan faaliyetleri ve önlemleri ifade eder. Basit bir ifadeyle, suçluların yasa dışı yollarla elde ettikleri fonları temiz ve meşru paraya dönüştürmelerini önlemeyi amaçlar. AML çalışmaları, yalnızca kripto para birimi sektörüne özel olmamakla beraber, çeşitli sektörlerde de uygulanmaktadır.





Kripto para alım satım platformları, potansiyel kara para aklama faaliyetleriyle karşılaşıldığında genellikle aşağıdaki önlemler alınır:





2.1 Bireysel hesaplardan sık sık alım satım, işlem hacimlerinde önemli artışlar veya büyük fon girişleri ve çıkışları gibi şüpheli işlem faaliyetlerini belirleme ve raporlama.





2.2 Soruşturmalar sırasında kullanıcı hesaplarını dondurma ve fonlara olan erişimi engelleme.





2.3 Yasa dışı faaliyetlerin doğrulanması durumunda ilgili makamlara kanıt sunma ve bu makamlarla işbirliği yapma. Çalınan fonları mümkün olduğunca gerçek sahiplerine iade etmek için çaba gösterme.





Bir kripto para borsası olarak MEXC, kara para aklamayla mücadele konusunda kesin bir kararlılık sergileyerek, farklı ülke ve bölgelerde ilgili politikaların uygulanmasına bağlı kalarak yasa dışı faaliyetlere karşı güçlü bir duruş sergilemektedir.









KYC , kullanıcıları tam olarak anlamak anlamına gelen "Müşterinizi Tanıyın" anlamına gelir. Basit bir ifadeyle, genellikle gerçek isimle kimlik doğrulama olarak bilinen kimlik doğrulama sürecini ifade eder.





KYC, kara para aklamayla mücadele çabalarında kullanılan önlemlerden biridir. KYC sistemi aracılığıyla işletmeler, kullanıcıların kimlikleri, alım satım davranışları, para yatırma durumları ve daha fazlası hakkında bilgi edinebilir, böylece kara para aklama faaliyetlerini önleyebilir.









Kripto para birimleri, aşağıdaki nedenlerle kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetler için bir kanal haline gelmiştir:





4.1 Kripto para birimlerindeki anonimlik özelliği, AML uygulamalarını zorlaştırır. Monero (XMR) gibi gizlilik tabanlı coinler gelişmiş gizlilikle işlem yapılmasını sağlarken Tornado Cash (TORN) tarafından temsil edilen karıştırma işlemleri, alım satımların izlenmesini zorlaştırır ve kara para aklamayı yasadışı aktörler için daha kolay hale getirerek, düzenleyici makamları yanıltır.





4.2 Kripto para işlemlerinde, fonlar başka bir hesaba aktarıldıktan sonra, alıcı kişi gönüllü olarak fonları geri ödemeyi kabul etmedikçe gönderilen fonlar geri alınamaz.





4.3 Kripto para birimi alanındaki düzenleme eksikliği, yasa dışı aktörlerin sistemi istismar etmesi için fırsatlar yaratır.





Kripto para birimi alanında AML önlemlerinin uygulanması, meşru kripto para birimi kullanıcılarının haklarının korunmasına yardımcı olur ve genel sektör gelişimini destekler. MEXC gibi platformlar için AML politikalarına bağlı kalmak ve bu politikaları uygulamak, yalnızca sektörün ilerlemesine katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda potansiyel kullanıcıların ve düzenleyici makamların güvenini kazanmaya yardımcı olarak sektör gelişiminin geleceği için daha iyi fırsatlar sunar.