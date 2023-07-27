Blok Gezgini Kullanarak Popüler Tokenlerin İşlem Verilerini Kontrol Etme





Günlük işlemler ve transferler sırasında, özellikle ağ tıkanıklığı esnasında, işlem başarısızlıkları ve cüzdana yatırma gecikmeleri gibi sorunlarla yaygın olarak karşılaşılır. Bir işlemde herhangi bir sorun ortaya çıktığında, kullanıcılar varlıklarının kaybolup kaybolmadığı konusunda endişelenebilirler. İşleminizin durumunu, blok gezgini kullanarak herhangi bir zamanda kontrol edebilirsiniz.





Bu içerikte, blok gezgini kullanılarak popüler tokenlerin işlem verilerinin nasıl kontrol edileceğinden bahsedilecektir.









Genel olarak, işlem verilerini görüntülemek için blok gezgini kullanma süreci aynıdır. Ancak, farklı tokenlerin ve para çekme ağlarının farklı blok gezginleri kullanabileceği unutulmamalıdır. Uygun blok gezginini seçerek ilgili işlem verilerini bulabilirsiniz.





1. Token çekme, transfer veya diğer işlemler için kullanılan ağı belirleyin.





2. Ağa bağlı olarak ilgili blok gezginini seçin.





3. İşlem hash değerini veya cüzdan adresini kullanarak ilgili işlem verilerini arayın.









Blok zincirinin öncüsü olarak BTC, etki ve piyasa değeri açısından şüphesiz bir ilktir. Blok gezginleri genellikle işlem verilerini kontrol etmek için kullanılır. Bu gezginlerin resmi ürünler olmadığına, üçüncü taraflar tarafından oluşturulduğuna dikkat etmek önemlidir. Blok gezginlerine https://www.blockchain.com/explorer adresi üzerinden erişilebilir.





Bu yıl önemli bir popülarite kazanan ORDI, PEPE, PIZA vb. gibi BRC-20 tokenleri, Bitcoin blok zincirinde oluşturulan tokenlerdir. Diğer tokenlere benzer şekilde, sadece işlem hash değeri, adresi veya bloğu girilerek blok gezgini üzerinden işlem verileri sorgulanabilir.













ETH tarafından temsil edilen ERC-20 tokenlerinin işlem verileri, Etherscan blok gezgini kullanılarak sorgulanabilir. Yaygın ERC-20 tokenleri arasında Uni, Shib, Link, MX ve daha fazlası bulunur.





Etherscan blok gezgini websitesi: https://etherscan.io









Ethereum'un ağ tıkanıklığı ve yüksek gaz ücretleri nedeniyle Ethereum Katman 2 ağlarının ortaya çıkması kayda değer bir gelişmedir. Katman 2 ağlarındaki tokenler de ERC-20 serisine aittir, ancak kendi blok gezginlerine sahiptirler. Bu nedenle bu ağlardaki tokenlerin işlem verilerini sorgulamak için Polygon ve Arbitrum gibi ilgili gezginlerin ziyaret edilmesi gerekir.









Polygon, düşük gaz fiyatları nedeniyle birçok kişi tarafından yaygın olarak kullanılır. Bu durum, Polygon'u NFT ve Gamefi projelerinin inşa edilmesi için tercih edilen bir seçenek haline getirir. Polygon'un yerel tokeni MATIC'tir. Polygon ağındaki işlem verilerini sorgulamak için yaygın olarak Polygonscan kullanılır.





Polygonscan blok gezgini websitesi: https://polygonscan.com/





Polygonscan kullanılarak sıklıkla sorgulanan başka bir popüler token QUICK'tir. Polygon ağında yaygın olarak kullanılan çok sayıda yerel token bulunmamakla birlikte, yüksek işlem hızı ve düşük gaz ücretleri nedeniyle varlıkları cüzdanlardan borsalara çekmek için sıklıkla tercih edilmektedir.













Önde gelen Katman 2 projesi Arbitrum, kullanıcılardan büyük ilgi görmüş ve bu yılki ana ağ lansmanı sırasında ARB token airdropunun zenginlik etkisi, popülaritesini daha da artırmış ve çok sayıda kullanıcıyı Arbitrum ağına çekmiştir. ARB işlem verilerini sorgulamak için yaygın olarak Arbiscan gezgini kullanılır.





Arbiscan blok gezgini websitesi: https://arbiscan.io/





Arbiscan kullanılarak sıklıkla sorgulanan bir diğer popüler token ise AIDOGE'dur. AIDOGE'un ortaya çıkmasının ardından, Arbitrum ağında birçok hayvan temalı token oluşturulmuş ve işlem verilerini sorgulamak için Arbiscan kullanılmıştır.













BNB tarafından temsil edilen BEP-20 tokenleri, işlem verileri sorgulaması için BscScan blok gezginini kullanır. Yaygın BEP-20 tokenleri CAKE, DOGE ve daha fazlasını içerir. 2021'de popülerlik kazanan popüler hayvan temalı tokenlerin çoğu aynı zamanda BEP-20 tokenleridir.





BscScan blok gezgini websitesi: https://bscscan.com/













Önümüzdeki ay Litecoin'in halving gerçekleştirmesiyle, son zamanlarda Litecoin'e yönelik tartışmalar ve ilgi artmıştır. Litecoin işlem verileri, yalnızca işlem hash değeri veya cüzdan adresi girilerek çok zincirli blok gezgini olan Blockchair üzerinden sorgulanabilir.





Blockchair blok gezgini websitesi: https://blockchair.com/zh/litecoin













BNB Zinciri ve Polyon ortaya çıkmadan önce bile, TRON blok zinciri, düşük gaz ücretleri nedeniyle transfer söz konusu olduğunda birçok kullanıcı tarafından tercih edilen bir zincirdi. TRX, TRON blok zincirindeki TRC-20 token serisini temsil eder ve işlem verileri, TRANSCAN blok gezgini kullanılarak sorgulanabilir.





TRONSCAN blok gezgini websitesi: https://tronscan.org/#/



