Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi Nedir?





Kripto para birimlerinin değişken doğaları nedeniyle, yatırımcıların davranışları duygulardan kolayca etkilenebilmektedir. Piyasa yükselirken, irrasyonel yatırımcılar, FOMO (Kaçırma Duygusu) nedeniyle, potansiyel kazançları kaçırma korkusu güderek, artan fiyatları yakalamak için dürtüsel olarak kripto para birimi satın alma eğilimindedir. Tersine, piyasa düşerken, irrasyonel yatırımcılar korku yaşarlar, düşüşün devam edeceğinden endişe ederler, bu da onların FUD (Korku, Belirsizlik ve Şüphe) odaklı bir şekilde kayıpları azaltmak için dürtüsel olarak satış yapmalarına yol açabilir. Piyasa duyarlılığının, piyasayı ölçmek için önemli bir gösterge olduğu açıktır ve rasyonel yatırımcılar, mevcut piyasa trendini veya piyasa duyarlılığını değerlendirmek için Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'ni kullanabilir.









Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, kripto para piyasasında duyarlılığı ölçmek için kullanılan bir piyasa analiz aracıdır. Birden fazla kaynaktan çeşitli verilerin toplu analizine dayalı olarak tek bir sayısal değer üretir. Sayısal değer, 0 ile 100 arasında değişir; burada 0, aşırı korkuyu ve 100, aşırı açgözlülüğü gösterir. Bu 0-100 aralığında, endeks ayrıca dört seviyeye ayrılır: 0-24 aşırı korkuyu, 25-49 korkuyu, 50-74 açgözlülüğü ve 75-100 aşırı açgözlülüğü gösterir.





Resim kaynağı: CoinMarketCap





Bu endeksin ortaya çıkışı, yatırımcıların yatırım kararları vermelerine ve duygularını ayarlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Piyasa aşırı korku yaşadığında, bu genellikle piyasa talebinde bir düşüş veya ideal bir satın alma fırsatı sunabilecek önemli bir satış anlamına gelir. Öte yandan, piyasa aşırı açgözlülükle karşılaştığında, bu genellikle aşırı alımlara işaret eder ve bu da satış için en iyi fırsatı sunabilir.









Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, aşağıdaki altı veri noktasının ağırlıklı ortalamasından elde edilir:





Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi = Volatilite Endeksi * %25 + Piyasa İşlem Hacmi Endeksi * %25 + Sosyal Medya Endeksi * %15 + Piyasa Anketi Endeksi * %15 + Baskınlık (Dominance) Endeksi * %10 + Google Trendler Endeksi * %10





2.1 Volatilite (%25):





Volatilite, 30 günlük ve 90 günlük bir süre boyunca ortalama kripto birimi fiyatlarından elde edilir. Genel olarak, volatilitedeki bir artış, kripto piyasasında korkunun arttığını gösterir.





2.2 Piyasa İşlem Hacmi (%25):





Piyasa işlem hacmi, piyasanın ivmesini ölçmek için 30 günlük ve 90 günlük bir süre boyunca ortalama değerler kullanılarak da ölçülür. Bu değerdeki artış, piyasanın satın alma gücündeki bir artışı temsil eder.





2.3 Sosyal Medya (%15):





Bu veriler, Twitter gibi platformlarda Bitcoin veya diğer kripto birimlerinden bahseden gönderilerin sayısını ifade eder. Daha yüksek bir sosyal medya endeksi, piyasaya yatırımcı katılımının arttığını gösterir.





2.4 Piyasa Anketi (%15):





Katılımcıların kripto birimleri hakkındaki görüşlerini toplamak için oylama platformlarında haftalık bir anket yapılır. Piyasa anketleri, dolaylı olarak katılımcıların piyasa duyarlılığını yansıtabilir.





2.5 Baskınlık (Dominance) (%10):





Baskınlık, toplam kripto para piyasasının yüzdesi olarak Bitcoin'in piyasa kapitalizasyonunu ifade eder.





2.6 Google Trendler (%10):



