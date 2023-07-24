XRP Fiyat Trendlerinin On Yıllık İncelemesi

Ryan Fugger, RipplePay'i 2004 yılında, potansiyel olarak geleneksel bankacılık sistemlerinin yerini alabilecek eşler arası bir ödeme ağı kurma fikriyle kurdu. 2012'de Ryan Fugger, RipplePay'i erken dönem Bitcoin öncüsü Jed McCaleb'e devretti, daha sonra Chris Larsen'i İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya davet etti ve birlikte OpenCoin projesini yarattılar.





Ocak 2013'te şirket, toplam arzı 100 milyar XRP ile sınırlı olan bir kripto birimi olan XRP'yi (Ripple) piyasaya sürdü. XRP'nin ilk özel satış fiyatı 0,0000001 dolardı. Google Ventures, Andreessen Horowitz ve Bitcoin Opportunity Fund gibi risk sermayesi şirketleri, özel fon toplamaya katıldı. O yılın ilerleyen günlerinde, XRP piyasaya 0,0058 dolar fiyatıyla girdi. 2013 yılının sonunda OpenCoin, Ripple Labs olarak yeniden markalaştı. 2015 yılında Ripple Labs, adını Ripple olarak değiştirdi. 2018 yılında XRP, özel satış fiyatından yaklaşık 40 milyon kat ve ilk piyasa fiyatından 660 kat artışla tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 3,84 dolara ulaştı. Sonuç olarak, XRP aynı zamanda "demon coin" olarak da bilinir.





Özel satış fiyatından zirveye ulaşmasına kadar, XRP birkaç önemli yükseliş trendi yaşadı:

Kaynak: CoinMarketCap





① İlk Fiyat Artışı

2013 yılında, piyasaya sürüldüklerinde XRP tokenlerinin ilk fiyatı 0,0058 dolar civarındaydı. Sonraki birkaç yıl boyunca, token fiyatı nispeten sabit kaldı ve ilk piyasa fiyatı etrafında dalgalandı. Mart-Mayıs 2017'ye kadar, tokenin fiyatı 0,006 dolardan 0,37 dolara yükseldi ve 60 katlık kayda değer bir artışa işaret etti. Daha sonra fiyat yavaş yavaş düştü ve Aralık 2017'de 0,23 dolara kadar geriledi.





② İkinci Fiyat Artışı

2017 yılının sonlarına doğru, Bitcoin ve blok zincir endüstrisi ana akımın dikkatini çekmeye başladı. Bu bağlamda XRP bir kez daha yükselişe geçti. Aralık 2017'de XRP, rallisini yaklaşık 0,23 dolardan başlattı ve Ocak 2018'de 16 kat artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,84 dolara ulaştı. Önümüzdeki birkaç ay içinde, piyasa sakinleştikçe ve varlıklar çekildikçe, XRP yaklaşık 0,5 dolara kadar düştü (veriler Nisan 2018'den) ve en yüksek değerinin yaklaşık %90'ını kaybetti. XRP, Mayıs 2018'de kısa bir toparlanma yaşarken, fiyat düşmeye devam etti. 2018'in ikinci yarısından Mart 2021'e kadar, XRP'nin fiyatı 0,20 ila 0,60 dolar arasında dalgalandı.





③ Üçüncü Fiyat Artışı

2021 yılında, NFT'ler gibi yenilikçi uygulamaların popülerlik kazanmasıyla blok zincir endüstrisinin temelleri gelişmeye başladı. Blok zincir teknolojisindeki bu temel gelişme, kripto birimlerinin fiyatlarına yansıdı. Mart 2021'in sonunda, XRP'nin fiyatı hala 0,50 dolar civarındaydı, ancak Nisan'da 1,80 dolara yükseldi ve Mayıs'ta ise 1,50 dolar seviyesine ulaştı. Daha sonra fiyat, 0,60 dolar seviyesine düştüğü Temmuz 2021'e kadar yavaş bir düşüş sergiledi.





④ Dördüncü Fiyat Artışı

Temmuz 2021'in sonlarından itibaren XRP başka bir toparlanma yaşadı. Eylül 2021'in başlarında, XRP bu rallinin en yüksek noktasına, yaklaşık 1,35 dolara kadar ulaştı. Fiyat, Kasım 2021'e kadar 1 dolar civarında kaldı. Daha sonra, XRP bazı kısa toparlanmalar yaşadı fakat düşüş trendi devam etti. Mayıs 2022'de XRP en son olarak yaklaşık 0,40 dolara kadar düştü.





⑤ Ufukta Beşinci Fiyat Artışı Bekleniyor mu?