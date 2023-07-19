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Düşük Bakiye Nasıl MX'e Dönüştürülür

#Yeni Kullanıcılar
2023.07.19 MEXC
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1.Düşük Bakiyeyi MX'e Dönüştürmek Ne Anlama Gelir?


Kullanıcıların alım satım ihtiyaçlarını karşılamak için MEXC, [Düşük Bakiye Dönüştürme] özelliğini kullanıma sunmuştur. Dönüştürme kuralları doğrultusunda, kullanıcılar küçük varlıklarını MX'e dönüştürebilir.
Dönüştürme kuralları:

  • Bu özellik, her 24 saatte 10 defaya kadar kullanılabilir.
  • Tek bir işlemde dönüştürülebilecek maksimum varlık sayısı 99'dur ve her bir varlığın tutarı 5 USDT'den az olmalıdır; tek bir işlemde dönüştürülebilecek maksimum varlık tutarı ise 50 USDT'dir.
  • Listeden çıkarılan veya çekme ve yatırma işlemleri askıya alınan varlıklar ile son 12 saat içinde fiyat değişimi %300,00'ü aşan varlıkların dönüşümü desteklenmez.
  • Şu anda, bu özellik yalnızca USDT/USDC/ETH/BTC/USDP işlem çiftlerini desteklemektedir.
  • Seçtiğiniz işlem çifti USDT'yi içermiyor ancak USDC/ETH/BTC/USDP kriptolarından herhangi birini içeriyorsa, değerleme ve dönüştürme, karşılık gelen USDT fiyatına göre gerçekleştirilecektir.
  • Küçük bakiyeyi MX'e dönüştürmek için %0,2'lik bir ücret oranı uygulanır.

2.Düşük Bakiyeyi MX'e Dönüştürme Rehberi


I. [Websitesi] Küçük bakiye MX'e nasıl dönüştürülür:


1. Adım: MEXC resmi websitesine giriş yapın. Ana sayfanın sağ üst köşesinde [Cüzdan] - [Spot]'a tıklayın.



2. Adım: Spot sayfasında, Varlık Listesi'nin sağ tarafında yer alan [Düşük Bakiyeyi MX'e Dönüştür] butonuna tıklayın.



3. Adım: MX'e dönüştürmek istediğiniz düşük bakiyeli kriptoyu işaretleyin ve arayüzün sağ üst köşesindeki [Dönüştür]'e tıklayın.



4. Adım: [Hemen Dönüştür]'e tıklayın



5. Adım: Dönüştürme Başarılı, [Onayla]'ya tıklayın.




II. [Uygulama] Küçük bakiye MX'e nasıl dönüştürülür:


1. Adım: Sağ alt köşedeki [Cüzdan]'a dokunun.



2. Adım: [Spot]'u seçin ve [Düşük Bakiye'yi MX'e dönüştür] butonuna dokunun.



3. Adım: MX'e dönüştürmek istediğiniz düşük bakiyeli kriptoyu/kriptoları işaretleyin ve sayfanın altında yer alan [Dönüştür] seçeneğine dokunun.



4. Adım: [Onayla] seçeneğine dokunun.



5. Adım: [Onayla] seçeneğine tekrar dokunun.



Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve dikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.


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