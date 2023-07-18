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MEXC'de Çekme İşlemi Nasıl Yapılır?

#Yeni Kullanıcılar
2023.07.18 MEXC
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MEXC'deki çekme özelliğini kullanarak kripto varlıklarınızı cüzdanınıza aktarabilirsiniz. Ek olarak, MEXC bünyesindeki adreslere yapılan transfer özelliğini kullanarak MEXC kullanıcıları arasında varlık transferi de yapabilirsiniz. Her işlem için adım adım süreci inceleyelim.

1.Websitesinde çekme işlemi nasıl yapılır?


1. Adım: MEXC resmi websitesinde, sağ üst köşedeki [Cüzdan]'a tıklayın ve [Çekim]'ni seçin.



2. Adım: Çekmek istediğiniz kriptoyu seçin.



3. Adım: Çekme adresini girin, ağı seçin ve çekme miktarını girin. Ayrıntıların doğru olduğunu kontrol ettikten sonra [Gönder]'e tıklayın.


Not: 1. Çekim adresi, cüzdan adresi olarak da bilinen kripto para çekme adresini ifade eder. Bu adres, kripto paranın hangi hesaba veya cüzdana aktarılacağını belirtmek için kullanılan, uzun bir sayı ve harf dizisinden oluşan benzersiz bir tanımlayıcıdır.


2. Transfer ağı, kripto para birimi işlemlerini ve transferlerini işlemek için kullanılan ağı ifade eder. Her bir kripto para birimi farklı blok zinciri ağını kullanabilir: örneğin Bitcoin Bitcoin ağını, Ethereum ise Ethereum ağını kullanır.Bazı kripto para birimleri birden fazla ağı desteklemektedir, bu durumda doğru ağı seçmek önemlidir. Örneğin, USDT için işlem yaparken ERC-20 ağında mı yoksa TRC-20 ağında mı olduğunu kontrol etmeniz gerekir. Yanlış ağ seçimi, çekilen varlıkların hesaba aktarılmamasına neden olabilir.


3. Bazı kripto para birimlerinde çekme işlemi gerçekleştirdiğinizde Memo bilgisini doldurmanız gerekir. Memo bilgisinin doldurulmaması, çekilen varlıkların hesaba aktarılmamasına neden olabilir. Memo hakkında daha fazla bilgi edinmek için "Memo/Etiket Nedir?" başlıklı makaleyi inceleyebilirsiniz.



4. Adım: E-posta doğrulama ve Google Authenticator kodlarını girin ve [Gönder]'e tıklayın.



5. Adım: Çekme işleminin başarıyla tamamlanmasını bekleyin.



2.Websitesinde MEXC bünyesindeki adreslere transfer nasıl yapılır?


1. Adım: MEXC resmi websitesinde, sağ üst köşedeki [Cüzdan]'a tıklayın ve [Çekim]'ni seçin.



2. Adım: Çekmek istediğiniz kriptoyu seçin.




3. Adım: [MEXC Kullanıcılarına Transfer Et] öğesini seçin. Şu anda e-posta adresi, cep telefonu numarası veya UID kullanarak transfer yapabilirsiniz. Alıcı hesabının bilgilerini doldurun.



4. Adım: İlgili bilgileri ve transfer miktarını doldurun. Ardından, [Gönder]'e tıklayın.



5. Adım: : E-posta doğrulama ve Google Authenticator kodlarını girin ve [Gönder]'e tıklayın.



6. Adım: Transfer tamamlanmış olacaktır. 



3.Uygulamada çekme işlemi nasıl yapılır?


1. Adım: Uygulamanın sağ alt köşesindeki [Cüzdan] seçeneğine dokunun.



2. Adım: [Çekim]'e tıklayın.



3. Adım: Çekmek istedğiniz kriptoyu seçin.




4. Adım: Çekim yöntemi olarak [Zincir Üstü Çekim] seçeneğini seçin.




5. Adım: Çekme adresini girin, ağı seçin ve çekme miktarını girin. Ardından, [Onayla] üzerine dokunun.



6. Adım: İpucu'nu okuyun, ardından [Onayla]'ya tıklayın.



7. Adım: Ayrıntıların doğru olduğunu onayladıktan sonra, [Çekimi Onayla]'ya tıklayın.



8. Adım: E-posta doğrulama ve Google Authenticator kodlarını girin. Ardından, [Onayla]'ya tıklayın.



9. Adım: Çekme işlemi talebi gönderildikten sonra, varlıkların yatırılmasını bekleyin.



4.Uygulamada MEXC Bünyesindeki Transferler Nasıl Yapılır?


1. Adım: Uygulamanın sağ alt köşesindeki [Cüzdan] seçeneğine dokunun.



2. Adım: [Çekim]'e tıklayın.



3. Adım: Çekmek istedğiniz kriptoyu seçin.




4. Adım: Çekim yöntemi olarak [MEXC Transfer] seçeneğini seçin.




5. Adım: Transfer işlemi yapmak için [miktar] kısmını ve alıcı hesap bilgilerini doldurun.

Ardından, [Gönder] seçeneğine tıklayın.Şu anda [E-Posta], [Cep Telefonu Numarası], [UID] olmak üzere üç transfer yöntemi desteklenmektedir.



6. Adım:  Bilgilerin doğru olduğunu onaylayın ve ardından [Onayla] seçeneğine tıklayın.



7. Adım:  E-posta doğrulama kodunu ve Google doğrulama kodunu doldurun ve ardından [Onayla] seçeneğine tıklayın.



8. Adım: Bu adımları izledikten sonra transfer işlemi tamamlanacaktır.



Varlık Çekme İşlemi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler


1. USDT gibi çoklu zincirleri destekleyen kriptolar için lütfen çekme talebinde bulunurken ilgili ağı seçtiğinizden emin olun.


2. Çekilen kripto MEMO gerektiriyorsa, lütfen alıcı platformdan doğru MEMO'yu kopyaladığınızdan ve doğru bir şekilde girdiğinizden emin olun. Aksi takdirde, varlıklar çekme işleminden sonra varlıklarınız kaybolabilir.


3. Adresi girdikten sonra, sayfa adresin geçersiz olduğunu gösteriyorsa, lütfen adresi kontrol edin veya daha fazla yardım için çevrimiçi canlı destekle iletişime geçin.


4. Çekim ücretleri her kripto için farklıdır ve çekim sayfasında kripto seçildikten sonra ilgili çekim ücretleri görüntülenebilir.


5. Çekim sayfasında ilgili kripto için minimum çekim miktarını ve çekim ücretlerini görebilirsiniz.


Sorumluluk reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, yalnızca referans amaçlı bilgiler sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. Platform, yatırım faaliyetleri seçimlerinizden sorumlu değildir.


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