MEXC'de Çekme İşlemi Nasıl Yapılır?

MEXC'deki çekme özelliğini kullanarak kripto varlıklarınızı cüzdanınıza aktarabilirsiniz. Ek olarak, MEXC bünyesindeki adreslere yapılan transfer özelliğini kullanarak MEXC kullanıcıları arasında varlık transferi de yapabilirsiniz. Her işlem için adım adım süreci inceleyelim.

























































































































































































































































1. USDT gibi çoklu zincirleri destekleyen kriptolar için lütfen çekme talebinde bulunurken ilgili ağı seçtiğinizden emin olun.





2. Çekilen kripto MEMO gerektiriyorsa, lütfen alıcı platformdan doğru MEMO'yu kopyaladığınızdan ve doğru bir şekilde girdiğinizden emin olun. Aksi takdirde, varlıklar çekme işleminden sonra varlıklarınız kaybolabilir.





3. Adresi girdikten sonra, sayfa adresin geçersiz olduğunu gösteriyorsa, lütfen adresi kontrol edin veya daha fazla yardım için çevrimiçi canlı destekle iletişime geçin.





4. Çekim ücretleri her kripto için farklıdır ve çekim sayfasında kripto seçildikten sonra ilgili çekim ücretleri görüntülenebilir.





5. Çekim sayfasında ilgili kripto için minimum çekim miktarını ve çekim ücretlerini görebilirsiniz.



