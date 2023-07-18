MEXC'de KYC Doğrulaması Nasıl Gerçekleştirilir?



1.KYC Doğrulaması Nedir?

KYC, "Know Your Customer" kelimelerinin kısaltmasıdır ve，"Müşterini Tanı" anlamına gelir，Aynı zamanda gerçek isim doğrulaması olarak da bilinir.

2.KYC Doğrulaması Neden Önemlidir?

①KYC doğrulaması, varlıklarınızın güvenliğini artırır.

②Farklı KYC doğrulaması seviyelerinde, farklı alım satım izinleri ve finansal yetkiler elde edilir.

③Varlık satın alma ve varlık çekme işlem limitinizi artırmak için KYC doğrulamasını tamamlamanız gerekir.

④Ayrıca KYC doğrulaması yaparak, Vadeli İşlem Bonusu avantajlarınızı da artırabilirsiniz.

3.MEXC'de KYC Sınıflandırması ve Farklılıklar

MEXC'de iki farklı KYC doğrulaması bulunur: Birincil KYC ve Gelişmiş KYC.

Birincil KYC doğrulaması için temel kimlik bilgileri yeterlidir.Birincil KYC doğrulamasını tamamlayarak, 24 saatlik varlık çekme limitinizi 80 Bitcoin'e yükseltebilirsiniz ve OTC alım satım limiti bulunur (KYC destekli bölgelerde P2P Alım Satım). Gelişmiş KYC doğrulaması için hem temel kimlik bilgileri hem de yüz doğrulaması gerekir.Gelişmiş KYC doğrulamasını tamamlayarak, 24 saatlik varlık çekme limitinizi 200 Bitcoin'e yükseltebilir ve OTC alım satım limitinizi kaldırabilirsiniz (KYC destekli bölgelerde P2P Alım Satım, Uluslararası Banka Transferi ve Banka/Kredi Kartı).

4.KYC Doğrulaması Nasıl Yapılır?

4.1Websitesi üzerinden Birincil KYC doğrulaması

Adım 1. Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın.



Sağ üst köşede bulunan profil simgesine tıklayın ve [Kimlik Doğrulama] seçeneğini seçin.



Adım 2: "Birincil KYC" bölümünün sağında bulunan [Doğrula] seçeneğine tıklayın.

Doğrudan Gelişmiş KYC doğrulaması yapmak isterseniz, Birincil KYC doğrulamasını atlayabilirsiniz.



Adım 3: Kimliğinizdeki uyruğunuzu seçin ve kimlik türünü belirleyin.



Adım 4: Adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi girin.



Adım 5: Kimlik belgenizin ön ve arka yüzlerinin fotoğrafını çekin ve yükleyin.

Fotoğrafın, net ve yüksek çözünürlüklü olduğundan ve kimlik belgenizin tamamını kapsadığından emin olun.Ardından, [İncelemeye Gönder] seçeneğine tıklayın.Birincil KYC doğrulaması başvurusu, 24 saat içerisinde sonuçlanır.



4.2 Websitesi üzerinden Gelişmiş KYC doğrulaması

Adım 1. Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın.



Sağ üst köşede bulunan profil simgesine tıklayın ve [Kimlik Doğrulama] seçeneğini seçin.



Adım 2: "Gelişmiş KYC" bölümünün sağında bulunan [Doğrula] seçeneğine tıklayın.



Adım 3: Kimliğinizdeki uyruğunuzu seçin ve kimlik türünü belirleyin.[Onayla] seçeneğine tıklayın.

Bu adımda,eğer Birincil KYC doğrulamasını tamamlamadıysanız,kimliğinizdeki uyruğunuzu ve kimlik türünü manuel olarak seçmeniz gerekir.Eğer Birincil KYC doğrulamasını tamamladıysanız,kimliğinizdeki uyruğunuz, varsayılan olarak Birincil KYC doğrulamasındaki ile aynı olarak belirlenir ve yalnızca kimlik türünü belirlemeniz gerekir.



Adım 4: İkâmet yerinizi seçin ve [AGREE AND CONTINUE] butonuna tıklayın.



Adım 5: Sayfadaki adımları izleyerek, gerekli fotoğrafları yükleyin.

Yüklediğiniz belgenin ve yüzünüzün net bir şekilde görülebilir olduğundan emin olun.

Adım 6: Tüm bilgilerinizi doğru bir şekilde girdiğinizden emin olduktan sonra, Gelişmiş KYC başvurunuzu tamamlayın.



Başvurunuz, 48 saat içerisinde sonuçlanacaktır.



4.3 Uygulama üzerinden Birincil KYC doğrulaması

Adım 1: MEXC uygulamasına giriş yapın,Sol üst köşede bulunan kullanıcı simgesine tıklayın.



Adım 2: Sağ üst köşede bulunan [Doğrula] seçeneğine tıklayın.



Adım 3: "Birincil KYC" bölümünün sağında bulunan [Doğrula] seçeneğine tıklayın.

Doğrudan Gelişmiş KYC doğrulaması yapmak isterseniz, Birincil KYC doğrulamasını atlayabilirsiniz.



Adım 4: Belgeyi düzenleyen ülkeyi seçin.









Adım 5: Açılan sayfadan kimlik belgenizin oluşturulduğu ülkeyi seçin.



Adım 6: Belge türünü belirleyin ve adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi girin.Ardından, [Devam Et] seçeneğine tıklayın.



Adım 7: Kimlik belgenizin ön ve arka yüzlerinin fotoğrafını çekin ve yükleyin.

Fotoğrafın, net ve yüksek çözünürlüklü olduğundan ve kimlik belgenizin tamamını kapsadığından emin olun.Ardından, [Gönder] seçeneğine tıklayın.Birincil KYC doğrulaması başvurusu, 24 saat içerisinde sonuçlanır.



4.4 Uygulama üzerinden Gelişmiş KYC doğrulaması

Adım 1: MEXC uygulamasına giriş yapın.Sol üst köşede bulunan kullanıcı simgesine tıklayın.



Adım 2: Sağ üst köşede bulunan [Doğrula] seçeneğine tıklayın.



Adım 3: "Gelişmiş KYC" bölümünün altında bulunan [Doğrula] seçeneğine tıklayın.



Adım 4: Açılan sayfadan kimlik belgenizin oluşturulduğu ülkeyi seçin.



Adım 5: Kimlik türünü belirleyin.[Devam Et] seçeneğine tıklayın.



Adım 6: [Devam Et] seçeneğine tıklayın.Sayfadaki adımları izleyerek, gerekli fotoğrafları yükleyin.Yüklediğiniz belgenin ve yüzünüzün net bir şekilde görülebilir olduğundan emin olun.



Adım 7: Başvuruyu tamamladıktan sonra, sonucun onaylanmasını bekleyin.



Başvurunuz, 48 saat içerisinde sonuçlanacaktır.





