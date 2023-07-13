mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day
Ana Sayfa/Eğitim Rehberi/Başlangıç Rehberleri/Kullanıcı Rehberi/Varlıklarımı Nasıl Görüntüleyebilirim?

Varlıklarımı Nasıl Görüntüleyebilirim?

#Yeni Kullanıcılar
2023.07.13 MEXC
Paylaş


Varlıklarınızı kolayca görüntüleyebilmeniz için bu sayfada birkaç MEXC hesabını birleştirdik: Spot hesap, vadeli işlem hesabı, itibari para hesabı ve işlem kopyalama hesabı.


1.Varlık Durumu Nasıl Görüntülenir?


①MEXC websitesi ana sayfasının sağ üst köşesinde bulunan [Cüzdan] kısmına tıklayın ve [＞] seçeneğini seçin.



②Cüzdan Özeti sayfasında, hesap durumunuzun genel bir görünümünü kontrol edebilir ve bazı hızlı işlemler gerçekleştirebilirsiniz:


(1) Hızlı işlem butonları: [Yatırma], [Çekim], [Gönder] ve [Transfer].


(2) USDT/USD cinsinden her hesabın bakiyesi.


(3) Hesaplara göre varlık dağılımının görüntülenmesi



2.Varlık Geçmişi Nasıl Görüntülenir?


"Son İşlemler" bölümünün yanında bulunan, yatırma, çekim, gönderme, transfer ve diğer kayıtları görüntülemek üzere İşlem Geçmişi sayfasına gitmek için [Tümünü Görüntüle] seçeneğine tıklayın.



3.MEXC Hesapları Arasında Varlık Transferi Nasıl Yapılır?


Belirli bir piyasada işlem yapmak istiyorsanız, işleme devam etmeden önce ilgili cüzdana varlık transfer etmeniz gerekir. Örneğin, P2P aracılığıyla dijital varlıklar satın aldıysanız ve spot alım satım yapmak istiyorsanız, dijital varlıklarınızı「 İtibari Para Cüzdanı」'nızdan「Spot Cüzdanı」'nıza transfer etmeniz gerekir.


① [Transfer] seçeneğine tıklayın.


②Açılır pencerede, transfer işlemini alacağınız cüzdanı seçin ve [Transfer Et] seçeneğine tıklayın.



Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun vedikkatli bir şekilde yatırım yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.


Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.

Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
Uygulamayı İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM