Varlıklarımı Nasıl Görüntüleyebilirim?





Varlıklarınızı kolayca görüntüleyebilmeniz için bu sayfada birkaç MEXC hesabını birleştirdik: Spot hesap, vadeli işlem hesabı, itibari para hesabı ve işlem kopyalama hesabı.









①MEXC websitesi ana sayfasının sağ üst köşesinde bulunan [Cüzdan] kısmına tıklayın ve [＞] seçeneğini seçin.









②Cüzdan Özeti sayfasında, hesap durumunuzun genel bir görünümünü kontrol edebilir ve bazı hızlı işlemler gerçekleştirebilirsiniz:





(1) Hızlı işlem butonları: [Yatırma], [Çekim], [Gönder] ve [Transfer].





(2) USDT/USD cinsinden her hesabın bakiyesi.





(3) Hesaplara göre varlık dağılımının görüntülenmesi













"Son İşlemler" bölümünün yanında bulunan, yatırma, çekim, gönderme, transfer ve diğer kayıtları görüntülemek üzere İşlem Geçmişi sayfasına gitmek için [Tümünü Görüntüle] seçeneğine tıklayın.













Belirli bir piyasada işlem yapmak istiyorsanız, işleme devam etmeden önce ilgili cüzdana varlık transfer etmeniz gerekir. Örneğin, P2P aracılığıyla dijital varlıklar satın aldıysanız ve spot alım satım yapmak istiyorsanız, dijital varlıklarınızı「 İtibari Para Cüzdanı」'nızdan「Spot Cüzdanı」'nıza transfer etmeniz gerekir.





① [Transfer] seçeneğine tıklayın.





②Açılır pencerede, transfer işlemini alacağınız cüzdanı seçin ve [Transfer Et] seçeneğine tıklayın.







