Temmuz Ayı MEXC İçerik Üretici Ekibi: KOL İşe Alım Süreci





Merhaba MEXC'li,

Haziran ayındaki katılımınız için çok teşekkür ederiz. Çok sayıda yüksek kaliteli makale ve içerik aldık.

Temmuz ayında daha fazla içerik görmeyi dört gözle bekliyoruz.



Temmuz ayı etkinliği için anahtar kelimeler aşağıdaki gibidir:

MX Token

Kickstarter

Launchpad

Vadeli M-Day

Lütfen içerik bağlantınızı 30 Temmuz'a kadar Google Formu 'na ekleyin.





İçeriklerinizi en kısa sürede derleyip inceleyeceğiz. Not: Lütfen makalenizi bize göndermeden önce Google doc, blog veya Medium'a yükleyin.

Etkinlik ödül kuralları ve ayrıntıları için şu adrese göz atın : KOL İçerik Üretici Birliği Ödül Sistemi



