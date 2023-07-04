MEXC Birikim Nedir?





MEXC Birikim, MEXC tarafından sunulan bir üründür. Bu makale, yeni başlayanlar için MEXC Birikim'i açıklamayı ve bundan yararlanabilecek kullanıcı türlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.









MEXC Birikim, kullanıcıların yalnızca kripto para birimlerini staking yaparak kazanç elde etmelerini sağlayan bir hizmettir. Şubat 2023 itibarıyla hizmetin adı, kullanıcıların daha net anlaması için MEXC Birikim olarak yeniden adlandırıldı.





İki tür MEXC Birikim vardır: "Kilitli Birikim" ve "Esnek Birikim." "Kilitli Birikim"de, yatırılan varlıklar belirli bir süre boyunca kilitlenir ve bu süre boyunca kullanıcılar bu varlıkları alıp satamaz, aktaramaz veya çekemez. Bu, geleneksel bankacılıkta erken çekilmesine izin verilmeyen sabit bir mevduata benzetilebilir.





Tersine, "Esnek Birikim", kullanıcıların kripto varlıklarını istedikleri zaman almalarına, satmalarına, transfer etmelerine ve çekmelerine olanak tanır. Kullanıcılar, varlıkları MEXC cüzdanında tutarken ödüller kazanabilir. Geleneksel bankacılıkla karşılaştırıldığında, bu bir birikim hesabına benzer.





MEXC'de, MEXC Birikim'e katılma süreci staking olarak adlandırılır. Kripto para dünyasında staking, tipik olarak tokenleri tutarak ve karşılığında ödüller almak ve blok zincirindeki işlemlerin doğrulanmasına katkıda bulunmak anlamına gelir. Başlangıçta, bu yalnızca Ethereum gibi PoS (Proof of Stake) konsensüs algoritmasını kullanan tokenler için geçerliydi. Bununla birlikte, MEXC'de, PoS modelini takip etmeyen tokenler için bile staking mümkündür.









Bu hizmeti kullanmak için MEXC Web arayüzünde [Spot] seçeneğinin altından [Birikim]'i seçin.









Altında desteklenen tokenlerin bir listesinin gösterileceği [Birikim] ve [Kolay Kazanç] öğelerini göreceksiniz. [Hemen Stake Et]'e tıklayarak stake etmeye başlayın.













Aynı tokenle bile hem "Birikim" hem de "Kolay Kazanç" yapabilirsiniz. Farklılıklar, MEXC Web arayüzünde görüntülendiğinde gösterilir. Örnek olarak USDT'yi ele alalım.





"Birikim" durumunda, onay ekranı aşağıdakine benzer görünecektir. "Esnek Birikimler" ile istenildiği zaman para çekilebilmesine izin verildiği için sadece "Abonelik Tarihi" ve "Değer Tarihi" listelenir. "Abonelik Tarihi", staking aboneliğinize başladığınız gündür. Verim, yatırılan miktara bağlıdır. Genellikle daha küçük miktarlar için daha yüksek bir faiz oranı uygulanır, ancak miktar arttıkça verim düşer.









"Kolay Kazanç" ile ekran biraz farklı görünecektir. "Kolay Kazanç", "Kilitli Birikim" olduğundan, belirli bir süre boyunca para çekme işlemine izin verilmez ve bir "Geri Alma Tarihi" belirlenir. "Geri Alma Kilidinin Açılma Tarihi"ne kadar fon transferi yapamazsınız. Getiri, yatırılan miktara göre değişmez.













Günlük gelir şu şekilde hesaplanır:

Günlük gelir = Kullanıcı staking miktarı * Yıllık getiri oranı / 365

Örneğin, A Kullanıcısı 10.000 USDT stake ederse ve yıllık getiri oranı %5 ise, A Kullanıcısının günlük getirisi şu şekilde hesaplanır:

10.000 * %5 / 365 ≈ 1,37 USDT









5.1 MEXC Birikim'de hangi kriptolar destekleniyor?





MEXC tarafından sağlanan finansal ürünler altında, onlarca kripto para birimi (Bitcoin, Ethereum vb.) arasından seçim yapabilirsiniz. Detaylı listeyi buradan görüntüleyebilirsiniz.





5.2 Getiri elde etmeye nasıl başlanır?





Kripto varlıklarınızı, bir sonraki günden itibaren getirileri görüntülemeye başlayabileceğiniz DeFi ürünlerinde güvence altına almak için stake edin. Ürünler arasında farklılıklar olabilir, lütfen ayrıntılar için ilgili hüküm ve koşullara göz atın.





5.3 Kolay Kazanca katıldıktan sonra getiri döngüsü nasıl hesaplanır?





Getiriler, bir sonraki günden itibaren biriktirilecek ve her gün anlık görüntüler alınacaktır. Nihai durum üründen ürüne değişir, lütfen ürün sayfasındaki açıklamaya göz atın.





5.4 Erken çıkış yapabilir miyim? Erken çıkış yaptığımda, faiz alabilir miyim?





Esnek birikim, herhangi bir zamanda iptal edilebilecek ve getiri, birikim'den çıkılmadan önceki güne kadar hesaplanacaktır. Diğer ürünler minimum birikim süresine ulaştığında, geri almayı veya birikim'e devam etmeyi seçebilirsiniz. Nihai getiri, fiili birikim günlerine göre hesaplanacaktır ve geri alma kilidinin açılma tarihinde anaparanın kilidi açılacaktır.

MEXC Birikim, kripto para birimine yeni başlayanlar için uygun, nispeten düşük riskli bir üründür. Bir süredir atıl durumda olabilecek tokenleri artırmak için MEXC Birikimi kullanabilirsiniz.



