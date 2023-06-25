MEXC'nin Sevimli Maskotu Sizlerle!

2018'de kurulmasından bu yana MEXC, piyasaya öncülük etme, aktif olarak yenilikler yapma, müşterilere daha güvenli ve daha verimli bir alım satım deneyimi sunma konusunda daima kararlı olmuştur. Beş yıl içinde, kullanıcılarından aldığı destek sayesinde MEXC, "küçük bir şirket" iken, dünya çapında 170 ülke ve bölgeden on milyonlarca kullanıcıya hizmet sunan "büyük bir platform" haline gelmiştir.





Beş yıllık piyasa deneyiminde, MEXC, "güvenlik, profesyonellik, açık görüşlülük ve hoşgörü" ilkelerini benimsemiş, marka konseptini daha sezgisel ve üç boyutlu bir şekilde ifade etmeyi hedeflemiş ve bu nedenle kuruluşunun beşinci yıl dönümünde yepyeni ve sevimli maskotunu kullanıcılarına tanıtmıştır.





MEXC maskotu, Mayıs 2023 doğumludur. Boğa burcunun tüm özelliklerini taşır. Sıcakkanlı, arkadaş canlısı, neşeli ve esprili bir kişiliğe, yenilikçi, girişimci ve aktif bir keşif ruhuna sahiptir. MEXC maskotunun tasarımı MEXC logosundan esinlenilmiştir. Gövdesi "üçgen" şeklindedir. Rengi, MEXC'nin 5. yıl dönümünde geçtiği yeni marka rengi olan "Okyanus Mavisi" ve minimalist "Teknik Beyaz" olarak tasarlanmıştır.





MEXC maskotunun çeşitli anlamları vardır. Görselden anlaşıldığı gibi "üçgen" şekli, doğadaki en kararlı şekil ve yapıdır. MEXC'nin güvenliğini ve profesyonelliğini simgeleyen güvenilirlik ve kararlılık özelliklerine sahiptir. "Okyanus Mavisi" okyanusun mavi rengini ifade eder. Dünyadaki, tüm nehirler okyanuslara bağlıdır. Bu da MEXC'nin açık görüşlü ve hoşgörülü oluşunu temsil eder. "Teknik Beyaz", fütüristik duyguyu vurgular ve MEXC'nin yenilikçiliğini ve gelişim duygusunu ifade eder.





MEXC maskotu, MEXC'nin marka konseptini iyi bir şekilde bütünleştirir. MEXC kullanıcılarına, blok zinciri endüstrisi ve piyasa trendleri hakkında temel bilgiler sunar. Ayrıca maskot, MEXC etkinlikleri ve popüler listelemeler gibi resmi MEXC duyurularını yayınlamak için bir marka elçisi olarak da hizmet verir. Maskot, küresel MEXC kullanıcılarıyla dostane ve yakın bir iletişim kurarak, MEXC'lilere yüksek değer ve kalitede bilgiler sunar.







