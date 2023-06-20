







Otomatik marjin ekleme, yatırımcıların likidasyonu önlemek için izole marjin pozisyonlarına otomatik olarak marjin eklemesine izin veren bir özelliktir. Otomatik marjin ekleme özelliği etkinleştirildiğinde, kullanılabilir marjininiz likidasyonu önlemek için pozisyonlarınıza otomatik olarak eklenecektir.





Her seferinde otomatik olarak eklenen marjin miktarı, pozisyonun sürdürme marjınine karşılık gelir. Kullanılabilir marjinin yetersiz olması durumunda, tercih edilen bir yöntem olarak kullanıcının emri iptal edilerek belirli bir miktar marjin serbest bırakılır ve kalan kullanılabilir marjin, pozisyon marjinine eklenir. Marjin eklendiğinde, likidasyon fiyatı adil fiyattan daha fazla değişkenlik gösterecektir.













Her bir otomatik marjin eklemenin miktarı = Açılış Fiyatı x Miktar x Büyüklük x Sürdürme Marjini Oranı









Her bir otomatik marjin eklemenin miktarı = Miktar x Büyüklük x Sürdürme Marjini Oranı / Açılış Fiyatı









Yatırımcı, Long 5.000 birim 10x kaldıraçlı ve 18.000 USDT fiyatıyla BTC/USDT sürekli vadeli işlemi yapmış olsun. Tahmini likidasyon fiyatı 16.270,96 USDT olarak hesaplanır. Yatırımcının sahip olduğu kullanılabilir marjin 50 USDT'dir.





Adil fiyat, likidasyon fiyatı olan 16.288,98 likidasyon fiyatına düşerse, likidasyonu önlemek için otomatik marjin ekleme devreye girer. Yukarıdaki otomatik marjin ekleme formülüne göre eklenen marjin miktarı 36 USDT olarak hesaplanır ve yeni likidasyon fiyatı 16.188 USDT olur. Böylece kullanıcı pozisyonlarının likidasyonu önlenmiş olur.





BTC/USDT'nin fiyatı düşmeye devam ederse ve 16.188 USDT olan yeni likidasyon fiyatına ulaşırsa, otomatik marjin ekleme süreci yeniden gerçekleşecektir. Bu sefer, yalnızca kalan mevcut marjin olan 14 USDT eklenebilecektir. Eklenecek marjin miktarı kullanılabilir bakiyeden düşükse, marjin her zamanki gibi eklenebilir. Aksi takdirde, kullanılabilir marjinin kalan 14 USDT'si eklenecek ve yeni tahmini likidasyon fiyatı hesaplanacaktır.









Likidasyon tetiklendiğinde, sistem likidasyonun gerçekleşmesini önlemek ve daha fazla marjini serbest bırakmak için öncelikle tüm işleme alınmayan emirleri iptal eder.





Otomatik marjin ekleme yalnızca izole marjin modunda kullanılabilir. Çapraz marjin modunu desteklemez.