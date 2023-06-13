ICO'ların Temel Bilgileri

ICO, İngilizce "Initial Coin Offering" teriminin kısaltmasıdır ve "İlk Coin Arzı" anlamına gelmektedir.Kripto geliştiricilerin fon toplama ve yatırımcılara yeni token dağıtma yollarından biridir. Bu makale, ICO'lara yeni başlayanlar için bir kılavuz niteliğindedir.





Kripto şirketleri ve bireyler, fon toplamak, yeni tokenler piyasaya sürmek ve yatırımcılarla kripto varlıkları takas etmek için ilk coin arzını(ICO'lar) kullanırlar. Bu yatırımcılar, yeni arz edilen tokenleri alarak geliştiricilerden çeşitli avantajlar elde edebilirler. Elde edilen tokenler bir kripto para borsasında listelenirse, artan likidite değer artışı sağlayarak ICO'ları yatırımcılar için özellikle çekici hale getirebilir.





Her ne kadar ICO'lara katılmak için yatırım eşiği düşük olsa da, her yatırımcının olabildiğince fazla bilgi toplaması ve yatırım kararlarını akıllıca vermesi önemlidir. Tek amacı yatırım sermayesi toplamak ve ortadan kaybolmak olan hileli ICO'lara karşı kendinizi korumak için durum tespiti yapmalısınız. Yatırımcılar, token arz eden kuruluş tarafından sağlanan bilgilere ek olarak, bir ICO'nun güvenilirliğini değerlendirmek için çeşitli platformlarda (Twitter, Telegram vb.) kendi araştırmalarını yapmalıdırlar.





ICO katılımının kesin yöntemi projeye bağlı olarak değişir, ancak genel olarak aşağıdaki gibidir:

Piyasaya arz edenler tarafından internette yayınlanan token bilgilerini (whitepaper vb.) kontrol edin ve bağımsız kaynaklardan bilgi topladıktan sonra, ICO'nun geçerli ve yatırım yapmaya değer olup olmadığına karar verin. ICO'ya katılmak için gerekli kripto para miktarını güvence altına alın. Kripto para birimini, talimatlarına göre arz eden kuruluşa aktarın. ICO için aktarılan miktara eş değer tokenleri alın. Bundan sonra, elde ettiğiniz token bir kripto para borsasında listeleniyorsa, borsada o tokeni alıp satabileceksiniz.





IPO'lar (Halka Arz) genellikle ICO'larla karşılaştırılır. IPO İlk Halka Arz anlamına gelir, bir şirketin fon toplamak için menkul kıymetler borsası aracılığıyla halka açık ilk hisse satışıdır. ICO'larda, token arz eden kuruluş, token satarak fon toplar. Buna karşılık, şirketler IPO'larda hisse satışı yoluyla fon toplar.

İlk bakışta benzer gibi görünseler de, ICO'lara ve IPO'lara katılan yatırımcıların sahip oldukları haklarda önemli farklılıklar vardır. IPO'arda, hisse satın alan yatırımcılar oy hakkı kazanarak, sahip oldukları hisse sayısına göre şirketin karar alma sürecine katılmalarını sağlar. ICO'larda, yatırımcılar tipik olarak edindikleri tokenlerle belirli bir şirketin karar alma süreçlerine katılma yeteneğine sahip değildir. Genellikle, yatırımcılar bu tokenleri, token piyasaya süren kuruluş tarafından sağlanan hizmetlere veya ürünlere erişmek için kullanabilirler.

Ayrıca, IPO işlemlerine ilişkin prosedürler düzenleyici kurumlar ve menkul kıymetler borsaları tarafından belirlenir. Öte yandan, ICO'lar daha az düzenlemeye tabidir ve bunun yerine farklı ülkelerin politikalarına tabidir. Sonuç olarak, IPO'larla ilgili maliyetler genellikle ICO'lardan önemli ölçüde daha yüksektir.

Bugün, token tabanlı kaynak geliştirme yöntemleri ICO'larla sınırlı değildir. IEO'lar ve IDO'lar da vardır.

İlk Borsa Arzı anlamına gelen IEO, tipik olarak borsanın inceleme sürecine tabi olan belirli kripto para borsaları aracılığıyla tokenlerin verilmesini ifade eder. Kullanıcılar halihazırda kullanmakta oldukları borsada yeni tokenler edinebilirler.

Başka bir yöntem, merkezi borsalar (CEX) yerine merkeziyetsiz borsaları (DEX) kullanır. Bu yöntem, IDO olarak adlandırılır. IDO, İlk DEX Arzı anlamına gelir, bir IDO'da satılan tokenlerin en başından itibaren merkeziyetsiz bir borsada (DEX) listelendiği ve yatırımcıların bunları hemen alıp satmasına izin verilen bir platformdur.

*Bu makale, ICO'lar hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır ve ICO'ların onaylandığını veya belirli kripto para birimlerine yatırım yapılması tavsiyesi niteliği taşımaz.