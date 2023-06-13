Harcanmamış İşlem Çıktısı (UTXO) Nedir?

Blok zinciri teknolojisinin özü, merkeziyetsiz, dağıtılmış bir defter veritabanıdır. Peki, bir "blok zinciri defteri" hesapları nasıl takip eder? Mevcut blok zinciri projelerinde iki ana hesaplama yöntemi vardır. Biri Ethereum tarafından temsil edilen hesap bakiyesi modeli, diğeri ise Bitcoin tarafından temsil edilen Harcanmamış İşlem Çıktısı (UTXO) modelidir. UTXO hakkında net bir anlayışa sahip olmak, Bitcoin hesaplamasının arkasındaki mantığı anlamanıza yardımcı olabilir.





Bir Bitcoin işlemi tipik olarak iki bölümden oluşur: ① İşlem Çıktıları ve ② İşlem Girdileri. Bir sonraki işlem tarafından harcanmayan çıktılara Harcanmayan İşlem Çıktıları (UTXO'lar) denir. Girdiler, ana işlemin çıktıları tarafından sağlanır, yani mevcut UTXO'lar tüketilerek yeni UTXO'lar oluşturulur. Fakat, tüm işlemlerin ana işlemleri yoktur, ancak her zaman orijinal bir kaynak vardır.





Orijinal kaynağa, madenciler için ödül olarak yeni Bitcoin'ler oluşturan CoinBase işlemi denir. Madencilerin kurduğu özel işlemler olarak anlaşılabilir. CoinBase işlemlerinin girdileri yoktur, ancak bir veya birden çok çıktı üretebilirler. Herhangi bir işlem, girdiler aracılığıyla her zaman CoinBase işlemine kadar izlenebilir. CoinBase işlemlerinin özel durumu dışında, diğer tüm işlemlerin ana işlemin çıktılarından türetilen girdileri vardır.





Daha iyi anlamak için bir örnek ele alalım. Bugün Mehmet'e, Canberk'in 1 BTC, Rıza'nın da 2 BTC verdiğini varsayalım. Bu iki Bitcoin işlemi (toplam 3 BTC) Mehmet'e gönderilir ve Harcanmamış İşlem Çıktıları (UTXO'lar) olarak bilinir. İleriki zamanlarda, Mehmet başkalarına transfer yaptığında girdi olarak kullanılabilirler. Daha fazla ayrıntı için lütfen bu içeriğin sonundaki görseli inceleyin.





Şimdi, Mehmet, Rıza'ya 3 BTC transfer etmek istiyorsa, bu işlem için girdi olarak toplamda tam 3 BTC olan iki UTXO'yu kullanması gerekir. Mehmet'in bu 3 BTC'yi bundan önce bir başkasına göndermesini önlemek için (çifte harcama saldırısı olarak bilinir), madencilerin önceki bloklardaki başka hiçbir işlemin bu UTXO'yu kullanmadığını doğrulaması gerekir. Çıktı zaten harcanmışsa madenci işlemi reddeder. Bu nedenle, transfer yaparken adreslerin doğrulanması ve yanlış girilmesinden kaçınılması esastır.





UTXO modelini kullanan kriptolar için, kullanıcılar, yanlış bir sözleşme adresi girmeleri durumunda büyük olasılıkla kriptolarını kurtaramazlar. Bunun nedeni, UTXO'nun giden durum hakkında ek bilgi depolamamasıdır ve bir kripto transfer işlemi tamamlandıktan sonra karşılık gelen UTXO artık veritabanında bulunmaz. Bu, varsayılan olarak sistemin kriptoları zaten harcadığınızı varsaydığı ve bu işlemin geri alınamayacağı anlamına gelir. Ek olarak, uyumsuz bir sözleşme adresi yanlış bir girdiye neden olacak ve alıcının kriptoları düzgün bir şekilde almasını imkansız hale getirecektir. Bu nedenle, kriptoların kurtarılamaz olması muhtemeldir.





Hesap modelinden farklı olarak, UTXO'nun işlem sonuçları veya hesap varlıkları yerine işlem aksiyonlarını kaydetmeye odaklandığı açıktır. Hesap varlıklarının hesaplanması, blok zinciri taranarak ve kullanıcıya ait tüm UTXO'lar toplanarak yapılır. Bitcoin işlemlerinin merkezi olarak UTXO'nun güvenlik, gizlilik ve ölçeklenebilirlik gibi avantajları vardır, bu nedenle birçok blok zinciri projesi UTXO'yu temel işlem çerçevesi olarak benimser.

MEXC'de listelenen aşağıdaki kripto birimleri UTXO modelini kullanır:

ada, ae, avax-xchain, bch, bcha, kiriş, bhd, bsv, btc, btcv, btm, btm2, chia, ckb, dash, doge, firo, hc, hns, hidra, ioex, KAS (KASPA), lbc , lbtc, ltc, kütle, pac, plc, psl, qtum, rvn, sc, sys, ut, wit, xrd, xvg, zel, zen.

MEXC, transfer hataları olması durumunda yukarıdaki kripto birimlerinin kurtarılması konusunda yardım sağlayamaz. Lütfen para yatırırken doğru yatırma adresini girdiğinizden emin olun.