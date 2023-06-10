İyimser Rollup: Teknik Analiz

Rollup, zincir dışı işlemleri işleyerek Ethereum'un saniye başına işlem sayısını artırmayı amaçlayan Ethereum Katman 2 için bir ölçeklenebilirlik çözümüdür. İyimser Rollup, adından da anlaşılacağı gibi, iyimser bir mekanizma kullanır. İyimser Rollup, Katman 2'deki tüm işlemlerin geçerli olduğunu varsayar ve birden çok işlemi Ethereum'a tek bir gönderimde sıkıştırır. Gönderimden sonra, zincirdeki herhangi bir kullanıcının işlemlerin gerçekliğini sorgulayabileceği bir haftalık bir süre vardır. Durum güncellemesi sırasında sahtekarlık tespit edilirse, bunu sorgulayan kişi bir ödül alabilir. Şüphesiz İyimser Rollup, Ethereum Katman 2 için en pratik ve yenilikçi çözümdür ve teknik detayları daha fazla araştırmayı kesinlikle hak eder. Bu içerik, İyimser Rollup'ın uygulama ayrıntılarının kısa bir analizini sağlayacak ve teknik ilkelerini inceleyecektir.









İyimser Rollup Katman 2'de, kullanıcı işlemleri İyimser Rollup düğümlerinin operatörlerine gönderilir. Bu düğümler, işlemlerin toplanmasından ve doğrulanmasından sorumlu "doğrulayıcılar" ve "toplayıcılar" olarak hareket eder. Birden çok işlemin verilerini tek bir işlemde sıkıştırırlar ve sıkıştırmadan sonra diğer tüm işlemler gibi Ethereum Katman 1'in işlem havuzuna girerler. Son olarak, düğümler işlemleri alır, işler ve blokları Ethereum blok zincirinde yayınlar. Herkes İyimser Rollup düğümü olabilir, ancak Hisse İspatı (PoS) mekanizmasına benzer şekilde, düğümlerin bütünlüklerinin bir garantisi olarak Ethereum ağına bir güvenlik depozitosu sağlaması gerekir.





Blok gönderimi sırasında, düğümler durum geçişlerinin meşruiyetini doğrulamaz. Ancak, blok için bir haftalık "sahtekarlık ispatı" sorgulama süresi sağlarlar. Bu süre zarfında hiçbir düğüm veya kullanıcı bloğun meşruiyetine itiraz etmezse, blok onaylanır. Başarılı bir "sahtekarlık ispatı" sorgulaması yapılırsa, bloğu yayınlayan düğüm güvenlik depozitosunu kaybeder. Hileli davranışın tespit edilmesini teşvik etmek için, alınan depozito, sahtekarlığı başarıyla kanıtlayan kullanıcıya verilir. Bu yaklaşım sayesinde İyimser Rollup, düğümlerin dürüstlüğünü ve güvenilirliğini sağlamak için kriptografik ekonominin teşvik edici önlemlerini kullanır.









ETH göndermek gibi normal bir Ethereum işlemi, genellikle yaklaşık 110 bayt tüketir. Ancak, İyimser Rollup'ta ETH göndermek yalnızca yaklaşık 12 bayt tüketir. Bunu başarmak için İyimser Rollup, daha basit gelişmiş kodlama teknikleri kullanır.





İyimser Rollup Katman 2 işlemlerinde, nonce (Yalnızca Bir Kez Kullanılan Sayı) tamamen atlanır ve bunun yerine ön durumdan kurtarılır. Gas fiyatı ve Gas gibi gasla ilgili bilgiler, Katman 2 işlemlerinden çıkarılır. "Kime" ve "Kimden" alanları artık Ethereum adresleri gerektirmez; bunun yerine, dizinlerin adreslere eşlenmesini depolamak için duruma bir alt ağaç eklenir. Değer, transferler için yalnızca 3 basamak gerektiren bilimsel gösterim kullanılarak saklanabilir. İmzalara gelince, bir toplu iş içindeki işlemler, BLS toplu imzaları kullanılarak toplanabilir ve böylece her bir işlem imzası için depolama tüketimi azaltılır. Bu toplu imza, tüm ileti ve gönderen kümesini toplu olarak kontrol edebilir. Ek olarak, bu işlem verileri, nispeten düşük bir gas maliyetine sahip olan zincir üzerindeki Calldata alanında depolanır.





Yüklenen veriler yalnızca yukarıda belirtilen işlem verilerini ve içeriğini değil, aynı zamanda toplu işlemlerden önceki ve sonraki Merkle ağacı kökünü de içerir (hesap, bakiye ve sözleşme kodu gibi durum verileri dahil, dolayısıyla durum kökü olarak bilinir). Ayrıca, durum geçişlerinin meşruiyetini kanıtlamak (veya doğrulamak) için kullanılan verileri de içerir. Bu sıkıştırma teknikleri, İyimser Rollup kullanarak ölçeklenebilirlik elde etmek için çok önemlidir. Şu anda, sıkıştırmadan sonra İyimser Rollup, Ethereum'dan 30 kat daha yüksek verim sağlayabilmektedir.









İyimser Rollup, Ethereum Katman 1'de Rollup sözleşmesi adı verilen özel bir akıllı sözleşme kullanır. Bu sözleşme, kullanıcı bakiyelerini izleme, yatırma işlemleri, çekme işlemleri ve anlaşmazlık çözümü dahil olmak üzere Rollup durumunu yönetmekten sorumludur. İyimser Rollup'ta, işlemler zincir dışı düğümler tarafından toplanır ve bir araya getirilir. Birden fazla işlem bir "Rollup bloğu" halinde paketlenir. Bu blok, işlem içeriğini ve yeni hesap durumunun Merkle ağacı kökünü içerir.





Daha sonra düğümler, toplanan verileri Ethereum üzerinde calldata olarak yayınlar. Calldata, dahili depolamaya benzer şekilde, akıllı sözleşmelerde değiştirilemez ve kalıcı olmayan bir alandır. Blok zinciri geçmiş günlüğünün bir parçası olarak calldata, Ethereum durumunun bir parçası olarak saklanmaz. Calldata, Ethereum durumunun herhangi bir bölümünü içermediğinden, calldata kullanarak verileri zincir üzerinde depolamak daha uygun maliyetlidir.









Daha önce de belirtildiği gibi, yüklenen veriler sadece işlem içeriğini değil aynı zamanda işlem öncesi ve sonrası Merkle ağacı kökünü de içerir. Merkle ağaç kökü, hesaplar, bakiyeler, sözleşme kodları vb. dahil olmak üzere herhangi bir zamanda İyimser Rollup durumunu temsil eder. Aynı zamanda "durum ağacı" olarak da bilinir ve İyimser Rollup durumunun kuruluş biçimi olarak hizmet eder. Merkle ağacının yaprak düğümleri hesap durumlarını temsil eder ve kök düğüm, son değeri temsil eder. İyimser Rollup'ın Katman 2 işlemlerindeki değişiklikler, hesap durumlarında yapılan güncellemelerle sonuçlanır ve bu da yaprak düğümlerin bilgilerini etkiler ve sonuçta kök hash değerinde değişikliklere yol açar. Katman 2 operatörü, toplu işlemler gerçekleşmeden önce ve sonra kök karma değerlerini kaydederek Katman 2 hesaplarının durum ağacını yerel olarak tutar ve toplu işlemleri yüklerken bu kök karma değerini karşıya yükler.





Bu Merkle ağacı kökü (durum kökü), Rollup'ın en son durumuna başvurur, karma işlemine tabi tutulur ve Rollup sözleşmesinde depolanır. Zincir üzerindeki her durum geçişi, yeni bir Rollup durumu oluşturur ve düğümler, yeni durum kökünü hesaplayarak bu durumu gönderir.





Düğümler bir blok yayınladığında, hem eski durum kökünü hem de yeni durum kökünü göndermeleri gerekir. Eski durum kökü, zincir üstü sözleşmedeki mevcut durum köküyle eşleşirse, ikincisi atılır ve yeni durum kökü ile değiştirilir. Düğümlerin ayrıca işlem grubu için Merkle ağacı kökünü göndermesi gerekir. Bu, herkesin bir Merkle ağacı kanıtı sağlayarak işlemlerin bloğa dahil edildiğini kanıtlamasına olanak tanır. Merkle ağacı kökü, İyimser Rollup'taki durum değişikliklerini kanıtlamak için çok önemlidir.









İyimser Rollup, herkesin işlem bilgilerini ve durum geçiş bilgilerini sağlamasına ve geçerlilik ispatı sağlamadan bloklar yayınlamasına olanak tanır. İyimser Rollup, Ethereum blok zincirinin güvenliğini sağlamak için kullanıcıların bloklar (durum geçişleri ve diğer bilgiler dahil) hakkında şüphelerini dile getirebileceği bir haftalık bir pencere oluşturur.





Birisi şüphe uyandırırsa, İyimser Rollup protokolü sahtekarlığa karşı korumalı hesaplamayı başlatır. Zincirde durum geçişleriyle sonuçlanan işlemler tekrar oynatılarak yeni bir durum kökü hesaplanır. Bu hesaplanan durum kökü daha sonra sıralayıcı tarafından önerilen durum kökü ile karşılaştırılır. Diğer düğümler veya kullanıcılar, son blok durumu ile düğüm tarafından önerilen durum arasında bir tutarsızlık keşfederse, sahtekarlık ispatı sorgulaması başarılı olur ve durum geçişi iptal edilir. Aynı zamanda, sorgulanan düğüm cezalandırılır, tahvillerine el konulur ve sorgulayan kişiye verilir.





Sahtekarlığı tespit etmek için Ethereum'da işlemlerin yeniden yürütülmesi, bireysel işlemler için durum taahhütlerinin yayınlanmasını ve zincir üzerinde yayınlanması gereken verilerin eklenmesini gerektirir. Yeniden oynatma işlemleri ayrıca önemli miktarda gas maliyetine neden olur. Şu anda İyimser Rollup için ispat süresi bir haftadır, ancak sermaye verimliliği endişeleri nedeniyle topluluk aktif olarak ispat süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağını tartışmaktadır.









İyimser Rollup, yalnızca Ethereum'un ölçeklenebilirliğini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda Ethereum akıllı sözleşmelerinin tüm işlevselliğini Katman 2 çerçevesine dahil ederek, dApp'lerin geliştirilmesi ve dağıtılması için Turing-bütünlüklü OVM sanal makinesi sağlar.





OVM sanal makinesi, Ethereum EVM sanal makinesiyle tamamen uyumlu ve Katman 2 sistemleri için tasarlanmış, tüm özelliklere sahip bir yürütme ortamıdır. OVM sanal makinesi ile geliştiriciler, Rollup zincirindeki tüm Ethereum zincir üstü işlemlerini gerçekleştirebilir ve API'ler aracılığıyla blok zinciri ile etkileşime girebilir. Ek olarak, OVM sanal makinesi, dApp'leri Katman 2'ye taşıma sürecini basitleştirir. Proje ekipleri, çeşitli Katman 2 ölçeklendirme çözümlerini dağıtmak yerine OVM ile kolayca entegre olabilir ve çeşitli Katman 2 yapılarını kullanabilir.









İyimser Rollup protokolüne dayalı olarak geliştirilmiş iki Katman 2 ağı vardır: Optimism ve Arbitrum. Şu anda, Optimism ve Arbitrum, Ethereum alanındaki en büyük Katman 2 ekosistemleridir, toplam kilitli değeri 4 milyar dolardır ve hala önemli bir büyüme yaşamaktadırlar. UniSwap, SushiSwap ve diğerleri gibi birçok tanınmış proje de İyimser Rollup kampına katıldı.





Ancak İyimser Rollup, sahadaki tek oyuncu değildir ve ZK Rollup ile rekabet halindedir. Daha önce bahsedildiği gibi, İyimser Rollup, sistemin işlem verilerinin doğruluğuna iyimser bir şekilde inandığı ve sahtekarlık mücadelelerinin ekonomik mantığı aracılığıyla işlemin geçerliliğini sağladığı sahtekarlık ispatlarına dayanır. Öte yandan ZK Rollup, zincir dışı işlemlerin gruplar halinde işlendiği ve her bir işlem grubunun gerçekliğini doğrulamak için kriptografik geçerlilik ispatlarının oluşturulduğu sıfır bilgi ispatlarına dayalı bir ölçeklenebilirlik çözümüdür. Birinin diğerine üstünlüğü, uzun bir süre boyunca yapılacak daha fazla inceleme gerektirir.