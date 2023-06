Ethereum'un Gelişiminin Kısa Tarihi

Tüm büyük yenilikler, sorunları çözme ihtiyacından kaynaklanır ve bu kaide, Bitcoin ve Ethereum için de geçerlidir. Bir grup öncü, Bitcoin sisteminin temelinde yatan teknolojinin önemli etkilerini fark ettiğinde, kripto para birimi uygulamasını basit ödemeler ve transferlerin ötesinde keşfetmeye ve genişletmeye başladılar.





Geliştiricilere iki seçenek sunuldu. İlk seçenek, Bitcoin protokolünün üzerine inşa etmekti. Bununla birlikte, Bitcoin ağının birçok sınırlaması bulunuyordu. Bugün bile sistem büyük ölçüde esnek olmayan bir karaktere sahip. Sınırlı değişkenlere ve işlem türlerine dayalı olarak farklı alanlarda yeni uygulamalar oluşturmak, halka açık bir blok zinciri olmanın avantajlarından tam olarak yararlanmayı zorlaştırdı.





İkinci seçenek, Bitcoin'den farklı yeni bir blok zinciri ağı oluşturmaktı. Bu, Litecoin veya Dogecoin durumunda olduğu gibi kod parametrelerini değiştirmek kadar basit değildi. Sıfırdan yeni bir altyapı, farklı bir blok zinciri ağı oluşturmayı gerektiriyordu.









2013'ün sonlarında, Bitcoin meraklısı ve artık kripto topluluğunda "V Tanrısı" olarak bilinen Vitalik Buterin, Ethereum Whitepaper 'ını yayınladı. Kısa bir süre sonra, şimdi Polkadot'un kurucusu olan Gavin Wood, kurucu ortak olarak Ethereum'a katıldı.





Ethereum'un kurucuları, onu diğer geliştiriciler için güvenli ve programlanabilir bir ortam sağlayacak evrensel bir bilgi işlem platformu olarak hayal ettiler. Geliştiricilerin kendi mutabakat algoritmalarını, eşler arası ağları ve diğer temel protokolleri oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçladılar. Bunun yerine geliştiriciler, istedikleri merkeziyetsiz uygulamaları doğrudan Ethereum platformunda oluşturabilirlerdi.





Ethereum'un kurucu ekibi, Ethereum'un teorik konseptini gerçeğe dönüştürmek için bir yıldan fazla zaman harcadı. 30 Temmuz 2015'te, ilk Ethereum bloğu başarıyla çıkarıldı ve Ethereum'un resmi lansmanı ve küresel bir bilgisayar olma yolculuğunun başlangıcı oldu.









Bitcoin'in ortaya çıkışı, belirli sorunlara özel çözümler sağlayan, merkezi güven sorunlarını çözmek için teknolojik bir çözüm olarak kabul edilir. İyi gelişmiş, merkeziyetsiz bir finansal dağıtım ve ödeme ağıdır.





Öte yandan Ethereum, çeşitli uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış genel amaçlı bir blok zinciridir. Tüm geliştiricilere güvenli ve programlanabilir bir geliştirme ortamı sunarak iş yükünü ve alt düzey geliştirmeyle ilişkili teknik engelleri azaltır. Akıllı sözleşme kavramı, Ethereum'u Bitcoin'den ayıran en önemli özelliktir.









Ethereum üzerindeki akıllı sözleşmeler, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) üzerinde deterministik bir şekilde çalışan ve değiştirilemeyen programlar olarak anlaşılabilir. Bir akıllı sözleşme başarıyla uygulandıktan sonra kodu değiştirilemez.





Akıllı sözleşmeler yalnızca bir işlem tarafından çağrıldıklarında işleme alınır. Akıllı sözleşmeyi çağıran hiçbir işlem olmadığında, bekleme durumunda kalır ve herhangi bir "arka planda otomatik işleme alma" bulunmaz.





Akıllı sözleşmeleri daha iyi anlamak için bunları ATM makineleri gibi düşünebilirsiniz. Bir ATM makinesi üretildikten sonra işlevi değiştirilemez. Sadece bir banka kartı taktığınızda ve bir para çekme komutu girdiğinizde çalışmaya başlar. Herhangi bir kullanıcı girişi olmadan otomatik olarak çalışmaz. Akıllı sözleşmelerde "akıllı" terimi kullanılsa da yapay zeka ile ilişkilendirilen zeka düzeyine sahip değildirler.









Ethereum Sanal Makinesi (EVM), Ethereum protokolünün ve özel işlemlerinin merkezinde yer alır. Akıllı sözleşmeleri dağıtmak ve yürütmek için kullanılan bir hesaplama motorudur. Ethereum ekosisteminde, özel anahtarları içeren kullanıcı kontrollü transfer işlemleri dışında hemen hemen tüm durum güncelleme işlemleri EVM tarafından yürütülür.









Akıllı telefonlarımızda sıklıkla kullandığımız yazılımlara "uygulama", blok zinciri üzerinde kurulan uygulamalara ise "DApp" adı verilir. "D" harfi "decentralization", yani "merkeziyetsiz" anlamına gelir.





Geleneksel merkezi mimarilerle karşılaştırıldığında, DApp'ler aşağıdaki avantajlara sahiptir:





Kod Şeffaflığı: Açık kaynak kodu ağdaki herkese açıktır ve kod yalan söylemez. Herkes kodu inceleyebilir. Ancak bu, bilgisayar korsanlarına da bir fırsat verir. Kodunuzda güvenlik açıkları varsa, önemli miktarda varlık kaybetme olasılığınız bulunur.





Sansür Direnci: Bir DApp başarıyla dağıtıldığında herhangi bir müdahale olmaksızın çalışır. Ağda, kullanıcıların işlem göndermesini, DApp'leri dağıtmasını veya blok zincirindeki verilere erişmesini engelleyebilecek hiçbir kişi veya kuruluş bulunmaz.





Gizlilik: Kullanıcıların DApp'leri dağıtmak veya DApp'lerle etkileşimde bulunmak için gerçek dünya kimliklerini kullanmasına gerek yoktur.





Veri Bütünlüğü: Kriptografik ilkellerin kullanımı nedeniyle, blok zincirinde depolanan veriler değiştirilemez. Kötü niyetli kişiler, önceden onaylanmış işlemleri veya diğer verileri taklit edemez.









Ethereum'un erken gelişimi dört ana aşamaya ayrılır: Frontier, Homestead, Metropolis ve Serenity. Şu anda Ethereum, Proof of Work'ten (PoW) Proof of Stake'e (PoS) geçişiyle mutabakat algoritmasının son aşamasına girmiştir.





Geçen yıl Paris'teki ETHCC konferansında Vitalik Buterin, Ethereum geliştiricilerinin beş uzun vadeli aşamadan geçeceğini duyurdu: The Merge, The Surge, The Verge, The Purge ve The Splurge.





İlk aşama olan The Merge, Ethereum ana ağının Beacon Chain ile birleşmesi ve bu yılın Nisan ayı ortasında Şanghay'da bir yükseltme geçirmesiyle tamamlandı. Doğrulayıcıların stake ettiği ETH artık çekilebilir hale geldi. Bu beş temel aşamanın tamamlanmasından sonra, Ethereum'un saniyede 100.000 işlem (TPS) gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu, gelecekte blok zinciri teknolojisinin yaygın ticari kullanımının temelini oluşturacaktır.









Ethereum'un gelişimi bir takım zorluklar çerçevesinde olmuştur. Bugün bile, DAO olayında sert çatallanma uygulama kararı hala tartışılmaya değer bir konudur.





DAO, Ethereum'un token deneyindeki en eski projelerden biriydi. Katılımcıların ETH'yi DAO tokenleriyle takas etmesi ve ardından finansman ihtiyacı olan projelere oy vermesi gerekiyordu. Kâr elde ettikten sonra, DAO tokenlerini tekrar ETH'ye çevirebiliyorlardı.





Ortaya çıkan kayıplara yanıt olarak, Ethereum topluluğu varlıkların güvenliğini korumak ve çalınan fonları geri almak için bir sert çatallanma yolu seçti. Ancak ekosistem içindeki bir grup, bu eylemin blok zincirinin değişmezlik ilkesiyle çeliştiğine inanıyordu ve orijinal zincirin kullanılmasını destekliyordu. Orijinal zincir artık Ethereum Classic (ETC) olarak bilinirken, sert çatallanma sonrasındaki yeni zincir bildiğimiz mevcut Ethereum'dur.









Bu yıl, Ethereum'un 10. yıldönümü kutlanıyor. Ethereum, haklı olarak dünya bilgisayarlarının ve halka açık blok zincirlerinin lideri olarak yerini aldı. Ethereum'un 10 yıllık yolculuğuna dönüp baktığımızda, bizi blok zinciri 2.0 çağına taşıdığını ve endüstri gelişimi ve evriminin ön saflarında yer almaya devam ettiğini görüyoruz.