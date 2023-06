DAO Nedir?

DAO, Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (Decentralized Autonomous Organization) anlamına gelir ve bir yöneticiye ihtiyaç duymadan proje yürütebilen organizasyonları ifade eder. Bu içeriğimizde, yeni başlayanlar için DAO kavramından bahsedeceğiz.

Bir DAO'nun "merkeziyetsiz" olması ne anlama gelir? Şirketler ve hükümetler gibi kuruluşların genellikle yöneticileri bulunur ve bu kuruluşlar hiyerarşik bir yapıya sahiptirler. Alt düzey üyeler, üst düzey yetkililerin karar verme süreçlerine göre hareket ederler. Bu tür kuruluşlarda karar verme yetkisi, merkezi bir yapı olarak nitelendirilebilecek olan "yöneticiler" elinde toplanmıştır.

Ancak DAO'larda genellikle temsilci veya yönetici bulunmaz. Karar verme süreci, "yönetim tokenlerine" sahip kişiler tarafından uygulanır. Bu tokenleri elinde bulunduran herkes, kuruluşun karar verme sürecine ilişkin oylamaya katılabilir.

"Merkeziyetsiz" kavramı, karar verme yetkisinin belirli yöneticilerle sınırlı olmadığını belirtmek için kullanılır. Hissedarların hisselerine göre oy kullanabildiği geleneksel bir şirkette olduğu gibi, kuruluşlar kısmen merkeziyetsizleştirilebilirken, şirketin fiili işleyişine dahil olan yöneticilerin ve çalışanların etkisi genellikle hissedar kararlarından daha ağır basar. Sonuç olarak, hisseler yoluyla karar verme teoride merkeziyetsiz olsa da, pratikte daha çok merkezi olma eğilimindedir.

DAO'ların ise geleneksel kuruluşlarda tipik olarak bulunan yöneticileri, görevlileri veya çalışanları bulunmaz. Bu nedenle, DAO'ların geleneksel kuruluşlarda imkansız olan bir merkeziyetsiz karar verme düzeyine ulaşması beklenir.

DAO'ların bir başka özelliği de otonom, yani özerk olmalarıdır. Özerklik, genellikle başkaları tarafından kontrol edilmeden bağımsız hareket etme yeteneğini ifade eder. DAO'larda oylama yoluyla alınan kararlar, herhangi bir kişinin müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak uygulanır. Bu, blok zinciri üzerine kaydedilen akıllı sözleşmeler aracılığıyla elde edilir.

Akıllı sözleşmeler, önceden belirlenmiş koşullar karşılandığında sözleşmeleri veya işlemleri yürüten mekanizmalardır. Bir akıllı sözleşme, blok zincirine kaydedildikten sonra kimse tarafından değiştirilemez, ancak akıllı sözleşmenin içeriğini herkes görüntüleyebilir. Sonuç olarak, DAO'lar yalnızca karar vermede değil, aynı zamanda alınan kararların uygulanmasında da şeffaflığa sahiptir.

Demokratik ve Şeffaf Karar Verme Mekanizması

DAO'larda, token sahipleri doğrudan oylamaya katılarak demokratik karar vermeyi mümkün kılar. Verilen oylar blok zincirine kaydedilir ve her zaman doğrulanabilir. Bu da karar verme sürecinde yüksek şeffaflık sağlar.

Maliyet Azaltma

Yöneticiler olmadan çalışan bir kuruluşun faydalarından biri, yönetimle ilgili maliyetleri düşürme yeteneğidir. Ayrıca, akıllı sözleşmelerden yararlanılarak, işlemlere ve projelere ilişkin gereksiz maliyetler kolayca ortadan kaldırılabilir.

Kolay Kaynak Toplama

DAO'lar, yönetim tokenleri çıkararak ve bunları yatırımcılara satarak varlık toplayabilirler. Yatırımcılar, fiyatları artarsa kâr elde ederek tokenleri satabilirler. Ayrıca token tutmaya ve DAO karar verme sürecinde yer almaya devam edebilirler.

Zaman Alıcı Karar Verme Süreci

Daha önce de belirtildiği gibi, DAO'nun avantajlarından biri, tüm katılımcıların karar verme sürecine dahil olabilmesidir. Ancak bu, herkesin oyu olmadan karar alınamayacağı anlamına gelir. Merkezi kuruluşlar gibi yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşiyle karar verememek, zaman alıcı bir karar verme süreci ile sonuçlanabilmektedir. Bu dezavantaj, çok kısa sürede çözülmesi gereken ciddi sorunlar olduğunda özellikle önemli hale gelir.

Güvenlik Riskleri

DAO'larda, sistem güvenlik açıklarını hedef alan ve varlık kaybına neden olabilecek bilgisayar korsanlığı saldırıları yaşanma olasılığı vardır. Örnek olarak, DAO ilkelerine dayalı bir yatırım fonu olan "The DAO" 2016 yılında hacklenmiştir.

The DAO, katılımcıların DAO'ların özelliklerini kullanarak yatırım hedefleri üzerinde oy kullanmasına izin vermişti. Ancak The DAO'nun bir güvenlik açığı bulunuyordu. Muhalif yatırımcıların varlıklarını The DAO'dan ayırmasına ve yeni bir DAO oluşturmasına izin veriyordu. Bu sistemi kullanan bilgisayar korsanları, yatırım sermayelerinin üçte birine eş değer olan yaklaşık 3,6 milyon ETH çaldılar. Bu olay, hırsızlığın çok büyük değeri göz önüne alındığında kötü bir üne sahiptir.

Topluluk tartışmalarının ardından, blok zincirini saldırıdan önceki durumuna döndürmek için bir sert çatallanma yürütülmüştür. Sonuç olarak, Ethereum blok zinciri, orijinal zinciri koruyan Ethereum (ETH) ve Ethereum Classic (ETC) olarak ikiye ayrılmıştır.

Bu tür sistem güvenlik açıkları, saldırganlar tarafından hedef alınabilmektedir. Saldırganların, tokenlerin çoğunu elinde tutarak oylama sonuçlarını etkileme ve genel DAO için uygun olmayabilecek kararlar verme olasılığı da bulunur.

Belirsiz Yasal Durum

DAO'nun yasal durumu birçok ülkede hala belirsizliğini korumaktadır. Belirgin bir yasal statüye sahip şirketlerin aksine, DAO'ların yasallığı belirsizdir. Sorun çıkması durumunda çatışmaların veya hukuki konuların nasıl ele alınacağı belirsizdir. DAO'lar tarafından üretilen fikri mülkiyetin ele alınması da zayıf bir şekilde tanımlanmıştır.

Bununla birlikte, bazı bölgelerde, DAO'lara yasal tanınma sağlamak için bazı adımlar da atılmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Wyoming eyaleti, DAO'ları bir Sınırlı Sorumluluklu Şirket (LLC) biçimi olarak tanır. Tennessee ve Marshall Adaları Cumhuriyeti'nde de benzer çabalar sürmektedir.





*Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Kullanıcılarımızın, kendi araştırmalarını yapmaları ve bilinçli bir şekilde yatırım kararları vermeleri önerilir.